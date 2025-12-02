孫協志夏宇童傳明年補辦婚宴 經紀人證實了

宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
[NOWnews今日新聞] 37歲藝人夏宇童與大10歲的孫協志交往多年，並於今年3月登記結婚，兩人當時在社群宣布喜訊，表示：「從今天開始，童協不再只是好朋友！」今（2）日傳出兩人將在明年2月14日西洋情人節當天，於台北舉辦世紀婚禮，對此夏宇童的經紀人稍早也證實喜訊，表示兩人將於2月14日舉辦婚宴。
夏宇童和孫協志兩人相差11歲，穩定交往多年，並於今年3月3日驚喜宣布結婚，正式成為夫妻。根據《三立新聞網》報導，兩人傳出將於明年2月14日舉辦婚宴；對此，夏宇童的經紀人稍早也向《NOWNEWS今日新聞》證實喜訊，表示兩人將於2月14日舉辦婚宴。
另外，經紀人也透露，當天雖然沒有安排媒體採訪，但會提供照片及影片，讓大家可以共同見證兩人的幸福時刻。
事實上，夏宇童、孫協志才新婚不到一年，近來卻頻傳做人成功，夏宇童在錄影空檔跟同場藝人大聊懷孕話題，加上自身穿著總是寬鬆，引發外界關注，當時女方經紀人回應：「目前真的沒有懷孕！」並強調新聞多次報導，讓夏宇童不敢吃太多，要刻意不讓自己有一點發福，生子計劃一切順其自然。
