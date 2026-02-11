黃子華騷肌自比「阿叔行沙灘」 鄭秀文求再開棟篤笑
孟加拉2024年起義後首場大選將登場 選委會看好投票率
（法新社達卡11日電） 孟加拉2024年爆發由學生帶頭的起義，結束長達15年的專制統治，明天將迎來自那之後的首場大選，選舉委員會今天表示，預期投票率會很高。
選委會官員薩努拉（Abul Fazal Muhammad Sanaullah）告訴記者，在前總理哈希納（Sheikh Hasina）鐵腕執政期間，許多現年20、30多歲的年輕人實際上被剝奪了票投心儀人選的自由。
他在投票前夕表示：「我們看到民眾熱情高漲。」
18至37歲年輕選民占這個南亞國家1億2700萬選民的44%。
哈希納2024年8月被推翻，許多人在哈希納長達15年的執政期間都沒投過票。
根據國際選舉制度基金會（International Foundation for Electoral Systems, IFES），孟加拉平均投票率為53%。
一些曾在哈希納任期內任職於選委會的官員已經入獄。首席選舉委員尤丁（AMM Nasir Uddin）表示：「我們已向孟加拉公民承諾，會舉行一場自由且公正的選舉。」
特朗普威脅：戈迪豪大橋至少給一半 否則別通車！加拿大氣炸：瘋了！自殘行徑
美國總統特朗普 9 日再度升高對加拿大施壓，威脅若未取得戈迪・豪跨國大橋 (Gordie Howe International Bridge) 至少一半產權，將阻止大橋正式通車。相關言論引發加拿大政界與工商界強烈反彈，並加劇美加貿易與外交緊張局勢。
特朗普關稅踢鐵板！美眾院阻擋關稅挑戰失敗、共和黨3議員倒戈
美國眾議院周二（11 日）以些微差距否決共和黨領袖提出的一項程序性提案，未能阻止國會對美國總統特朗普關稅政策提出立法挑戰。此舉不僅凸顯共和黨內部分歧，也為民主黨推動撤銷對加拿大等國關稅鋪路。
中國禁菲 16 地方官入境 菲外交部敦促中方冷靜、專業
中國與菲律賓又爆發新一輪外交角力，引發風波的是菲律賓軍方成員在一場演說時使用了中共總書記習近平的漫畫，卡拉延（Kalayaan）地方議會又宣佈中國駐菲大使井泉為不受歡迎人物。北京昨日（10 日）採取報復行動，宣佈禁止 16 名卡拉延官員入境包括港澳在內的中國。菲律賓參議院同日譴責中國大使館，菲外交部今日（11 日）進一步呼籲中方以冷靜和專業態度處理外交事宜。
加州禁止聯邦官員執法戴口罩 法官裁定駁回
（法新社華盛頓9日電） 美國聯邦法官今天駁回加州一道法規，其內容禁止聯邦移民官員在執法時遮蓋臉部。不過，法官維持加州的規定，要求聯邦官員在執法時，必須主動出示身分證件。
特朗普放話關稅若遭最高法院推翻將「另尋辦法」 最新進口關稅成本曝光
美國總統特朗普周二 (10 日) 表示，如果最高法院裁定他目前的進口關稅政策違法，他已準備透過其他途徑維持關稅措施。
BNO︱英擴大移民簽證資格 持有人回歸前未成年子女准獨立申請 中方：政治操弄 其心可誅︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英今早被判刑20年，數小時後，英國即擴大BNO簽證資格。英國《衛報》今午報道，內政部發言人確認，BNO持有人1997年回歸前未滿18歲的子女，現合資格獨立申請BNO簽證，亦無須依附父母。今次擴大計劃後，內政部料未來五年將有2.6萬人抵英。
分析稱「境外勢力」助力高市歷史性大勝 中日台關係將何去何從？
Getty Images日本股市對高市早苗的勝選表現積極。 日本首相高市早苗領導的自民黨，在2月8日眾議院提前選舉中創下歷史性的勝利。執政的自民黨單獨斬獲316席，已超過465席總數的三分之二（310席），加上執政盟友維新會36席，執政聯盟共獲得352席。 高市上任僅110天後的政治賭注以壓倒性優勢獲勝，投票率55.68%，提前投票創歷史新高。《紐約時報》報導稱，日本首位女首相以減稅、財政刺激、對中國強硬及移民管控贏得認可，為保守議程掃清障礙。還有報導稱，這標誌日本保守勢力全面回歸主流，二戰後首見單一政黨獨立達成此成就。 ...
全球貿易逆勢繁榮打破「失序」迷思！專家：美國退場 世界經濟卻更繁忙了
雖然加拿大總理卡尼上月在達沃斯論壇上疾呼「美國單邊主義導致全球體系斷裂」，專家也斷言「戰後經濟秩序瀕臨崩潰」，現實世界卻正上演一場無聲反擊，全球貿易非但未因美國收縮而萎縮，反而在沒有華盛頓的舞台上蓬勃生長。
南韓無人機越界飛北韓 警方突擊搜查情治單位
（法新社首爾10日電） 南韓當局針對無人機飛越邊界並在北韓上空遭擊落事件展開調查，軍警聯合調查專案小組今天突襲搜查有關情治單位。法新社報導，如今警方表示，正在調查3名現役軍人及1名國家情報院（National Intelligence Service）人員，懷疑他們與此案有關。
黃少珠出任政制及內地事務局常秘 廖李可期將出任保安局常秘
港府今日(11日)宣布，現任商務及經濟發展局常任秘書長黃少珠將於明日起出任政制及內地事務局常任秘書長，接替已展開退休前休假的傅小慧；現任政府新聞處處長廖李可期將於3月30日出任保安局常任秘書長；及前數字政策專員黃志光已於2月2日展開退休前休假，現由副數字政策專員(數字基建)張宜偉署任數字政策專員。 對於兩名退休的高級官員，公務員事務局局長楊何蓓茵感謝他們過去30多年一直盡忠職守，竭誠為市民服務，對政府作出重大貢獻，並祝願他們退休生活充實及愉快。 楊何蓓茵表示，傅小慧出任政制及內地事務局常任秘書長期間，監督內地辦事處的運作，促進與內地更緊密互惠的區域合作。她亦積極推廣國民和愛國主義教育，並制定和統籌香港特別行政區參與國家發展戰略的整體政策，包括在港落實國家的國民經濟和社會發展第十四個五年規劃。 對於黃志光，楊何蓓茵指，他出任數字政策專員期間，帶領部門牽頭帶動數字轉型，推動舉辦首次香港網絡安全攻防演練；並在2025年立法會換屆選舉及第十五屆全國運動會和全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會部署安全可靠的關鍵資訊科技系統中擔當重要角色。(sl/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: w
安世危機恐更難消 多位對華鷹派人士將加入荷蘭新內閣占據要職
【彭博】--
施紀賢暫時鞏固首相地位 政敵靜觀其變各有盤算
【彭博】—施紀賢在威斯敏斯特經歷了戲劇性的一天後，鞏固了其英國首相的地位，此前他一度面臨被迫下台的危機。但這次喘息可能只是暫時的。
三中國公民涉嫌收公安部指令蒐集佛堂情報 澳洲落網控外國干預罪
澳洲警方落案起訴兩名中國公民，罪名是「外國干預罪」。分別為 25 歲的男子及 31 歲的女子，涉嫌在中國公安部的指令下，在一個佛教團體從事間諜活動。案件還涉及另一名中國女公民，她在去年 8 月已經以同樣罪名被捕，據指三人為同謀。中國駐坎培拉大使館暫時回應案件。
特朗普：正考慮向中東派遣第二艘航空母艦
美國總統特朗普接受以色列媒體訪問時表示，正考慮向中東派遣第二艘航空母艦，儘管美國與伊朗正準備重啟談判以避免爆發新衝突。他稱若未能與伊朗達成協議，美國將不得不採取非常強硬的措施。 特朗普上月曾威脅在伊朗全國抗議活動期間進行軍事干預，但最終未付諸行動。 阿曼上周促成美伊會談，新一輪美伊談判日期與地點尚未公布。(fc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
中國贈斐濟總統紅旗房車 該國重申一中政策 太平洋地區掀「汽車外交」競爭︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】斐濟政府於 1 月舉行的一場儀式中，接收了一輛由中國贈送的黑色豪華轎車。這輛豪華轎車目前已駛入斐濟總統府，由斐濟總統拉拉巴拉武（Ratu Naiqama Lalabalavu）接收。拉拉巴拉武對中國表示感謝，形容為「美麗的豪華轎車」。這款贈車品牌為「紅旗」，與中國領導人習近平在閱兵儀式上所使用的車身品牌相同。
特朗普威脅阻連接美加大橋通車 卡尼：兩地共同擁有 料問題可解決
美國總統特朗普批評加拿大長年在貿易等佔美國便宜，威脅會阻止連接美加的新建戈迪•豪大橋通車，令兩國緊張關係升溫。加拿大總理卡尼表示，他已與特朗普通電話，相信問題會得到解決。對於特朗普要求加方將大橋至少一半業權歸美國所有，卡尼表示，已向特朗普解釋清楚，這座連接安大略省溫莎市與底特律的大橋，是加方與密歇根州共同擁有，建造時有使用美國鋼材及僱用美國工人，他期待大橋通車，令兩國民眾進行商業活動及旅遊。 不過，白宮新聞秘書萊維特指，加方控制大橋的通行權，並擁有兩側的土地，以及大部分建材並非美國製造，都是特朗普無法接受。有官員指，美國所有國際基建項目要由總統發出許可，特朗普有權修改這座新橋的許可。 這座耗資47億美元興建的大橋，計劃今年初通車。有份談判促成建造大橋的密歇根州前州長史奈德，周二在報章撰文指，特朗普有關大橋兩邊都歸加方所有的講法錯誤，事實是加方與密歇根州各佔大橋一半擁有權，加方出資興建，將透過收取通行費及利息回本，密歇根州毋須投資就擁有一半業權。由於大橋一半屬美國境外，因此部分鋼才不受「購買美國貨」的規定約束，美國法律不適用於有關鋼材。他建議特朗普應質疑其顧問及貼文資料來源，並作出更正，
美國眾議院共和黨人試圖繼續推遲對川普關稅的投票
【彭博】--
中國間諜孫耀寧判囚4年 被指干預美國地方選舉 監視蔡英文訪美行程｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】居住於加州Chino Hills的 65 歲華裔男子孫耀寧（Yaoning “Mike” Sun，譯音），周二（10 日）被加州中區聯邦地方法院判處入獄 48 個月，被指未向美國政府申報情況下，非法充當中國政府代理人，他去年10 月認罪。據美國司法部發布的公告，該男子曾於2023年時任台灣領導人蔡英文訪美期間，向中國官員匯報蔡英文行程。
澤連斯基俄烏戰事4周年當日宣布公投及大選計劃
英國《金融時報》報道，烏克蘭總統澤連斯基計劃於本月24日，即俄烏戰事爆發4周年當日，宣布總統大選以及就和平方案進行公投的計劃。 美俄烏三方早前在阿聯酋會談，但在領土及停火等核心問題上未取得實質進展。澤連斯基早前曾表示，美國要求俄烏雙方最遲6月達成和平協議，否則很可能將進一步施壓。前年5月結束總統任期的澤連斯基，由於烏克蘭仍然處於戰爭狀態，一直未能舉行大選，被俄羅斯質疑他的合法性。 (WL)
特朗普對加拿大使出新招 威脅要阻止一座跨國橋梁通車
【彭博】— 美國總統特朗普表示，他將與加拿大就連接密西根州和安大略省的橋梁項目展開談判，並威脅稱，除非美國獲得足夠的補償並擁有「這項資產的一半」，否則將阻止橋梁的開通。