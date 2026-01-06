孫東原定訪美國電子展行程 4 個半鐘內取消 創科局覆「動態評估」 據報馬杜羅事件攸關︱Yahoo

孫東。(Photo by Phoenix Smart Media/VCG via Getty Images)

【1 月 7 日 08:15 更新報道】

【Yahoo 新聞報道】創新科技及工業局周二（6 日）中午 12 時經政府新聞處發稿公布，局長孫東原定今日（6 日）展開訪問美國行程。惟在 4 小時後，新聞處於下午 4 時 20 分再發稿，表示孫東取消整個美國訪問行程。《Yahoo 新聞》向局方查詢取消原因，獲回覆指「特區政府一直對官員外訪的適切性作動態評估，經評估後決定取消」，沒有任何補充。

《明報》引述消息指，孫東取消行程與委內瑞拉總統馬杜羅事件有關，訪問團隊原已抵達機場準備出發；報道並引述全國港澳研究會顧問劉兆佳指，預料任何特區官員「短期內很難」訪美。

行程包括前往三藩市

孫東美國行程原計劃前往拉斯維加斯及加州三藩市，並出席於拉斯維加斯舉行的國際消費電子展，推廣香港作為國際創新科技中心的優勢。貿發局早前的新聞稿稱，在創新科技及工業局指引下，科技園聯同貿發局組織 61 家創科企業參展，成為歷屆規模最大的香港創科代表團。

科技園周二下午向《Yahoo 新聞》覆稱，科技園聯同貿發局率香港創科代表團參加上述展覽，香港科技館展覽將如期進行。

原定參觀當地科企及大學

根據原定行程，孫東教授訪美期間將出席多項交流活動，包括由香港駐三藩市經濟貿易辦事處、貿發局及科技園公司合辦的香港科技推介會，以及由駐三藩市經貿辦主辦的新年港人聚會。

行程亦包括前往矽谷地區，參觀當地科技企業及大學，與相關機構交流創科發展經驗。孫東教授原定於一月十一日返抵香港，其間由創新科技及工業局副局長張曼莉署任局長。