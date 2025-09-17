天后私下超親民！孫燕姿一家四口罕見同框 7歲混血女兒碎花裙萌翻

近日，樂壇天后孫燕姿與荷蘭籍丈夫納迪姆帶著兩個孩子在新加坡商場出現，難得全家同框的畫面被粉絲捕捉到，也讓外界一窺她的日常生活。當天，孫燕姿頂著一頭金色短髮，身穿藍色襯衫搭配牛仔短褲，打扮低調隨性。因戴著口罩，一開始並不容易被認出，直到粉絲看到她的丈夫納迪姆，才確定是孫燕姿一家。

孫燕姿13歲的兒子身材高挑，穿著黑色T恤，進入青春期的他對家庭出遊興致不高，表情冷靜嚴肅，和一般青少年相差無幾；7歲女兒則穿著碎花裙，模樣可愛。孫燕姿全程關注孩子，沒有明星架子，當7歲女兒鬧脾氣時，她立刻蹲下身安撫，母親溫柔的一面流露無遺。

孫燕姿與納迪姆結婚14年，感情始終穩定。納迪姆婚後辭去工作，成為全職家庭主夫，負責家務與孩子課業，支持妻子的音樂事業。

近年來，除了巡迴演唱會外，孫燕姿大多時間定居新加坡，專心陪伴家人，並保持低調，讓孩子在相對單純的環境中成長。從舞台上的天后到日常裡的母親，她展現出不同面貌，也讓不少粉絲感受到她最真實的一面。

