孫東：創科園有助企業「引進來、走出去」 冀一年內落成連接港深園區跨境橋

【Now新聞台】創新科技及工業局局長孫東指，港深創科園有助內地企業走出去，亦能夠引進海外企業，又計劃在一年內落成連接香港和深圳園區的跨境橋，主要會由深圳施工，兩地共同承擔有關費用。

港深創科園為了便利園區之間的往來，已開始建造跨河連接橋，連接香港和深圳園區，目標是讓合資格人員能夠以人面識別等技術實現無感通關。創新科技及工業局局長孫東指，希望新橋落成可令兩個園區的人員更流通。

創新科技及工業局局長孫東：「這個橋是由深圳與香港方面共同設計，主要由深圳方面負責施工費用，由雙方共同承擔，我們希望在未來一年內爭取2027年或之前橋能建成。」

現時已和創科園區簽約的企業和機構中，約六成多是內地公司，約4份1是海外公司。孫東指，園區會積極幫助內地企業走出去和引進海外企業，匯聚全球創科資源，又指本港在科研上有獨特優勢。

孫東：「例如在數據方面，我們的政策較內地的自貿區更好，就是說我們一些數據的流動，當然這對我們園區也提出更高的要求，就是這些生物樣品、這些敏感數據來了之後，園區一定要把它管好。」

孫東指，估計園區完成建設需要約2000億元，除了政府會投入部分資金以外，亦會繼續與私營合作發展，而創科園鄰近中央援港應急醫院，正考慮園區第二期發展著重生命健康，原址興建現代化醫學大樓，支持醫學研究。

