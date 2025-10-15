孩子上堂遊魂怎麼辦？

「上課時無法持續專注」、「容易忘記每天要做的事」、「不注意細節，經常粗心大意」、「容易受到外界影響而分心」、「做事或活動時沒有組織條理」等，都是孩子注意力不足的表現，亦是很多父母經常遇到的情況。父母只要了解背後原因，與孩子多作親子遊戲，並培養孩子建立良好的日常生活習慣，便可以改善孩子不專心的情況。

找出原因

不少孩子都缺乏專注力，很容易把專注力從一件事轉移到另一件事情上；年紀愈小的孩子，專注的時間愈短，以一個4、5歲孩子為例，其專注力平均約13至15分鐘，影響他們專注力的原因有很多， 包括：孩子的能力、脾性、老師和父母的期望，以及活動的吸引力等。

有些孩子的智能超越了學校的課程，因此課本的知識不能引起他的學習興趣，所以在上課時容易出現不專注。此外，孩子的脾性亦會影響專注力，一些性格活躍開朗、好動的孩子較易出現專注力的問題，因為他們一般比較衝動，考慮如何作出適當反應前，往往已作出行動，例如：經常無法遵守老師的指示、上課時容易感到沉悶、與同學傾談或離開座位的次數，亦會較多。

親子玩意

父母可以按照孩子的成長發展因材施教，透過一些遊戲，有效提升他們的專注力，例如：

父母與孩子一起玩吹泡泡，由父母吹出泡泡，讓孩子追逐和拍打泡泡，以加強他們的專注力，亦可同時建立親子關係。

父母可以與孩子在家中玩一些互動遊戲，例如：拼圖、砌積木、配對、找不同或尋寶，訓練他們的視覺專注力及耐性，同時刺激孩子的腦部發展。

想訓練孩子的聽覺專注力，建議父母與孩子玩一些接龍遊戲、講故事、數字倒數、聽指令找圖卡等玩意。

孩子透過填色遊戲，可以專心地把顏色填在不同圖案的界線內，加上父母的鼓勵和讚賞，有助強化他們專心的行為。

活動時，父母謹記觀察孩子的狀態，如發現孩子感到疲倦，難以集中精神，可以稍作休息，或在活動前與孩子熱身，令他們更容易投入。建立孩子良好的日常生活習慣、培養孩子多做運動的習慣、保持充足的睡眠及均衡飲食，都是提升孩子專注力的不二法門。