季風革命示威者在她下令及知情下被殺 孟加拉前總理哈西娜判處死刑

哈西娜去年八月被趕下台，至今日（17 日）被法庭判處死刑，圖為去年八月達卡街頭一幅被塗污的哈西娜肖像。(Photo by Rehman Asad/NurPhoto via Getty Images)

去年八月被推翻的孟加拉前總理哈西娜 （Sheikh Hasina），今日（17 日）被戰爭罪行法庭判處死刑。法官宣佈裁決的時候，法庭爆發喝采與掌聲。哈西娜已流亡印度，她仍可向終審法院上訴，不過她的兒子兼法律顧問已表在判決前夕表明不會上訴，除非由民主選舉產生的政府掌政，並有哈西娜所屬的 「人民聯盟」政黨參與。

同時被判反人類罪成 終身監禁

孟加拉去年七月爆發示威，源於退伍軍人子女獲得公務員配額優待。政府以強硬手段回應，造成大量平民死亡，但人民怒潮未能遏止， 結果哈西娜在去年八月辭職逃亡 。孟加拉國際罪行裁判法院在歷時數個月的審訊後，今日宣佈哈西娜反人類罪名成立，判處終身監禁；殺害示威者罪名成立，判處死刑。哈西娜的財產亦被充公。

牽動全球多國 Z 世代示威浪潮的孟加拉季風革命（Monsoon Revolution），在去年 7 月 15 日爆發，至 8 月 5 日哈西娜下台結束。聆訊期間，控方表示有證據顯示，哈西娜曾直接指令使用致命武力鎮壓由學生發起的示威。根據聯合國報告，去年示威的死亡人數可能高達 1,400 人，多數死於政府保安部隊的槍彈。

孟加拉學生組織 Jatiya Chhatra Shakti 昨日（16 日）趁判刑前夕在達卡大學舉行火炬集會，要求法庭對哈西娜處以最嚴厲刑罰。 (Photo by MD Abu Sufian Jewel/NurPhoto via Getty Images)

為防哈西娜及人民聯盟支持者發動暴力抗議，法院門外連日駐重兵佈防。. (Photo by Mamunur Rashid/NurPhoto via Getty Images)

判詞指，去年 8 月 5 日，有六名示威者在首都達卡的 Chankharpul 被致命武器殺害，他們是死於哈西娜的指令，以及在她完全知悉的情況下發生，因此裁定哈西娜反人類罪名成立。此外，前警察總長 Chowghury Abdullah Al-Mamun 亦被判五年監禁。

哈西娜稱法庭由政敵操弄 判決早已內定

在聆訊上，哈西娜由政府委任的律師代表，他力指控罪沒有根據，要求法庭裁定她無罪。哈西娜本人則在判決前否認指控，並質疑聆訊程序是否公平，形容罪名成立的判決早已內定。她上月接受路透社電郵訪問時指稱，針對她的審訊是政治操弄，由不公義的「袋鼠法庭」審理，背後是由她的政敵控制的非民選產生政府。

目前孟加拉由諾貝爾和平獎得主尤努斯（Muhammad Yunus）成立的臨時政府主政，大選已定於明年二月舉行，人民聯盟早前已被禁止參選。哈西娜警告，人民聯盟支持者怒氣正在升溫，該黨數以百萬計忠實擁躉將會杯葛選舉。

法官宣佈判決時，庭上爆發一片喝采與掌聲。不過哈西娜仍有一定支持者，過去數日，全國發生最少三十宗炸彈爆炸及26 宗縱火燒車案，幸未造成傷亡。

現年 78 歲的哈西娜是世上任期最長的女性國家元首，2009 年第二次當選總理後一直連任至去年，戴卓爾夫人與甘地的勝選次數都不及她。哈西娜經歷過 19 次刺殺，均未被扼殺政途，她曾在一次訪問中說：「我有信心人民都支持我，他們是我的力量。」

哈西娜所屬旳人民聯盟政黨在臨近法庭宣佈判決時被查封，有群眾在人民聯盟總部門外燃燒雜物示威。 (Photo by Maruf Rahman/NurPhoto via Getty Images)