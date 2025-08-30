43歲孫藝珍「靚到發光」亮相威尼斯影展！「孫仙」大曬白滑美背，每個造型都靚到要收藏起來

威尼斯影展進行得如火如荼，很多影視紅星都出席，當中有孫藝珍亮相，從機場造型到紅地毯，每個造型都靚到發光，特別是那露背裝Deep V晚裝造型，真的是「靚到發光」，身型及膚質都保養得超好，果然是「孫仙」！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

孫藝珍今次憑新片《選擇有罪》，與影帝李炳憲、名導朴贊郁一起出席本月30日在《威尼斯電影節》中舉行的首映禮。孫藝珍在機場以一身純白造型示人，白背心加上白色牛仔褲，簡單配搭黑色腰帶，並肩背一個Testoni Jole36大象灰手袋，再配一副黑色太陽眼鏡，簡約俐落就已經很有明星氣場。

隨後「孫仙」在IG上分享了一套黑色背心連身裙，加一對白色尖頭鞋、白色Testoni Wizard 23，還綁起了半馬尾公主頭，少女得來又有氣質。

（IG@yejinhand）

（IG@yejinhand）

另一套白色背心小洋裝，短裙子是帶有羽毛小細節，再配一對白色尖頭鞋，美腿相當好看，配合微捲髮型，同樣有著仙女般的氣質。

（IG@yejinhand）

孫藝珍的晚裝造型是一襲Deep V加露背、來自英國倫敦的Hermione de Paula，其蕾絲、花、刺繡的混合清新設計風格深得明星熱愛。這次的裸色配綠色刺繡的晚裝，整個大露背設計把「孫仙」的白滑美背顯露無遺，孫藝珍演繹得很好、很有氣質，要被她迷住了！

（Getty Images）

（Getty Images）

（Getty Images）

（Getty Images）

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

秀智機場造型太有「初戀感」氣質！同款Celine人氣單品推薦Top5，Teen Celine Lulu手袋加絲巾很美

Adidas手袋推薦｜被低估的手袋尋寶地？不能錯過這些手袋款式，千元內就買走高質潮物

Loro Piana手袋成為「Old Money老錢風寵兒」！百年意大利老牌，媲美Hermès Birkin的手袋拿上手就是貴氣