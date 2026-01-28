那些害你在夜深人靜時孤單垂淚的所謂寂寞，全都叫做「偽孤獨」！從《孤獨與不安的課題》學習面對孤獨｜誠品書店《閱見自己》

​​明明有朋友，心裡卻空落落的？日本知名導演鴻上尚史的《孤獨與不安的課題》帶你告別「假性孤獨」，學習與不安共處。鴻上尚史透過23堂心靈課，教你將負面焦慮轉化為前進動力，不再因渴望認同而自我損耗，成為內心真正強大、完整的個體。

「關掉電視，不開電腦、收音機，給自己保留空白的時間，避免讓各種資訊無條件湧進來。」

在網路社群的時代，我們常誤以為「滑手機、獨自追劇」就是享受生活，卻在關上螢幕後感到更深的空虛。作者指出，這只是「假性孤獨」。本書透過23堂課，犀利剖析現代人的心靈困境，教導我們區分損耗能量的「負面不安」與轉化為動力的「正面不安」。

書中強調孤獨不是悲哀，而是機會，讓讀者學會獨處、自我反思，避免因害怕寂寞而過度依賴他人。唯有學會「真正的孤獨」，才能停止向外索求肯定，建立完整的自我。這不只是一本解憂書，更是實用的心理指南，陪伴你在焦慮不安中尋得安穩，將孤獨煉淨為成長的養分。

現代人面對孤獨與不安的情緒也許會感到迷惘，到底是「真孤獨」（有價值的自我對話），還是「假孤獨」（空虛依賴），透過書本裡的課堂金句會有所啟發。

「我們這一生都難以擺脫孤獨與不安，因此必須知道如何正確與它們共處。」

「真正的孤獨，能讓你自在地和自己相處，而不會不安。」

「那些害你在夜深人靜時孤單垂淚的所謂寂寞，全都叫做『偽孤獨』。」

「『正向的不安』可以帶給你生命的動力，無論因此帶來多少個不眠之夜，『正向的不安』都可以引領你走向未來。」

「『負面的不安』會消磨你的生命動力，奪走你人生的活力，破壞你的人生。

《孤獨與不安的課題》

作者｜鴻上尚史

出版｜楓書坊

《孤獨與不安的課題》

Yahoo Style 專欄《閱見自己》by 誠品書店

作者簡介：誠品，閱讀與文化的交流平台，1989年由台北仁愛路圓環的人文藝術書店開始，2012年起誠品駐足香港，以人文、藝術、創意、生活的多元文化內容，期盼為香港城市中的每個人，提供一個安心學習、自由探索的場域，共創城市的精彩。誠品長久以來持續深耕在地人文，堅持營造優雅人文及心靈探索的空間環境，獨具一格的設計美學，更讓誠品成為華人世界的指標性文創品牌。

網站：誠品書店專頁

專欄頁：《閱見自己》

