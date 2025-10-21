孫藝珍新髮型是「櫻桃小丸子短髮」！首亮相甜到炸 粉絲驚呼：比婚前更少女！

（圖／取自孫藝珍IG、翻攝自小紅書）

「國民初戀」孫藝珍這回為新戲換上全新造型，罕見以俐落短髮登場，甜度瞬間飆破表！她在近期活動與劇組合照中，以全新「櫻桃小丸子髮型」現身，清爽的短髮搭配自然瀏海，整個人顯得更年輕又充滿朝氣！許多粉絲一看到新造型，立刻湧入留言：「這根本是小丸子真人版！」、「媽媽變回少女了吧！」

（圖／取自孫藝珍IG）

其實過去的孫藝珍多以柔順長髮示人，展現優雅氣質與溫柔女人味，尤其她在婚後多次公開亮相時，一頭黑亮長髮更成為標誌造型！然而這次短髮一剪，不僅完全不違和，反而讓她的臉部線條更立體，笑起來更有鄰家女孩的甜感，彷彿從43歲回到23歲的青春模樣。

廣告 廣告

（圖／取自孫藝珍IG）

（圖／翻攝自小紅書）

從她現場被捕捉到的互動照中可以看到，孫藝珍面帶微笑、神情溫柔，拿著手機與粉絲合影，整個人散發出一種「幸福感」的光~~她的穿搭也延續一貫的簡約風，白色貼身上衣外搭咖啡色背心、黑色短裙，整體乾淨又充滿文青感，即使站在人群中也特別亮眼。

（圖／翻攝自小紅書）

粉絲紛紛留言表示：「這個造型太減齡！」、「短髮讓她氣質更明亮」、「完全是甜姐新代表」，更有人打趣說：「剪完這個短髮，連玄彬都要重新戀愛一次了吧！」孫藝珍以自然又真實的模樣再度俘虜全網，也讓人更期待她的新戲中會以什麼樣的角色再次出現螢光幕前。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

昆凌早餐只吃「3樣東西」！生3胎照樣瘦回少女體態！網讚：自律到太扯

徐若瑄剪短髮美翻！新造型太顯嫩 網驚呼：這哪像50歲？根本20歲少女！

