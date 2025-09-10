孫玉菡：每兩名高才通稍多於一人續簽 符合預期

【Now新聞台】高才通有大約五成四人續簽，有議員在立法會大會上質疑續簽率過低。勞福局局長孫玉菡回覆指情況符合預期，會再想方法了解為何部分個案決定不續簽。

勞福局局長孫玉菡：「制度設計本身沒有預期所有人才都會留下，因為這是雙向選擇的過程，但觀乎我們最新的續簽數據，我們覺得滿意，亦符合我們預期。即大約可以說，每兩名申請高才通的人士，有稍為多於一人會申請續簽，即他已經在香港找到工作，亦在香港可以找到自己發展的機遇，這方面我們覺得很理想。大約四成多人直接不申請續簽，原因為何呢？我們明白很多是找不到工作或他有更好的發展，他選擇不來香港發展了，但具體原因我們會想辦法去找。」

