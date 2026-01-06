跑步︱配速是什麼？如何找出適合的配速？
孫東原定訪美國電子展行程 4 個半鐘內取消 創科局覆「動態評估」 據報馬杜羅事件攸關︱Yahoo
【1 月 7 日 08:15 更新報道】
【Yahoo 新聞報道】創新科技及工業局周二（6 日）中午 12 時經政府新聞處發稿公布，局長孫東原定今日（6 日）展開訪問美國行程。惟在 4 小時後，新聞處於下午 4 時 20 分再發稿，表示孫東取消整個美國訪問行程。《Yahoo 新聞》向局方查詢取消原因，獲回覆指「特區政府一直對官員外訪的適切性作動態評估，經評估後決定取消」，沒有任何補充。
《明報》引述消息指，孫東取消行程與委內瑞拉總統馬杜羅事件有關，訪問團隊原已抵達機場準備出發；報道並引述全國港澳研究會顧問劉兆佳指，預料任何特區官員「短期內很難」訪美。
行程包括前往三藩市
孫東美國行程原計劃前往拉斯維加斯及加州三藩市，並出席於拉斯維加斯舉行的國際消費電子展，推廣香港作為國際創新科技中心的優勢。貿發局早前的新聞稿稱，在創新科技及工業局指引下，科技園聯同貿發局組織 61 家創科企業參展，成為歷屆規模最大的香港創科代表團。
科技園周二下午向《Yahoo 新聞》覆稱，科技園聯同貿發局率香港創科代表團參加上述展覽，香港科技館展覽將如期進行。
原定參觀當地科企及大學
根據原定行程，孫東教授訪美期間將出席多項交流活動，包括由香港駐三藩市經濟貿易辦事處、貿發局及科技園公司合辦的香港科技推介會，以及由駐三藩市經貿辦主辦的新年港人聚會。
行程亦包括前往矽谷地區，參觀當地科技企業及大學，與相關機構交流創科發展經驗。孫東教授原定於一月十一日返抵香港，其間由創新科技及工業局副局長張曼莉署任局長。
其他人也在看
青衣休班警疑醉酒閙事 被投訴噪音後擲鞋 涉襲警、阻差辦公被捕 調內勤禁配槍｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】一名32歲休班警員周日（4 日）凌晨疑酒後鬧事被捕，涉襲警、阻差辦公及無攜帶身分證明文件。警方表示，涉事休班警員將會被調派內勤職務，並禁止配佩。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
男子藍田站交收 20 萬元《寵物小精靈》卡牌 買家假借檢查奪卡逃去 保險界稱須投保專門保險方可索償︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】藍田今日（6 日）發生一宗《寵物小精靈》卡牌盜竊案。一名 33 歲姓陳男子於下午約 3 時與一名買家相約在港鐵藍田站交收，涉及約 19 張《寵物小精靈》卡牌，報稱總值約 20 萬元，其後一名青年取走卡牌聲稱作檢查後離去，未有付款並失去聯絡，事主隨即報警。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
江旻憓登十大熱搜話題人物 「民建聯小花」亦上榜｜Ray Online
新一年已經展開，Google香港2025年搜尋榜出爐。當中，就有兩個政界人物「打入」十大熱搜本地話題人物，包括新晉立法會議員江旻憓同民建聯西貢區議員莊雅婷。 江旻憓由劍擊運動員「轉型」成為旅遊界立法會議員，由公布參選嗰陣已經引起大眾關注。江旻憓原本係馬會對外事務經理，喺佢當選之後已經轉做馬會顧問，會協助推動賽馬旅am730 ・ 16 小時前
金剛開腔回應被指係小儀老公 自爆見過男方並大讚對方斯文靚仔
前商台DJ小儀（阮小儀） 喺去年聖誕節無預警宣布婚訊，不過佢就未有公開老公身份，僅上載一張二人牽手嘅合照，唔少網民隨即化身偵探，憑男方手錶尋找線索，並猜測神秘老公可能係其昔日好拍檔金剛。而金剛近日擔任《萬千星輝頒獎典禮2025》頒獎嘉賓，接受傳媒時開腔回應。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
港鐵老翁涉揮拳襲女乘客 車廂爭位坐：「香港又點呀？」 據了解警方列「普通襲擊」通緝 60 歲男子︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】社交平台Threads昨（5日）流傳片段，顯示港鐵車廂內一名男乘客突揮拳襲擊身旁一名女乘客面部。在場多人乘客喝止，女乘客即表示報警。另一名乘客稱「呢度係香港，有法治㗎」，但施襲男子反駁「香港又點呀？」據目擊事件的上載者稱，涉事男子心急走向空位時，不慎該碰到女子，雙方因而發生口角，警方到場後指示女乘客在觀塘站下車，但沒有在場拘捕男乘客。港鐵回覆《Yahoo新聞》查詢表示，周日（4日）晚收到警方轉介一宗乘客爭執的求助，相信片中個案。港鐵曾派員上車了解，但未能找到相關乘客。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
陳庭欣傳因有米前度楊振源多女埋身斬纜 與《東張》小鮮肉返舊愛豪宅開P
38歲嘅陳庭欣Toby同彩豐行老闆楊振源Benny拍拖8年，本來外界以為陳庭欣入硬豪門，但係上星期Toby突然宣布回復單身3個月，並指與Benny「三觀不一致」。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
天文台今早最低氣溫 11.8 度 料明日後日早上持續寒冷 醫生籲留意獨居長者｜Yahoo
受一股乾燥的冬季季候風影響，本港今早（6 日）天氣寒冷，天文台錄得最低氣溫 11.8 度。天文台高級科學主任唐宇煇今早在電台節目表示，星期三、四（7 日、8 日）早上仍會持續寒冷，市區最低氣溫在 11、12 度左右，新界再低幾度，日間非常乾燥。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
梁允瑜紅bra露出心口 愛犬敬業陪影寫真
【on.cc東網專訊】藝人梁允瑜（Chloe）屬愛狗之人，早前跟毛孩拍了多輯不同造型的靚相，連日在網上分享，受網民關注，最新一輯Chloe更大派福利打開心口，露出紅bra，大晒美好身材，成為性感擔當，其襯以白西裝外套和長褲，突顯型格一面，其愛犬「八萬」亦很配合主東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
馬杜羅被鎖手銬押往法院應訊｜羅兵咸料港 IPO 籌 3500 億闖三甲｜炎明熹被傳加盟 Sony Music｜1 月 6 日・Yahoo 早報
被美軍押往美國的委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）及其夫人弗洛雷斯（Cilia Flores），當地時間周一（5 日）在紐約出庭。兩人早上由紐約布魯克林大都會拘留中心押送，期間雙手被鎖上手銬，先後經直升機及裝甲車轉送，抵達位於曼哈頓的紐約南區聯邦地區法院，沿途保安嚴密。另外，瑞士聯邦委員會同日宣布，凍結馬杜羅及相關人士在瑞士持有的所有資產，資產凍結令即時生效，暫定為期 4 年。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
港鐵夥中車奪悉尼地鐵西線合約
港鐵公司（0066.HK）與中國中車（1766.HK）奪得澳洲悉尼地鐵西線主要合約；根據港鐵公布，與中國中車集團附屬公司組成的聯營公司Metro Trains West，成功獲批澳洲新南威爾士省悉尼地鐵西線項目的主要合約，聯營公司將負責提供新一代地鐵列車及相關系統，並負責項目的系統調試及營運，連接悉尼西部主要商業與住宅重鎮帕拉瑪塔市（Parramatta），以及悉尼市中心。信報財經新聞 ・ 1 天前
摩通私銀陳緯衡：委國事件對全球石油供應風險有限 看好黃金
摩根大通私人銀行全球投資策略師陳緯衡表示，1月3日，美國對委內瑞拉實施軍事打擊並逮捕總統Nicolas Maduro及其妻子。Maduro夫婦預計將在美國法院面臨毒品和武器相關指控。美國總統Trump表示，此次行動是針對毒品走私和安全問題的定向舉措，並明確美國將在委內瑞拉政府過渡期間參與相關事務。此次軍事行動在此前數月緊張局勢升級和美國逐步加強執法的背景下，並不令人意外。預測市場此前認為美委軍事衝突即將發生的概率為50%至60%。 該行評估地緣政治事件對宏觀經濟和市場的影響，主要關注其通過大宗商品生產等渠道對全球經濟的傳遞。該行認為本次事件影響有限。委內瑞拉擁有全球最大已探明石油儲量(約佔全球總量五分之一，約3,000億桶)，但受限於原油品質和高盈虧平衡成本，目前產量僅佔全球供應的不到1%；委內瑞拉原油為超重質，需要專用煉油設施。此次襲擊未波及委內瑞拉的生產和出口設施。特朗普表示，美國可能將「非常強力地參與」委內瑞拉石油產業，並暗示未來美企有望擴大在當地的業務。委內瑞拉在其他全球大宗商品市場中的影響微乎其微。該行認為全球供應格局面臨的風險有限。儘管產量影響有限，地緣政治緊張局勢仍可能提AASTOCKS ・ 1 天前
馬杜羅妻子弗洛雷斯是誰？ 由律師至當選國會議長 遭控收賄及串謀毒品恐怖主義等重罪︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】委內瑞拉第一夫人弗洛雷斯（Cilia Flores）近日與總統馬杜羅（Nicolas Maduro）一同被指在首都加拉加斯總統官邸遭美國三角洲部隊帶走，兩人其後被押送到美國紐約，今日（6 日）出庭受審。外界關注弗洛雷斯身分與政治背景。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
黃碧嬌現身大埔區議會哽咽 稱大埔關愛隊挺身支援 促原區重置：居民「根在大埔」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】宏福苑五級大災錄161人死，1984戶居民痛失家園。大埔區議會今日（1月6日）召開災後首次會議，討論宏福苑居民支援問題。捲入爭議的上屆法團顧問、大埔區議員黃碧嬌神隱多時，今天罕有現身。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
鎚仔撼森林 紐奴聞魷魚香瞓唔著
【Now Sports】似乎紐奴清楚自己的狀況，深感帥位不穩而難以入眠。韋斯咸周二在英超主場迎擊諾定咸森林，眼見球隊自上周六不敵狼隊，被人家開齋後已連續9戰不勝，而今仗是得14分排第18位的韋斯咸，迎鬥多4分排第17位的諾定咸森林，可說是護級關鍵戰役。一旦鎚仔幫輸波，就會由賽前彼此相距4分變為7分，有傳紐奴不容有失，難免心情緊張。紐奴周一在賽前記者會上說：「已經有一段時間如此（難以入眠）。當贏得比賽，分析非常容易；當輸掉比賽，情況複雜1000倍。」上周六不敵狼隊賽後，紐奴匆匆進入通道，並沒與球迷作任何互動，他為此表示當時該向球迷致歉。英超 韋斯咸VS諾定咸森林Now TV 621台 07/01 04:00直播Now TV 611台 4K直播now.com 體育 ・ 22 小時前
雲南買牛肝菌自煮 兩人食物中毒
【Now新聞台】兩人進食在雲南購買的牛肝菌後食物中毒。 該59歲男子和28歲女子在威爾斯醫院經治療後已出院。他們上月21日在家烹煮牛肝菌進食，約兩小時後出現噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉和發燒徵狀，同日到急症室求診。病人提供的牛肝菌樣本經鑑定後，證實為有毒菇類，含有經烹煮後仍能導致腸道不適的物質，產品包裝上沒有標示商標及來源地資料。衞生防護中心通報內地當局，並呼籲市民向信譽良好和可靠的店舖購買菇類。#要聞now.com 影音新聞 ・ 12 小時前
羅嘉良頸椎受傷仍落力演出被讚敬業 加入網紅直播賣貨樣貌明顯回春
羅家良過往曾演過唔少經典角色，包括《先生貴性》男扮女裝Diana、《創世紀》葉榮、《難兄難弟》李奇等等，創下三奪視帝紀錄。近年，羅家良定居內地發展，更聯同內地網紅於網上直播促銷賣貨。日前，有網民於社交平台以「掌聲送給敬業的羅嘉良先生👏」為題分享與羅嘉良嘅合照，表示喺演唱會後台遇見偶像羅家良，並激讚羅嘉良敬業樂業，寫道：「嘉良哥因為運動傷了頸椎，時常還會有些頭暈，在這種情況下，在台上唱了7首歌，首首經典，句句到位，十分佩服偶像的敬業羅嘉良過往曾演過唔少經典角色，包括《先生貴性》男扮女裝Diana、《創世紀》葉榮、《難兄難弟》李奇等等，創下三奪視帝紀錄。近年，羅嘉良定居內地發展，更聯同內地網紅於網上直播促銷賣貨。日前，有網民於社交平台以「掌聲送給敬業的羅嘉良先生👏」為題分享與羅嘉良嘅合照，表示喺演唱會後台遇見偶像羅家良，並激讚羅嘉良敬業樂業，寫道：「嘉良哥因為運動傷了頸椎，時常還會有些頭暈，在這種情況下，在台上唱了7首歌，首首經典，句句到位，十分佩服偶像的敬業精神！結束2025，開啟2026，新年快樂🎉#和偶像零距離 #演出現場的獨特魅力 #羅嘉良 #永遠的偶像」從相中所見，羅嘉良雖面露倦容，氣色略顯憔悴，但仍保持微笑，神態堅毅，敬業精神令人動容。 精神！結束2025，開啟2026，新年快樂🎉#和偶像零距離 #演出現場的獨特魅力 #羅嘉良 #永遠的偶像」從相中所見，羅嘉良雖面露倦容，氣色略顯憔悴，但仍保持微笑，神態堅毅，敬業精神令人動容。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
不只AI在撐！輝達財務長曝營收更大成長想像
輝達 (NVDA-US) 財務長克瑞斯 (Colette Kress) 周二 (6 日) 表示，公司去年 10 月釋出的樂觀營收展望，隨著客戶需求持續升溫，如今只變得更加看好。她指出，自該預測公布以來，市場對輝達產品的興趣進一步提高，顯示鉅亨網 ・ 5 小時前
萬千星輝頒獎典禮2025｜9大網民熱議場口回顧 網民讚曾志偉萬能
TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2025》已於昨晚（4日）圓滿結束，最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角、最佳女配角等獎項塵埃落定，《新聞女王2》成大贏家。對於《萬千星輝頒獎典禮2025》，唔少網民一邊睇一邊於網上討論，以下同大家回顧一下最受網民熱議嘅場口。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
英超話題 ｜破紀錄 半季6主帥被炒 賠率顯示史諾係下個熱門
今季英超已有6名領隊被開刀，已創下英超新紀錄。球季只是剛剛一半，英國博彩網站已更新下一個英超領隊被炒的賠率，史諾係下個熱門人選之一。Yahoo 體育 ・ 1 天前
七旬的士司機荃灣撞老婦後逃逸 危駕等3罪成 判監5個月、停牌2年
七旬夜更的士司機涉去年初，在荃灣撞倒推着垃圾手推車的老婦，致對方捲入車底，拖行 14 秒後被拋出，司機肇事逃逸，老婦重傷留院 3 個月。司機經審訊被裁定危駕致他人嚴重受傷、意外後沒停車等 3 罪成，周二（6 日）在被判監 5 個月，停牌兩年。法庭線 ・ 17 小時前