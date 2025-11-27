孫藝珍與玄彬「人生四格照」畫面太耀眼！恩愛熱度有增無減，「孫仙」甜美魅力從內到外散發

孫藝珍與玄彬在2025年青龍電影獎上憑雙雙封后封帝，除了在典禮上各種放閃外，日前，孫藝珍更在IG釋出兩人的當天的人生四格照，甜度超標！

孫藝珍穿閃耀白色露肩美人魚長裙優雅動人，玄彬一襲經典黑西裝服配領結，帥氣側臉迷人，兩人緊擁腰間、眼神交會，宛如愛情電影定格，羨煞旁人。

（IG@yejinhand）

（IG@yejinhand）

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

嫁對了人就是會容光煥發，孫藝珍就是個最佳例子。「孫仙」與玄彬於2022年公開婚訊，同年迎來可愛的男寶寶，結婚3年來由頭到腳也在發光，滿臉皆是注滿幸福的笑容。坊間常說婚後女性會失去光芒，但孫藝珍身體力行地告訴大家「選對了人」比醫美更重要。

廣告 廣告

（IG@yejinhand）

玄彬訪談時曾直指「戀愛時是平等的，婚後退一步，有了孩子後再退一步」，現時他的角色是「守護者」，將妻子與兒子寵成「皇后娘娘與王子」。守護婚姻之道在於「逐漸放下自己，變得更像一個大人」，難怪大家也笑言玄彬與兒子是的孫藝珍最強保養品。

至於孫藝珍也給予玄彬很大的支持，為他養好家庭與彼此尊重，同時又會給予最強鼓勵，夫妻間有趣而成熟的互動，彼此過著甜蜜的小日子，二人恩愛熱度有增無減，美得發光。

「AI婆婆」Granny Spills的「愛情毒雞湯」：給20個男人各一次機會，都不要給同一個男人20次機會｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

兩性關係：

繼「Situationship」之後又有「清醒沉船」，Z世代戀愛觀進化至「理智版的浪漫主義者」

Z世代戀愛觀：為何有男友卻感到老土又尷尬？不是不談戀愛而是不想被男生「綁定」

「Love Type 16」戀愛專屬MBTI日本爆紅！細分16種「愛情人格」：最不容易墜入愛河是這型