不是孫藝珍就不行！玄彬「拒絕比愛心」機智反應超圈粉 老婆甜蜜按讚肯定閃爆

韓國演藝圈夫妻檔玄彬、孫藝珍又放閃啦！玄彬近日出席電影《Boss》首映會，因為在現場婉拒跟別人一起比愛心，高EQ又有分寸的舉動引發熱議。更令人想不到的是，孫藝珍在網路上看到這個影片，還特地在留言區留下一個「比讚」的表情符號，閃翻一大票粉絲！

韓媒《eyesmag》在Instagram發出這支影片：「不是藝珍姐姐的話，就不給愛心的男人……連機智感都具備的完美男玄彬！」畫面中，只見拍攝者在用單手比出半顆愛心，原本希望玄彬能配合比另一邊，怎料玄彬反應極快，微笑著把那半顆愛心「捏扁」，以有趣的方式婉拒。

玄彬逗趣捏扁愛心。（圖片來源：IG eyesmag）

影片曝光後，不少網友熱議玄彬的動作，誇讚「他機智得驚人」、「這反而讓人更心動，要瘋了」、「明明可以不接觸比心，結果變成捏手手，我要是這粉絲我更樂了」，幾乎都對他的巧妙反應給予好評。

孫藝珍看到玄彬影片後，留言放閃。（圖片來源：IG eyesmag）

讓熱度更上一層樓的是，孫藝珍隨後竟也按讚了這個影片，並在底下留下比大拇指的表情符號，雖然沒有寫下文字，卻彷彿在誇讚老公的舉動，立刻吸引大批網友朝聖，也令粉絲大呼「孫藝珍來宣示主權了」、「結婚越久越甜」、「希望長長久久」。

