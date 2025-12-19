蝦頭自揭「I到爆」 黃智雯曾與老公多磨擦
孟加拉青年領袖擬參選前遭槍擊身亡 首都爆發大規模示威 多間報館遭縱火破壞︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】孟加拉一名青年抗爭運動領袖早前身亡，引致當地爆發大規模暴力衝突，大批支持者在首都達卡示威，其後演變成針對多間主要報館的破壞行動。
綜合外媒報道，孟加拉 32 歲青年運動領袖哈迪（Sharif Osman Hadi）上周離開達卡一間清真寺時，遭多名蒙面人士開槍襲擊，送院後轉往新加坡留醫，至周四傷重不治。事件發生前一日，孟加拉當局公布自 2024 年民眾起義後的首次大選日期，而哈迪原本計劃以獨立候選人身份參選。
消息傳出後，數百名支持者在達卡一個廣場集會抗議，其後有人破壞《The Daily Star》及《Prothom Alo》等主要報章的辦公室，其中一幢大樓被縱火。警方表示，現場聚集數以百計人士並發動襲擊，軍方隨後到場，消防員救出被困在大樓內的記者。
有支持青年運動的示威者及網民批評部分主流報章多年來對政治局勢的報道立場，認為相關媒體未能充分反映學生運動的訴求。
槍擊屬有預謀襲擊
諾貝爾和平獎得主尤努斯（Muhammad Yunus）領導的臨時政府形容，哈迪之死是「國家無法彌補的損失」。尤努斯在電視講話中表示，國家邁向民主的步伐不會因恐懼、恐怖或流血而停止。臨時政府同時宣布周六為全國哀悼日。
尤努斯早前指出，槍擊屬有預謀襲擊，策劃者的目的是破壞選舉進程，強調任何意圖干擾選舉的暴力行為都不會被容忍。他亦認為，事件為孟加拉的政治局勢帶來令人憂慮的發展。當局正展開調查，並已拘留多名涉案人士。
去年孟加拉爆發由學生主導、持續數周的大規模示威，前總理哈西娜（Sheikh Hasina）其後逃往印度，結束長達 15 年的統治。她今年 11 月因危害人類罪被判死刑，案件涉及當局被裁定容許對示威者使用致命武力，導致約 1400 人死亡。
