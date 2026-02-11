孟加拉2024年起義後首場大選將登場 選委會看好投票率

（法新社達卡11日電） 孟加拉2024年爆發由學生帶頭的起義，結束長達15年的專制統治，明天將迎來自那之後的首場大選，選舉委員會今天表示，預期投票率會很高。

選委會官員薩努拉（Abul Fazal Muhammad Sanaullah）告訴記者，在前總理哈希納（Sheikh Hasina）鐵腕執政期間，許多現年20、30多歲的年輕人實際上被剝奪了票投心儀人選的自由。

他在投票前夕表示：「我們看到民眾熱情高漲。」

廣告 廣告

18至37歲年輕選民占這個南亞國家1億2700萬選民的44%。

哈希納2024年8月被推翻，許多人在哈希納長達15年的執政期間都沒投過票。

根據國際選舉制度基金會（International Foundation for Electoral Systems, IFES），孟加拉平均投票率為53%。

一些曾在哈希納任期內任職於選委會的官員已經入獄。首席選舉委員尤丁（AMM Nasir Uddin）表示：「我們已向孟加拉公民承諾，會舉行一場自由且公正的選舉。」