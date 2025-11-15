孫生與女友情變？多芬連發6文崩潰喊被欺騙

▲孫生（右）女友多芬（左）近日突然連發6篇貼文，崩潰喊被欺騙，還忍不住嘆：「為什麼綠茶那麼多」，讓外界猜測是與孫生感情生變。（圖／微甜女孩 諶多芬FB）

[NOWnews今日新聞] YouTuber孫生日前捲入性侵疑雲，還遭台北地檢署依強制性交罪起訴，引發外界熱議，其中，他的女友諶多芬的一舉一動也備受矚目，不料她竟從6天前，開始在Threads連發6篇貼文，直呼「到底為什麼現在綠茶那麼多？」今（15）日凌晨還寫下「無止盡的欺騙我」，讓外界猜測是否與孫生的感情生變。對此，《NOWNEWS今日新聞》也詢問多芬，至截稿前尚未得到回應。

多芬先是在6天前表示：「不為想太多的事情困擾，我累了」，接著過2天，又生氣直呼：「人好就要被欺負嗎？」、「太不可思議了這一切」，過1天後又突然發問：「想問一下，一個人家裡貼著另一半異性的照片，還有監視器，請問你還敢跟這個人回去睡覺嗎？」、「到底為什麼現在綠茶那麼多？」，沉默3天後，再於今天PO出「無止盡的欺騙我」。

▲多芬連發6貼文崩潰喊被欺騙，被猜測與孫生感情生變。（圖／諶多芬Threads@_dfen_bb）

多芬負面貼文引熱議 網友狂猜：是說孫生吧

多芬接連的負面貼文，讓網友猜測是否跟孫生感情生變，紛紛表示「該不會他帶別人回去睡覺吧？」、「應該是在說孫生吧」等。還有網友直接吐槽多芬戀愛腦，「其實很容易看出來，大概只有妳自己不知道」。

孫生捲性騷風波多芬不離不棄 堅定陪男友度過

孫生與祕戀2年多的女友多芬在今年初公開認愛，怎料孫生接連捲入性騷風波、爆出上酒店狂歡等，形象、事業毀於一旦，長達4個多月過著「生不如死」的生活，可是多芬依舊不離不棄，兩人感情非常堅固，還常常與男友同框拍影片，可以說是最強賢內助。

除此之外，多芬還在9月與孫生一起拍攝「安撫女友」的搞笑影片，一來一往互動超級逼真，好感情引發粉絲熱議。不料才過2個月，多芬就一連多天發出多個負面貼文，雖然沒有明指是孫生，但貼文內容都疑似在暗指與孫生之間的戀情。

資料來源：諶多芬Threads

