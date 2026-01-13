孤獨死｜獨居恐懼變商機？獨居報平安App「死了麼」爆紅App Store付費榜奪冠，三名「95後」千元創業估值千萬

孤獨死｜如果一個人獨居打拼或隻身留學，萬一在室內發生意外卻無人知曉，就容易變成「孤獨死」。近日，內地一款名為「死了麼」的手機應用程式在網絡爆紅，更衝上蘋果App Store付費榜榜首。

撰文：Medical Inspire｜圖片來源：shutterstock

「死了麼」App核心邏輯極其簡單：它是一款專為獨居人群（如上班族、異地學生及獨居長者）設計的輕量化安全工具。用戶無需繁瑣的註冊，只需預設一位緊急聯繫人的電郵，並每天在App內點擊「簽到」以示平安。

「我是奶奶，我已經連續多天沒有活動了，快來檢查一下我的身體狀況。」 這是產品功能頁上一段模擬標語。一旦用戶連續多日未簽到，系統將於翌日自動向預設聯絡人發送電郵，發出安全異常訊號。創始團隊成員呂先生透露，開發靈感源於兩三年前社交平台上對「每個人都需要什麼App」的討論，當時有網民戲言要開發「死了麼」，他們看準這份深沉的社會需求，決定將其付諸實行。

孤獨死｜「一鍵收屍」功能惹議，網民建議改名「活着麼」更溫暖

除了一般的簽到機制，「死了麼」還支持綁定智能手環以監測生理體徵。最令人震驚的是其宣稱的「一鍵收屍」功能：若系統感應到用戶失去脈搏，將立即啟動預警，甚至讓用戶預先選擇靈車司機及下葬音樂。

這種過於直白的表達方式在網上掀起兩極評價，不少網民批評名稱太過「晦氣」且不吉利，直言：「這種名字根本不敢分享給家人看」，並紛紛建議改名為「活着麼」。然而，支持者則認為這種「另類人文關懷」更具警示意義。

針對爭議呂先生回應稱，團隊本意是希望大眾能正面地面對死亡：

「在中國『死』字很少被提及，但當人知道了死亡的結點，或許才能更好地面對當下。」

孤獨死｜千元成本創出千萬估值

令人意外的是，這款爆紅App的背後只有三名「95後」年輕人，他們平時各有正職，僅靠遠程協作，利用一個月時間、僅花費1,000多元人民幣便完成開發。隨著下載量激增，該App已由最初的免費下載上調至8元人民幣，並已實現盈利。

創始人之一郭先生透露，目前已有意向以100萬元人民幣出讓10%股份，以此推算，這款初創App的估值已達1,000萬元。面對公眾壓力，團隊表示會認真研究將名稱改為「活着麼」的可能性，並計劃加入短訊提醒及更適合長者使用的介面。不過，法律界亦提醒，其命名與知名平台「餓了麼」高度相似，或有涉嫌不正當競爭的風險。

「孤獨死」是近年不少國家的社會問題，對於獨居者而言，突發性的心血管疾病（如心肌梗塞）或在家跌倒受傷，往往因錯失「黃金救治時間」而釀成悲劇。這類App結合智能手環監測脈搏、心率及活動量等生理體徵，監測生理指標能即時反映身體的異常波動，對於患有長期病患的獨居人士尤為重要。