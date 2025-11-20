黃牛肆虐｜Cityline：設「心戰室」攔截搶飛 bot
孫藝珍玄彬齊奪青龍獎最佳男女主角，孫藝珍甜蜜表白感言：你是我最愛的男人
第46屆電影青龍獎頒獎典禮在韓國首爾完美落幕，焦點畫面要數到孫藝珍與玄彬這對韓國娛樂圈的模範夫妻齊奪最佳男、女主角。孫藝珍在發表感言時亦不忘謝謝丈夫玄彬，並說：「你是我最愛的男人！」
玄彬這次憑《哈爾濱》首度奪得青龍獎奪最佳男主角，而孫藝珍則二度封后，今次憑《選擇有罪》奪最佳女主角。二人同場提名已經備受關注，現在更同屆奪最佳男、女主角，確是難得。孫藝珍不忘向玄彬撒了嬌，亦在台上甜蜜放閃感謝丈夫。
孫藝珍與玄彬在2022年結婚，同年迎來可愛的男寶寶。結婚3年來，孫藝珍由頭到腳也在發光，滿臉皆是注滿幸福的笑容。坊間常說婚後女性會失去光芒，但孫藝珍身體力行地告訴大家「選對了人」比醫美更重要。
孫藝珍曾在釜山國際電影節活動中，罕有提及與丈夫的婚姻生活，直至「幸福的瞬間實在太多了，每一天都感到無比快樂」。玄彬也曾於訪談時直指，「戀愛時是平等的，婚後退一步，有了孩子後再退一步」，現時他的角色是「守護者」，將妻子與兒子寵成「皇后娘娘與王子」。守護婚姻之道在於「逐漸放下自己，變得更像一個大人」。看見二人一起奪獎，一起向更好的發展，這1+1的力量不只給大家好作品，其夫妻相處之道也許值得參考。
