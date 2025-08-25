孟加拉稱終結洛興雅人種族清洗為全球責任

（法新社科克斯巴扎爾25日電） 孟加拉臨時領導人、2006年諾貝爾和平獎得主尤努斯今天表示，對於在戰火不斷的緬甸遭到迫害的洛興雅少數族群，終結他們遭種族清洗的慘況是「道德責任」。

超過100萬名洛興雅人（Rohingya）住在孟加拉科克斯巴扎爾（Cox's Bazar）地區的難民營，其中大部分是在2017年緬甸殘酷的軍事鎮壓下逃至當地。緬甸人大多信仰佛教，但洛興雅人多為穆斯林。

尤努斯（Muhammad Yunus）在科克斯巴扎爾的援助會議上談到，「孟加拉現在收容130萬名被迫自緬甸離開家園的洛興雅人」，並稱當地是「全世界最大的難民營」。

他指出，這次會議旨在解決洛興雅難民的困境，並尋求讓他們「盡早、自願且永續地返回」緬甸的方法，即使不斷有新難民抵達孟加拉加上援助縮水，導致危機加劇。