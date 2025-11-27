宏福苑五級火｜11 月 27 日交通安排
孫藝珍與玄彬「人生四格照」畫面太耀眼！恩愛熱度有增無減，「孫仙」甜美魅力從內到外散發
孫藝珍與玄彬在2025年青龍電影獎上憑雙雙封后封帝，除了在典禮上各種放閃外，日前，孫藝珍更在IG釋出兩人的當天的人生四格照，甜度超標！
孫藝珍穿閃耀白色露肩美人魚長裙優雅動人，玄彬一襲經典黑西裝服配領結，帥氣側臉迷人，兩人緊擁腰間、眼神交會，宛如愛情電影定格，羨煞旁人。
嫁對了人就是會容光煥發，孫藝珍就是個最佳例子。「孫仙」與玄彬於2022年公開婚訊，同年迎來可愛的男寶寶，結婚3年來由頭到腳也在發光，滿臉皆是注滿幸福的笑容。坊間常說婚後女性會失去光芒，但孫藝珍身體力行地告訴大家「選對了人」比醫美更重要。
玄彬訪談時曾直指「戀愛時是平等的，婚後退一步，有了孩子後再退一步」，現時他的角色是「守護者」，將妻子與兒子寵成「皇后娘娘與王子」。守護婚姻之道在於「逐漸放下自己，變得更像一個大人」，難怪大家也笑言玄彬與兒子是的孫藝珍最強保養品。
至於孫藝珍也給予玄彬很大的支持，為他養好家庭與彼此尊重，同時又會給予最強鼓勵，夫妻間有趣而成熟的互動，彼此過著甜蜜的小日子，二人恩愛熱度有增無減，美得發光。
相關文章：「AI婆婆」Granny Spills的「愛情毒雞湯」：給20個男人各一次機會，都不要給同一個男人20次機會｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》
