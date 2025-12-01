騙徒自稱大埔災民尋死求借錢 記者聯絡捐款者查證踢爆大話
孟加拉2009兵變屠殺 調查指哈希納授意
（法新社達卡1日電） 為調查16年前血腥兵變而成立的委員會今天表示，當年那場兵變造成數十位高級軍官遭到殺害，而下令大開殺戒的，是前總理哈希納（Sheikh Hasina）。
2009年，孟加拉步槍隊（Bangladesh Rifles）的部隊在兩天叛亂中殺害74人，其中包括多位軍官。這場叛亂始於達卡並蔓延至全國，當時上任僅數週的總理哈希納政府因此動盪不安。
哈希納去年因學生領導的起義被推翻後，尤努斯（Muhammad Yunus）領導的看守政府成立調查委員會。
78歲的哈希納此後尋求在印度避難，並無視要求她返回孟加拉受審的法院命令。
委員會今天提交的報告指出，由哈希納領導的人民聯盟黨（Awami League）政府直接參與了這場兵變。
政府新聞辦公室引述委員會主席拉曼（Fazlur Rahman）指出，前國會議員塔波什（Fazle Noor Taposh）擔任「主要協調人」，並在哈希納指示下行動，而哈希納為執行殺戮「開了綠燈」。
聲明補充說：「調查中清楚顯示有外國勢力介入。」
拉曼稍後在記者會上指控印度在兵變後企圖破壞孟加拉國內局勢，並「削弱孟加拉軍隊」。
他表示：「長期以來一直存在著削弱孟加拉軍隊的陰謀。」
對於上述指控，印度尚未回應。
哈希納下台後印度一直給予支持，導致兩國關係日益緊張。
尤努斯對報告表示歡迎，稱國家多年來一直不知道2009 年屠殺事件的真相。他說：「透過這份委員會報告，真相終於揭露。」
先前對兵變的調查將原因歸咎於士兵多年來的不滿，認為他們關於加薪和改善待遇的訴求長期遭到忽視。
但該調查是在哈希納任內進行。
哈希納的反對者一直聲稱，她策劃這場兵變，是為了削弱軍方、鞏固自身權力。
