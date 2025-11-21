孟加拉規模5.5地震 迄今至少3死

【動物專訊】古洞北煙寮區面臨收地，將於本月30日圍封，有餵貓婆婆為村中逾50隻社區貓求救，希望找到動物機構或愛心家庭，能夠暫時安置這批將流離失所的貓貓，婆婆表示，有幾隻貓媽媽正懷孕，情況很緊急，她也正嘗試救起這些懷孕貓，但她自己沒能力救走這些社區貓，因此希望大家能齊心合力幫忙。 古洞近年因新界東北新發展已陸續收地，不同的動物機構和義工都盡力營救發展區內的貓狗，多次親身落區救援，再困難也沒有放棄，惟因為數量太多，需要更多暫托家庭和領養家庭才能夠應付。 在古洞北煙寮區居住10多年的婆婆，過去一直餵該村社區貓，自己家中也收留了近50隻貓，亦曾聯絡義工及愛護動物協會幫社區貓絕育，惟貓貓數量仍然不斷增加，現時估計在外面沒人養的社區貓有逾50隻，當中有幾隻貓媽媽已懷孕，卻面對收地，情況十分嚴峻。 婆婆對本報表示，政府會在11月30日圍封該村，她自己正物色地方安置自己所養的貓狗，但村內那逾50隻貓她真的沒辦法救走，因此急需動物機構或義工救援。 「那些貓大多數都比較細膽怕人，亦有部分很乖，他們都需要暫托家庭。」她又表示，正嘗試救起其中一隻懷孕貓媽媽，但未知能否成功。婆婆本身沒有使用Facebook等社

香港動物報 ・ 5 小時前