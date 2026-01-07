b629114c-6b16-4765-a145-ae18d6fc1585.jpg

創新及科技局局長孫東原定昨日出發到美國，出席在拉斯維加斯舉行的國際消費電子展。但當局在公布行程後約4小時，突然宣布取消行程。據了解，孫東昨早已經帶同行李上班，預備下午往機場。全國港澳研究會顧問劉兆佳相信與美國突襲委內瑞拉有關，取消美國訪問顯示本港在重大議題上，與國家的立場一致。

表明大是大非問題上立場一致

劉兆佳向傳媒表示，估計事件有關中央政府極度憤慨美國公然踐踏國際法、粗暴侵犯委內瑞拉主權，無法無天綁架委內瑞拉總統馬杜羅及夫人。劉兆佳認為在當前惡劣的國際政治環境下，若特區官員如期出訪美國，容易被視為在大是大非問題上態度模糊，今次取消外訪是表明港府與中央在大是大非問題上立場一致。他續指在美國對內地和香港施加科技遏制下，爭取香港與美國在科技上合作恐怕難度極高。

廣告 廣告

孫東原定昨日下午至周六到美國外訪，包括出席在拉斯維加斯舉行的國際消費電子展；參與由駐三藩市經貿辦、貿發局和科技園公司主辦的香港科技推介會；到矽谷地區參觀科技企業及大學等。創科局昨日回覆本報查詢表示，特區政府一直動態評估官員外訪的適切性，經評估後決定取消。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/孫東突取消訪美-據悉已-帶定行李-上班-劉兆佳料因美國突襲委內瑞拉/634063?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral