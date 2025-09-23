孫藝珍節目中公開3歲兒子「正臉照」！主持人驚呼太可愛！果然是神顏夫妻的強大基因

（圖／取自孫藝珍IG）

孫藝珍最近登上YouTube節目《妖精在炯》，意外帶來一個超大驚喜──首度向主持人公開手機裡3歲兒子的正臉照！這畫面一出立刻引爆話題，因為自從她與玄彬結婚後，夫妻倆一直很保護孩子隱私，這次能讓鄭在炯看到正臉，等於是小小「破天荒」的曝光時刻。

節目中，主持人鄭在炯原本就好奇孩子長相，開場就說聽過「玄彬、孫藝珍的兒子顏值很驚人」，孫藝珍先謙虛笑回：「不要說得太誇張，觀眾看了可能會覺得沒那麼驚豔。」但話雖如此，她還是忍不住從相簿拿出照片與影片，親手解鎖這份隱藏版驚喜。

（圖／取自孫藝珍IG）

照片一亮相，鄭在炯當場看傻，甚至一度語塞，忍不住驚呼：「這孩子太漂亮了吧！」還補充自己平常不是特別喜歡小孩，但看到玄彬、孫藝珍的寶貝卻完全被圈粉，孫藝珍則在一旁自豪地說：「我還有更可愛的喔！」滿臉洋溢著母親的幸福與驕傲。

（圖／取自孫藝珍IG）

節目播出後，網路立刻掀起熱議，不少網友直呼「神顏夫妻的孩子果然不可能不好看」、「一定是天生偶像劇臉」。短短片段已在韓網與社群瘋傳，雖然觀眾無緣一飽眼福，只有鄭在炯一人能看到這位星二代的超萌正臉照，但光是從主持人被驚呆的反應，加上孫藝珍的自豪分享，就已經掀起網友的無限想像。

（圖／取自孫藝珍IG）

