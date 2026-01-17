孫玉菡：精神復元人士過渡支援服務今季恆常化 續資助機構推行網上情緒支援

【Now新聞台】勞工及福利局局長孫玉菡出席精神健康月閉幕活動時稱，明白市民傾向在網上抒發情緒，當局會繼續資助各機構的網上情緒支援服務，並會加強扶助精神復元人士盡早融入社區。

勞工及福利局局長孫玉菡：「我們明白到網絡時代，很多時候大家有困難不是找人幫忙，是找網絡幫忙、找AI聊天，但不要緊，你找誰聊天也好，都是一步一步，希望找到人幫你，這我們會持續會做，另外我們今季會將精神復元人士過渡支援服務試驗計劃恆常化。」

