孫芸芸超近自拍「全臉零皺紋」掀熱議！把47歲活成27歲太讓人羨慕！

（圖／取自孫芸芸IG）

孫芸芸最近在IG曬出一組「貼臉等級」的超近距離自拍，鏡頭幾乎零保留，臉蛋直接放大檢視，卻依然細緻乾淨、幾乎零瑕疵，自然光下狀態穩到不行！這種敢直接貼臉拍的自信一曝光，立刻引發網友熱議，紛紛直呼這顏值真的很難相信已經47歲。

仔細看這幾張近拍照，最加分的其實不是妝感，而是整體膚況呈現出的穩定與細嫩感~肌膚看起來透亮、乾淨，沒有泛紅或粗糙的痕跡，就算在超近距離下檢視，狀態依舊在線，這種「越放大越耐看」的膚質，也難怪會被網友反覆截圖討論。

（圖／取自孫芸芸IG）

而她能長期維持這樣的膚況，其實和她對保養的選擇邏輯有很大關係！孫芸芸曾分享，自己屬於偏乾、又容易敏感的膚質，因此在保養上特別重視穩定與修護，選擇敏弱肌也能安心使用的抗老保養，把保養變成生活節奏的一部分，而不是短期急救，讓膚況能長時間維持在平衡狀態。

（圖／取自孫芸芸IG）

至於讓氣色真正撐起來的關鍵，則和她現在固定進行的重訓習慣有關。重訓能促進血液循環與代謝，讓氧氣與養分更有效率地被送到全身，也能改善因作息或壓力造成的疲憊感，氣色自然看起來更紅潤、有精神。對她來說，健身不只是為了瘦，而是讓整個人從裡到外都維持在「在線狀態」。

（圖／取自孫芸芸IG）

也正因為保養與運動雙管齊下，她的狀態才會長期維持在高檔！難怪她和女兒同框時，總被網友說像姊妹，年齡感幾乎被氣色與膚況完全蓋過。47歲還能敢貼臉自拍、零瑕疵上鏡，真的不是偶然，而是長期選擇與自律累積出來的結果。

（圖／取自孫芸芸IG）

