小一入學2026丨小一自行分配學位懶人包
天后私下超親民！孫燕姿一家四口罕見同框 7歲混血女兒碎花裙萌翻
近日，樂壇天后孫燕姿與荷蘭籍丈夫納迪姆帶著兩個孩子在新加坡商場出現，難得全家同框的畫面被粉絲捕捉到，也讓外界一窺她的日常生活。當天，孫燕姿頂著一頭金色短髮，身穿藍色襯衫搭配牛仔短褲，打扮低調隨性。因戴著口罩，一開始並不容易被認出，直到粉絲看到她的丈夫納迪姆，才確定是孫燕姿一家。
孫燕姿13歲的兒子身材高挑，穿著黑色T恤，進入青春期的他對家庭出遊興致不高，表情冷靜嚴肅，和一般青少年相差無幾；7歲女兒則穿著碎花裙，模樣可愛。孫燕姿全程關注孩子，沒有明星架子，當7歲女兒鬧脾氣時，她立刻蹲下身安撫，母親溫柔的一面流露無遺。
孫燕姿與納迪姆結婚14年，感情始終穩定。納迪姆婚後辭去工作，成為全職家庭主夫，負責家務與孩子課業，支持妻子的音樂事業。
近年來，除了巡迴演唱會外，孫燕姿大多時間定居新加坡，專心陪伴家人，並保持低調，讓孩子在相對單純的環境中成長。從舞台上的天后到日常裡的母親，她展現出不同面貌，也讓不少粉絲感受到她最真實的一面。
延伸閱讀
閃瞎！孫燕姿老公做公益獲獎 後台恩愛合照曝光：沒有老婆，這一切都不可能
其他人也在看
美國網球女將涉侮辱中國菜式 嘲諷牛蛙甲魚海參「瘋狂、誇張」 言論挨轟後致歉︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國網球球星湯森德（Taylor Townsend）在社交平台上評論中國美食，形容餐廳內的牛蛙、甲魚及海參菜式「瘋狂」及「誇張」，有關言論惹來爭議，她事後已公開道歉。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
娛樂好好玩｜陳凱琳唔鍾意「最吸金KOL」稱號 吳家樂指Grace改變鄭嘉穎「好犀利」
日前（15日）播出一集嘅網上娛樂節目《娛樂好好玩》繼續大談圈中熱話及大爆秘聞，期間講到陳凱琳（Grace）及鄭嘉穎。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
紅磡 5,900 萬元黃金劫案驚人內情 疑打金工場老闆扮搬運掠奪拍檔巨財｜獨家消息｜Yahoo
紅磡昨（17 日）發生巨額劫案，17 名匪徒在打金工場劫走市值 5,900 萬元的黃金，包括金粉和金粒。《Yahoo 新聞》接獲消息，劫案有驚人內情，疑為工場一名合夥人作主腦，親率 16 名大漢假裝運貨，劫走生意拍檔巨財。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
施政報告2025︱楊潤雄及林世雄被炒 李家超不點名回應：我對佢唔滿意、我認為有更好︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】行政長官李家超今日（17 日）發表《施政報告》後，下午出席記者會，多間傳媒問及部門首長責任制，李家超暗示，林世雄及楊潤雄是因「我對佢唔滿意」而被免職，安排「我認為有啲更好」的政治問責官員接任。他又重申，部門首長問責一直存在，只是沒有制度化，導致社會經常質疑調查是否公道、誰來負責，以及會否有後果，認為若有官員因擔心被責任而離開政府，認為這些人更應該離開政府，「佢哋唔配做首長」。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
陳茵媺曾被批身材走樣似師奶 近照力證修身成功重回巔峰
陳茵媺與陳豪於2013年結婚，育有三名小朋友，並選擇淡出演藝圈，專心照顧家庭。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
何超雲與消防未婚夫傳復合 IG互動揭示關係仍緊密
已故賭王何鴻燊三房千金何超雲（Florinda）與高級消防隊長男友Douglas於2022年被揭拍拖，不時結伴外遊，隨後宣布訂婚，感情生活一度高調甜蜜，頻繁喺社交平台曬恩愛，但婚期至今未定。然而，近年有傳二人感情起變化，今年8月何超雲突然清空個人社交平台上所有與Douglas嘅合照，暗示二人可能已分手，Douglas亦鮮少出席何家活動，令外界傳出分手傳聞。不過，最近二人似乎又有復合跡象。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
俠醫｜譚凱琪坦言開拍前好大壓力 為演自閉症角色收集真實案例仍被網民狠批
TVB熱播劇集《俠醫》由陳豪、張曦雯、馬貫東、丁子朗、劉佩玥、譚凱琪等演員演出，其劇情焦點之一為羅穎茵（譚凱琪飾）及羅穎琛（張曦雯飾）呢對姊妹情，譚凱琪扮演患有自閉症嘅姐姐，折磨妹妹張曦雯嘅劇情令唔少觀眾都表示感受到兩姐妹之間嘅溫馨感情。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
宋熙年為妹妹舉辦告別單身之旅 網民激讚兩姊妹笑容甜美猶如餅印
宋熙年（Sarah）於2007年參加國際中華小姐勇奪冠軍，從而簽約TVB成為藝人，主力主持《東張西望》及明珠台節目《Dolce Vita》，入行12年都未獲安排主持台慶、、頒獎禮等TVB大騷，令唔少網民都替其感到可惜。宋熙年2016年與陳智燊（Jason）結婚，為圈中嘅模範夫妻，二人育有兩子；2019年，宋熙年約滿離巢TVB後繼續主持工作及轉型KOL，不時於社交平台及YouTube頻道大曬生活點滴。日前，宋熙年分享為胞妹舉辦告別單身之旅嘅照片，網民大讚妹妹外貌。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
47歲男四度非禮未成年養女罪成還押 官指沒捏造動機、全面接納事主證供
47 歲男子被指 2016 年至 2023 年，四度在家中非禮當時就讀小四至中四的養女，包括隔衣摸胸和下體；事主因生母搬走，她和胞妹由養父照顧，擔心失去依靠而啞忍，直至一次遭養父脫褲子至露臀，終向社工披露及報警。法庭線 ・ 20 小時前
梁朝偉陳冠希罕有對談 揀《花樣年華》為代表作謙稱拎影帝唔算勁 Edison都叫梁「大佬」
甚少接受專訪嘅梁朝偉，早前接受youtube平台ZONED訪問，而主持居然係甚少訪問人嘅陳冠希。二人私底下關係唔錯，因此呢個訪問睇得出梁朝偉同陳冠希可以好放鬆咁交流。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
阿Mo醫療費用傳隱憂 女友So Ching自爆半年無嚟M「身體不斷響警號」
MIRROR 2022年紅館演唱會發生大屏幕墮下意外，舞者李啟言（阿Mo）被大電視擊中受重傷，至今仍需接受治療。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
8大最差散水餅 名符其實派「餅」 網民：比唔派仲深刻
講到辦公室文化，散水餅幾乎已經成為香港職場的指定動作，但並不是每一件散水餅都令人感動，反而有些選擇會令同事收到時「懷疑人生」。早前就有網民以「見過最肉酸嘅散水餅係咩」為題在網上討論區發帖，留言一面倒抵死，更有人直言「比唔派仲深刻」，以下總結出網民心目中8大最差的散水「餅」。Yahoo Food ・ 1 天前
楊千嬅演唱會開售已爆滿 紅館4場公售只得一萬張飛
楊千嬅紅館演唱會今日（17日）正式公開發售，今次楊千嬅一連開足4場，但就有不少網民發現非常難買。觀看其票務詳情Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
傳中資遭禁買英偉達AI晶片 黃仁勳：失望
根據《CNBC》報導，輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳周三 (17 日) 表示，對於媒體報導中國禁止企業採購其人工智慧 (AI) 晶片感到「失望」。鉅亨網 ・ 15 小時前
告別中年發福，吃對就先瘦80%！40+女性專屬「10個懶人減重法」，不進健身房也能健康瘦
40歲後的減重，飲食是絕對的關鍵。妳的身體對精緻澱粉和糖分的反應會更敏感，但同時也更需要優質的營養來維持肌肉量與新陳代謝。秘訣1：增加優質蛋白質攝取原因： 蛋白質不僅能提供更持久的飽足感，幫助妳減少餐間的零食慾望，更是維持肌肉量的關鍵原料。肌肉量越高，基礎代...styletc ・ 20 小時前
Goyard「飯盒包」Vanity為何爆紅？多種配色＋2種尺寸，這款新手袋太懂女生了
Goyard全新飯盒包真的太懂女生需求了！不僅帶來多種繽紛配色，更推出2種不同尺寸，從日常必備物品收納到小物件整理，幾乎能滿足女生對包包的所有期待，難怪一登場就吸引不少目光！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
施政報告2025寵物友善︱食客期望帶狗嘆冷氣用膳 餐廳恐生意流失：有一班人唔鍾意狗︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】新一份《施政報告》宣布推出容許狗隻進入的食肆牌照，獲批食肆會有明確標籤，標示顧客可攜帶狗隻進入。不過，有餐廳負責人預計牌照條款會更麻煩，「如果又要改裝，即係我要投資落去」，表明不會申請；他又擔心若餐廳標明准寵物入內，恐會流失一批食客，最終是「商家輸」。有狗主則表示歡迎，希望可帶同愛犬與長輩一同「飲茶」。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
尚比亞尾礦壩倒塌釀生態災難 農民控告中資礦企索償 800 億美元 指魚群死亡、居民屙血尿︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】尚比亞一條銅礦尾礦壩在 2 月倒塌，數百萬公升高酸性廢料湧入河道，導致魚群大規模死亡、飲用水源受污染及農作物毀滅性受損。當地居民更出現血尿、胸悶等健康症狀，村民形容事件釀成嚴重「生態災難」，並已向兩間與中國有關的礦業公司提出 800 億美元（約 6,240 億港元）訴訟。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
星二代高顏值閨蜜！陳奕迅愛女、甄子丹千金親密同框 完美遺傳明星爸媽基因
近日，陳奕迅18歲女兒陳康堤與甄子丹18歲女兒甄濟如的合照在網路上曝光。兩人不僅展現出高顏值，也延續了父母的明星氣質，親密互動更透露出好友間的好感情。姊妹淘 ・ 21 小時前
尖沙咀星薈疑結業 消委會收八宗投訴 涉款六十萬（李昌峻報道）
【Now新聞台】尖沙咀婚宴酒家「星薈」傳出結業消息，有準新人到場追討要求退款，但無法聯絡負責人，消委會收到八宗投訴，涉款六十萬。 數名受影響的準新人，下午到尖沙咀天文臺道「星薈」追討。區小姐三月向「星薈」支付約五萬元訂金，原定十一月底擺酒結婚，但七月中聯絡不到負責的職員，到八月獲回覆「沒有倒閉、好難捱、暫時唔營業」。區小姐：「其實我們很簡單，直接退錢給我們，因為我們也有數對新人在11月舉行婚禮，還有兩個月時間左右，其實時間已經很緊迫。我們已經當是自己倒楣，短時間內要找另外一個場地，但那些都是我們的血汗錢，我們想取回款項。我們也沒有期望會有額外補償，只是想退回訂金，所以希望他們盡快面對事件，之後給時間他們處理，希望有人主動聯絡我們。」有準新人到警署及海關報案，亦已向消委會投訴，而職員亦被拖欠薪金而離職。職員：「全部已當離職。(自動離職？)是的，因為沒有出糧。(何時開始沒有收到薪金？)7月。」勞工處早前稱，已接獲僱員求助，主要涉及欠薪及解僱補償。積金局則回覆稱，「鴻星集團」及旗下的「星薈」拖欠多個月強積金、供款及附加費，局方另外收到34宗僱員投訴。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前