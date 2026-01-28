錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻
那些害你在夜深人靜時孤單垂淚的所謂寂寞，全都叫做「偽孤獨」！從《孤獨與不安的課題》學習面對孤獨｜誠品書店《閱見自己》
明明有朋友，心裡卻空落落的？日本知名導演鴻上尚史的《孤獨與不安的課題》帶你告別「假性孤獨」，學習與不安共處。鴻上尚史透過23堂心靈課，教你將負面焦慮轉化為前進動力，不再因渴望認同而自我損耗，成為內心真正強大、完整的個體。
「關掉電視，不開電腦、收音機，給自己保留空白的時間，避免讓各種資訊無條件湧進來。」
在網路社群的時代，我們常誤以為「滑手機、獨自追劇」就是享受生活，卻在關上螢幕後感到更深的空虛。作者指出，這只是「假性孤獨」。本書透過23堂課，犀利剖析現代人的心靈困境，教導我們區分損耗能量的「負面不安」與轉化為動力的「正面不安」。
書中強調孤獨不是悲哀，而是機會，讓讀者學會獨處、自我反思，避免因害怕寂寞而過度依賴他人。唯有學會「真正的孤獨」，才能停止向外索求肯定，建立完整的自我。這不只是一本解憂書，更是實用的心理指南，陪伴你在焦慮不安中尋得安穩，將孤獨煉淨為成長的養分。
現代人面對孤獨與不安的情緒也許會感到迷惘，到底是「真孤獨」（有價值的自我對話），還是「假孤獨」（空虛依賴），透過書本裡的課堂金句會有所啟發。
「我們這一生都難以擺脫孤獨與不安，因此必須知道如何正確與它們共處。」
「真正的孤獨，能讓你自在地和自己相處，而不會不安。」
「那些害你在夜深人靜時孤單垂淚的所謂寂寞，全都叫做『偽孤獨』。」
「『正向的不安』可以帶給你生命的動力，無論因此帶來多少個不眠之夜，『正向的不安』都可以引領你走向未來。」
「『負面的不安』會消磨你的生命動力，奪走你人生的活力，破壞你的人生。
《孤獨與不安的課題》
作者｜鴻上尚史
出版｜楓書坊
關於「自我提升」主題，誠品書店還有其他的書本介紹，各位要密切留意下星期，願這些書助你在日常中尋得放假般的從容與愜意。
==========
Yahoo Style 專欄《閱見自己》by 誠品書店
作者簡介：誠品，閱讀與文化的交流平台，1989年由台北仁愛路圓環的人文藝術書店開始，2012年起誠品駐足香港，以人文、藝術、創意、生活的多元文化內容，期盼為香港城市中的每個人，提供一個安心學習、自由探索的場域，共創城市的精彩。誠品長久以來持續深耕在地人文，堅持營造優雅人文及心靈探索的空間環境，獨具一格的設計美學，更讓誠品成為華人世界的指標性文創品牌。
網站：誠品書店專頁
專欄頁：《閱見自己》
==========
專欄相關文章：
「捨得，才能獲得」《讓一步，好事會發生》關於「讓步」日本禪僧想說的事：願意禮讓的人，人生過得更順暢｜誠品書店《閱見自己》
覺得「人生沒不好但就是不滿足」？《世界盡頭的咖啡館》3個「靈魂拷問」問題引導思考人生方向｜誠品書店《閱見自己》
當覺得生活很亂很累，但又不想看太多大道理，也許《生活不完美，希望卻如花盛放》以文字給你溫柔擁抱｜誠品書店《閱見自己》
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style 專欄頁：https://hk.news.yahoo.com/topic/style-columnists
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
其他人也在看
情人節快到，卻沒有想「談戀愛」的衝動？新世代「愛情冷感」新革命：戀愛不再是必需品
一到節日，特別是情人節就快到了，以往都會有很多單身貴族都會想有個伴侶一起過節。但來到2026年，這戀愛觀亦有所變更，Z世代對浪漫愛情的熱情似乎正在消退，越來越多Z世代對戀愛不感興趣，甚至認為這只是媒體塑造出來的虛假概念。Yahoo Style HK ・ 1 小時前
Jisoo親姊金智允小孩10歲了！公開最愛的兩款醫美課程以及Olive Young必買的保濕噴霧、氣墊是這些
Jisoo姊姊金智允維持少女感秘訣：到髮廊 LOAB 打造高層次髮型金智允提到她習慣前往 LOAB 髮廊找室長海寧打理造型。她特別推崇輕盈的高層次髮型，因為這對修飾臉型非常有效。其中最重要的關鍵在於「三個層次的瀏海」，這種分層設計能讓臉部視覺更顯小巧，日常整理時只需要將瀏...styletc ・ 18 小時前
農曆新年2026︱親民價開運拜年手袋推薦！Jennie風格奶黃色小手袋低至$99、Jisoo同款Tommy Hilfiger酒紅雲朵袋$1XXX必買！
農曆新年將至，大家準備好利是袋開運接福了嗎？網購專員為大家精選 Jennie 最愛奶油黃、Jisoo 大愛酒紅與張員瑛可愛粉紅手袋，除了「萬紫千紅」外，也有更多性價比高的時尚選擇！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
NBA ｜路斯球衣榮休 連帶公牛吉祥物轉冧把
公牛名將戴歷路斯的1號波衫，日前被芝加哥公牛榮休，連帶吉祥物亦要轉冧把。Yahoo 體育 ・ 2 小時前
Pokémon遊戲卡代理商2.08億掃全幢上環商廈｜較上手大劈1.42億c兼低放售時市值45%
商廈市況亦持續受壓，不少商家都「趁低吸納」購入物業。資料顯示，Pokémon TCG遊戲卡代理商雲湧遊戲，其公司創辦人曾勵星及相關人士，本月初向接管人以2.08億元購入上環香港康諾維港大廈全幢。以物業上手業主於2013年以3.5億元買入計，最新成交價帳面,。閱讀更多：觀塘海濱無人店變「困人店」 離店須掃WeChat或違反消防條例？ 網民斥：「淨係可以用WeChat咁落後」搬舖定擴張？ 「大寶冰室新店試業」元朗虹方地舖出現 舊舖疑被業主放售叫價1,300萬上述物業位於干諾道西35至36號，地皮面積約2441平方呎；地下為商舖，1至22樓屬寫字樓樓層，每層寫字樓面積約2,000平方呎，總樓面約3.65萬平方呎。翻查資料，物業原由投資者於2013年以3.5億元購入；至去年9月由接管人推出放售，當時市值約3.8億元，至本月初終以2.08億元售出，除了較2013年成交價帳面下跌1.42億元或約40%外，亦較約4個月前放售時的市值低約45%，折合平均呎價約5,699元。新買家為時豐投資有限公司（EARN TIME INVESTMENT LIMITED），公司董事及股東均為曾勵星及陳家欣，兩人分別為28Hse.com ・ 15 小時前
【中環解密】滙豐恒生保險高層 廣州「團建」振士氣
一年之計在於春，大企業通常踏入年初便擬定好全年計劃與安排，以奠定業務指標及方向。滙豐環球保險業務行政總裁文德華（Ed Moncreiffe）昨天在社交平台發帖文，並上載與滙豐保險中國、香港與澳門，以及集團私有化恒生銀行後該行旗下恒生保險等高層領導，齊集廣州展開新一年度團隊建立啟動禮上多張照片，激勵士氣。信報財經新聞 ・ 6 小時前
3COINS香港第二分店2.6進駐葵芳新都會廣場！入手話題日本國民雜貨店居家及美妝品
去年進駐香港的日本國民雜貨店 3COINS，繼銅鑼灣之後在葵芳新都會廣場設店，成為品牌在香港的第二間分店，並預告會在 2 月 6 日開幕，各位喜愛日本雜貨的朋友，又多個地方消費了！Yahoo Style HK ・ 17 小時前
方力申演唱會罕晒溫馨三代同堂照 太太葉萱產後狀態曝光 網民：佢老婆真係好靚
方力申再為歌迷送上驚喜，於舞台上首度公開三代同堂全家福，太太葉萱（Maple）產後嘅正面照亦首次曝光，引起網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
黃曉明、Angelababy合體了！離婚4年「一起帶兒子去迪士尼」 親子溫馨畫面曝光
1月25日，有網友在上海迪士尼樂園巧遇黃曉明與Angelababy（楊穎）帶著9歲兒子小海綿同遊。兩人雖已離婚4年，但當天互動自然、默契十足，一家三口久違同框引起討論。姊妹淘 ・ 19 小時前
食客屯門食韓國菜見發霉匙羹要求全盤更換 斥店員發脾氣掉盤 網民：發霉嘢食落肚隨時冇命！
近日有網民在 Threads 代屯門街坊發帖，指於屯門時代廣場一間韓國餐廳用膳時，遇上嚴重衞生及服務態度問題。事主一行人當晚點了 UFO 芝士火鍋，餐點上桌後，店員因忙碌只放下兩隻匙羹，讓該食客自行攪拌芝士，未料事主一眼就發現其中一隻匙羹竟然「發晒毛」，霉菌明顯而且情況嚴重，懷疑已經擺放多時未有清潔，畫面相當驚嚇，而更令人驚訝的是食客向職員反映後，竟被職員以惡劣態度對待。Yahoo Food ・ 1 天前
張柏芝帶3個兒子現身機場！15歲Quintus身高超車哥哥 小兒子圓臉融化粉絲
近日，有網友在機場巧遇張柏芝帶著三個兒子現身，包括18歲長子Lucas、15歲次子Quintus，以及8歲的小兒子Marcus，畫面曝光後引發討論。其中，次子Quintus的身高變化特別受到關注，站在媽媽與哥哥身旁顯得格外突出。姊妹淘 ・ 1 天前
宣萱大談電視台歲月辛酸史 揭與張家輝合作真面目：第一次拍完拔頭套就走
宣萱近因《尋秦記》電影版大熱，上映日即破香港電影及華語電影開畫日最高票房記錄。在公眾眼中宣萱跟古天樂螢幕CP大受觀迎，而宣萱在葉念琛主導的YouTube 頻道《Meaningful》擔任《琛導Casting》嘉賓，更透露更多不同合作拍檔的幕後趣聞。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
汪小菲妻冧掂大S全家 傳具俊曄願意放棄繼承遺產
【on.cc東網專訊】已故台灣藝人徐熙媛（大S）離世接近一年，其家人開始走出傷痛，回復正常生活，其前夫與大S家就一雙子女的撫養費官司亦漸露曙光。據台灣媒體報道，雙方正逐步走向和解，並已就部分爭議達成初步共識，有望撤回訴訟，可謂皆大歡喜。東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
川普放話100%關稅！加拿大總理卡尼一句話點破真正目的
根據《華爾街日報》(WSJ)周一 (26 日) 報導，加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，美國總統川普近期頻頻以關稅施壓，加拿大應將相關言論視為美方在美墨加協定（USMCA）檢討談判前的策略性布局，而非立即升高衝突的鉅亨網 ・ 1 天前
陳家珮逆線駕駛引葉劉蔡素玉罵戰 葉劉：您是不是想小題大做或報一箭之仇？｜Ray Online
新民黨議員陳家珮逆線行車一事原來唔只喺社會引起風波，仲導致政圈內部出現火花，新民黨主席葉劉淑儀同民建聯前議員蔡素玉喺地區通訊群組公開駁火。根據政圈流傳嘅對話截圖，蔡素玉近日喺「香港東區各界協會」WhatApp群組轉發3段訊息，頭兩段係葉劉當年就前民政事務局局長徐英偉出席「洪門宴」嘅回應，話徐英偉身為高官應該以身作則，普通書面或者口頭譴責都唔足夠，覺得主動辭職係較體面嘅做法。至於蔡素玉另一則轉發訊息就係：「葉劉對高級官員如此嚴格要求，試問對其愛徒是否用同一把尺,用同一個標準嚴格要求主動辭職是『較體面做法』尤其是立法局(立法會)議員，更應該守法,以身作則, 比白更白。議員並非普通市民,應在市民面前樹立好榜樣,如果立法局(立法會)議員無法以身作則,How can you expect ordinary people to do the same?(如何要求普通市民遵守)」am730 ・ 14 小時前
壞帳風險｜委內瑞拉擬「走數」 拒承認前任政府任何債務 中國或面臨500億美元壞帳
隨著委內瑞拉總統馬杜羅(Nicolas Maduro)倒台後，委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodr...BossMind ・ 19 小時前
方媛拎20萬名牌袋狂掃金飾 買走三大袋目測值過百萬 網民：以為去街市買菜
天王郭富城生下三名可愛女兒的「天王嫂」方媛（Moka），早前在社交平台小紅書發布「買金日記」影片，只見她手挽炒價約20萬元的黑色Hermès Mini Kelly手袋，在金飾店狂掃貨Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
江旻憓自爆「5時起床」 是職場的人生勝利組嗎？
新一屆立法會焦點的巴黎奧運女子重劍金牌得主、旅遊界議員江旻憓，近日在立法會會議後自爆早上5時起床，向記者表示生活「越嚟越好」。事實上「5時起床」的作息管理，可稱為加入「5am Club」（5點早起俱樂部），常被視為人生成功的法則，甚至有研究指早起可帶來正面的心理影響，感覺自己「已經贏了一天」，領先還在睡覺的人；外國商界名人如蘋果Tim Cook，也屬於這種「晨型人」，不過比江旻憓還要早差不多一個小時起床Yahoo財經 ・ 20 小時前
男子不滿巴士輪椅乘客需協助扣安全帶阻時間 襲擊對方被捕
【Now新聞台】警方拘捕一名巴士乘客，涉嫌襲擊車上輪椅乘客。 警方早上11時許接報，黃大仙龍翔道巴士站67歲輪椅乘客上車後，需要他人協助扣上輪椅位的安全固定帶，53歲男乘客不滿受阻，用手提電話襲擊對方頭部，被警方以涉嫌普通襲擊拘捕，案件交由黃大仙警區跟進。#要聞now.com 新聞 ・ 12 小時前
高市早苗再提「台灣有事」 中國外交部回應！
中日關係持續緊繃，日本首相高市早苗再度提及「台灣有事」，強調若日本在台灣發生衝突時選擇置身事外，美日戰略同盟就瓦解了。鉅亨網 ・ 16 小時前