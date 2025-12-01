孫生證實分手多芬！情變原因曝：我不珍惜

▲孫生醜聞不斷，不僅遭到老闆酷炫解約，今更宣布分手消息，並透露情變原因。（圖／記者嚴俊強攝影）

[NOWnews今日新聞] 網紅團體「反骨男孩」前成員孫生因捲入性騷案，不僅遭到老闆酷炫解約，工作也因此停擺，甚至遭到大批網友出征，就連一直陪在孫生身邊、不離不棄的女友諶多芬，也頻繁在社群發文，遭疑情變。對此今（1）日孫生在IG上證實分手。

孫生捲性騷案 證實分手女友多芬喊「祝妳幸福」

上個月，孫生女友多芬開始在Threads上連發多篇貼文，直呼「到底為什麼現在綠茶那麼多？」甚至還寫下「無止盡的欺騙我」，讓外界猜測是否與孫生的感情生變。今日孫生在社群上PO出和多芬的合照，寫道：「我們分手了。」

文中，孫生坦言兩人之間有著自己的問題，雙方想要的總是給不到，嘆：「每天都睡不好，彼此也不想再吵吵鬧鬧了。」不過孫生也感謝對方陪他走過這段酸甜苦辣，表示：「每段愛情我都學到很多，也變得越來越好！」

最後，孫生在文末坦承是自己不珍惜，並祝福多芬能幸福。事實上，孫生與祕戀2年多的女友多芬在今年初公開認愛，怎料孫生接連捲入性騷風波、爆出上酒店狂歡等，形象、事業毀於一旦，不過多芬始終不離不棄，怎料最後仍分手收場。

▲孫生（右）今日在社群上發文宣布與女友多芬（左）分手。（圖／微甜女孩 諶多芬FB）

