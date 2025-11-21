孟加拉規模5.5地震 迄今至少3死

搶購攻略 迪士尼酒店低至6折
網民哀號｜中國禁日本水產後印度貨補位？「你敢吃嗎？」登微博熱搜 「這是在核輻射跟大腸桿菌中選擇」
中日關係急速惡化，中方暫停進口日本水產後，近日傳出印度瞄準商機，渴望補位大肆進軍中國市場，印度水產股更是一度爆升。不過，中國網民似乎不太想買單，「便宜30%的印度水產你敢吃嗎」更是高踞登微博熱搜頭3位，不斷表達對印度食品安全的強烈擔憂與吐槽。BossMind ・ 1 小時前
【好人好事】紅磡海傍女子墮海 屈臣氏CEO英勇跳海施救 荷蘭來港公幹成救人英雄︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】《Yahoo新聞》收到讀者報料，前日（19 日）晚上於紅磡海傍懷疑有人墮海，有外籍人士毫不猶豫跳海施救，並成功將遇溺女士救回岸邊。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Amazon Black Friday Week 11 月 20 日回歸！黑五優惠週優惠碼、全網折扣一文整合！
去年 Amazon 把「Black Friday」、「Cyber Monday」整合成超長「Black Friday Week」的做法顯然獲得了不錯的效果，於是今年他們決定保持策略不變，在 11 月 20 日至 12 月 1 日之間舉辦新一次「Black Friday Week」讓大家能有足夠時間掃貨。Yahoo Tech HK ・ 4 天前
中國加碼施壓日本 卻仍避打稀土牌
《彭博》周四 (20 日) 報導，日本首相高市早苗近日將台灣衝突與日本安全相連結，引發北京強烈不滿。中國已祭出一系列熟悉的施壓手段，包括暫停日本海鮮重啟進口進程、警告旅客赴日風險，以及取消日本藝人表演活動。然而，北京迄今仍未啟動過去最具威懾力的反制工具——稀土出口管制。鉅亨網 ・ 21 小時前
高市早苗拍板21.3兆日元刺激案 市場憂心日元先崩
日本首相高市早苗內閣 21 日批准一項總額達 21.3 兆日元（約 1,354 億美元）的振興經濟方案，創下新冠疫情以來最大規模，希望透過這筆資金回應選民的不滿，然而此舉可能令正密切檢視日本財政狀況的投資人感到不安。 內閣府 21 日表示，這項振興方案包含 17.7 兆日元（約鉅亨網 ・ 4 小時前
將軍澳半新樓平過舊樓！？日出康城個別呎價低寶琳、坑口超過2成
同一區內，樓齡愈新樓價愈高，這本是常見現象。然而，將軍澳一帶出現相反的走勢。位於將軍澳線沿線的日出康城，這個鐵路上蓋項目樓齡最長僅16年，最短則是剛入伙的新樓，但過去一個月的整體成交平均呎價僅為1.24萬元。相比之下，同屬將軍澳線的坑口站蔚藍灣畔、東港城與寶琳站新都城，樓齡達20至30年，但近一個月的平均成交呎價分別1.44萬、1.31萬元及1.29萬元，均比日出康城高出約4%至16%。本文整合3個原因，分析將軍澳區鐵路項目，為何出現這個反常的現象。28Hse.com ・ 5 小時前
古洞北煙寮區收地月底圍封 逾50貓貓急需救援
【動物專訊】古洞北煙寮區面臨收地，將於本月30日圍封，有餵貓婆婆為村中逾50隻社區貓求救，希望找到動物機構或愛心家庭，能夠暫時安置這批將流離失所的貓貓，婆婆表示，有幾隻貓媽媽正懷孕，情況很緊急，她也正嘗試救起這些懷孕貓，但她自己沒能力救走這些社區貓，因此希望大家能齊心合力幫忙。 古洞近年因新界東北新發展已陸續收地，不同的動物機構和義工都盡力營救發展區內的貓狗，多次親身落區救援，再困難也沒有放棄，惟因為數量太多，需要更多暫托家庭和領養家庭才能夠應付。 在古洞北煙寮區居住10多年的婆婆，過去一直餵該村社區貓，自己家中也收留了近50隻貓，亦曾聯絡義工及愛護動物協會幫社區貓絕育，惟貓貓數量仍然不斷增加，現時估計在外面沒人養的社區貓有逾50隻，當中有幾隻貓媽媽已懷孕，卻面對收地，情況十分嚴峻。 婆婆對本報表示，政府會在11月30日圍封該村，她自己正物色地方安置自己所養的貓狗，但村內那逾50隻貓她真的沒辦法救走，因此急需動物機構或義工救援。 「那些貓大多數都比較細膽怕人，亦有部分很乖，他們都需要暫托家庭。」她又表示，正嘗試救起其中一隻懷孕貓媽媽，但未知能否成功。婆婆本身沒有使用Facebook等社香港動物報 ・ 5 小時前
中日關係｜內地逾54萬張飛日機票被取消 香港多家航空公司推靈活安排 國泰：彈性處理及提供協助
中日關係持續緊張，中國外交部及香港特區政府保安局日前分別發出赴日旅遊提示，令日本旅遊市場及相關航空業大受影響。...BossMind ・ 3 小時前
中國「超級大使館」｜軍情五處及軍情六處據報將「開綠燈」准興建 施紀賢擬明年 1 月訪華｜Yahoo
中國駐英超大型新使館建築的規劃申請審批時限將於 12 月 10 日屆滿。《泰晤士報》周四（20 日）引述消息人士指，使館項目可望獲准興建，軍情五處（MI5）和軍情六處（MI6）都會「開綠燈」。另外報道又指，預計首相施紀賢將會在明年 1 月訪問中國，尋求加強與中國的經濟關係。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
日本或推刺激經濟方案 日圓再失5算 恐未跌夠
外電有報道指，日本政府正編制一項規模約21.3萬億日圓的刺激經濟方案，並已進行最後相關工作，當中包括減稅。另外，市場預期美國聯儲局下月減息機率不斷收窄，昨進一步降至只有不足四成機率。兩大衝擊下，日圓持續走低，兌港元更再次失守5算。 日央行下月或加息 雖然日本央行審議委員小枝淳子稱，日央行須繼續提高實際利率，am730 ・ 13 小時前
急需換心｜44 歲男教師余肇熙嚴重心臟衰竭 醫管局呼籲市民考慮捐出離世親人心臟｜Yahoo
醫管局昨晚（20 日）表示，一名急需換心的 44 歲余姓男病人現時在伊利沙伯醫院留醫，情況危殆，呼籲市民踴躍支持器官捐贈，積極考慮捐出離世親人的心臟，遺愛人間。東涌天主教學校校長林志江表示，涉事的男病人為該校中學部任教的余肇熙老師。余肇熙太太亦呼籲善心人幫忙，「給予兩位女兒再一次擁抱爸爸的機會。」Yahoo新聞 ・ 11 小時前
全球十大最差航空公司！美國航空最低分：行李不見、客艙冒煙、乘客被綁 亞洲航空公司亦榜上有名
行李不見、客艙冒煙、乘客被綁等等，都是全球最差航空公司的真實寫照。英國數位行銷公司Click Intelligence最新公布「全球航空公司顧客不滿指數」報告，揭示全球最讓乘客頭痛的航空公司排行榜。美國航空（American Airlines）以極低的乘客體驗分數奪下「最差航空」之名，而亞洲唯一上榜的則是廉航巨頭亞洲航空（AirAsia），大家選購機票時，要三思？Yahoo 旅遊 ・ 9 小時前
多人涉煽惑他人不投票被捕或通緝 駐港國安公署︰須嚴懲干擾破壞選舉行徑
立法會換屆選舉於12月7日舉行。多人在網上涉煽惑他人不投票，或轉發相關帖文被捕，亦有離港者被通緝。另外，中央駐港國安公署亦發文表示，香港內外一些人不停變換手法，攻擊抹黑立法會選舉，公署必定與特區依法嚴懲干擾破壞選舉行徑。 2男1女被告分別為黃建國(55歲，冷氣工程師)、林建栻(66歲，無業)及馬惠鈴(61歲，家庭am730 ・ 13 小時前
中方再暫停進口日本水產品 香港維持10地入口禁令 (更新)
【19:00更新】香港環境及生態局回覆《am730》表示：「因應日本福島核污水排海，由2023年8月24日起，源自東京、福島、千葉、栃木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野和埼玉10(都)縣的水產、海鹽和海藻食品禁止進口本港，相關禁令仍然維持。」 中日關係因日本首相高市早苗涉台言論再度緊張，中日兩國am730 ・ 1 天前
鑽石山活水公園明日起開放 重置多個歷史建築包括已故影星喬宏故居
【on.cc東網專訊】康樂及文化事務署（康文署）今日（20日）宣布，新落成的鑽石山活水公園將於明日（21日）起開放予公眾使用，為市民提供休憩和舒展身心的好去處。on.cc 東網 ・ 1 天前
急需換心｜余肇熙老師留醫 ICU 近一個月 妻子懇求善心人相助：給予兩位女兒再一次擁抱爸爸的機會｜Yahoo
醫管局表示一名 44 歲男病人余肇熙（David）因為嚴重心臟衰竭，急需換心，呼籲市民積極考慮捐出離世親人心臟。余肇熙的妻子表示，丈夫上月 20 日打乒乓球期間突然心口痛之後求醫，至今已在深切治療部留醫近一個月。余太並且說，丈夫一直為兩名女兒遮風擋雨，懇請善心人士能幫助他們一家，「給予 David 一個活下去的希望，給予兩位女兒再一次擁抱爸爸的機會。」東涌天主教學校校長林志江亦表示，任教 15 年的「熙 Sir」是他們的好老師，好同事，全體師生現時都相當擔心熙 Sir 的情況，「如果能夠得到捐助，我哋全校上下必定感激不盡，希望大家可以幫幫熙 Sir。」Yahoo新聞 ・ 11 小時前
大茶飯│恒指的死亡筆記又來了（青冰）
恒指公司在9月納入泡泡瑪特（9992）後，股價在兩個零月已累跌35%，非常嚇人，不禁令人慨嘆一聲，恒指公司的死亡筆記果然係勁，連今年曾暴升280%的股王也要跪低。Yahoo財經專欄 ・ 9 小時前
立法會選舉．旅遊界︱江旻憓冀「同香港一齊贏」盼生兒育女 馬軼超支持者：跑馬都有大熱倒灶︱Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會旅遊界選舉論壇今日（20日）下午 4 時半在荔枝角政府合署舉行，奧運金牌得主、候選人江旻憓約下午 3 時 40 分到場，與支持者合照後未有發言直入會場。另一名候選人、觀塘區議員馬軼超隨後到場，獲支持者舉牌歡迎，馬受訪時表示期待論壇已久，對表現有信心。Yahoo新聞 ・ 1 天前
日本首相高市早苗公佈大規模財政刺激措施 總規模達到21.3萬億日圓
日本首相高市早苗內閣批准了疫情以來最大規模的額外支出，將在經濟方案中部署資金用於解決選民的不滿，但這可能會讓密切關注國家財政狀況的投資者感到不安。Bloomberg ・ 5 小時前
新聞女王2｜佘詩曼藉媽媽生日公開深情告白 提醒珍惜愛你的人
佘詩曼與媽媽Lily（佘媽）感情甚好，自5歲時父親因交通意外不幸離世，佘媽媽獨力養大3名子女，因此佘詩曼入行後努力工作賺錢令媽媽可以享清福，而就算工作多忙，都會抽時間陪媽媽。日前，佘詩曼幫媽媽慶祝生日，並於社交平台公開向媽媽深情告白。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前