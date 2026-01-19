曾比特回歸香港大展拳腳出廣東歌 彌補過去幾年遺憾
孫藝珍44歲生日被兒子搶鏡！娃娃音催吹蠟燭、喊吃炸雞萌翻全網
南韓演員孫藝真於1月11日迎來44歲生日，近日她在個人IG分享慶生照片與一段家庭短片，畫面溫馨又真實，沒有浮誇排場，卻因為滿滿的幸福感而迅速在網路上引發熱烈討論。
其中最讓粉絲關注的是影片中，雖然沒有拍到兒子「小甜豆」的正臉，但卻清楚聽見他稚嫩又軟萌的娃娃音，用甜甜的聲音唱著：「祝你生日快樂！親愛的媽媽生日快樂～」，接著，她雙手合十準備許願時，兒子卻在一旁忍不住催促：「快點吹蠟燭！」童言童語讓孫藝真當場笑出聲，立刻用帶點無奈又寵溺的語氣回應：「不行啊，我得先許願才能吹啊！」等蠟燭一吹完，兒子又興奮大喊：「吃炸雞吧！」
不少粉絲看完影片後紛紛留言表示「太可愛了」、「聲音聽起來真的長大了」、「這根本是最幸福的生日禮物」。也有人注意到拍攝角度與現場氛圍，推測影片很可能是由老公玄彬掌鏡，尤其在兒子唱歌與催促媽媽時，鏡頭後似乎傳來憋笑的聲音，讓粉絲忍不住腦補一家三口和樂融融的畫面。
短髮病大爆發！宋慧喬、孫藝真、金高銀短髮美到犯規，青龍獎4位女神範本
孫藝真與玄彬婚後依然保持低調，但偶爾透過社群分享生活點滴，每一次露面都能感受到穩定又溫暖的家庭氛圍。這次罕見曝光兒子的聲音與互動，也讓粉絲直呼「這一家真的太幸福」。
《黑白大廚》安成宰自揭童年斷指往事 母親3小時計程車救回一根手指
宋仲基來台超接地氣！拎北市垃圾袋、曬香菜多力多滋，連蔡英文都留言！
阿SA認愛健身教練！Twins 的情路都避不過波折嗎？
Twins成員蔡卓妍（阿SA） 被爆戀上健身教練男友Elvis，日前大方認愛，收獲全城祝福。然而，消息亦令大眾再次聚焦於Twins兩位成員──阿SA與鍾欣潼（阿嬌） 多年來崎嶇的情路。她們的愛情故事，是否註定與事業上的光芒一樣，充滿戲劇性的波折？阿Sa早前曾表示家中今年多了兩個新成員，分別叫芝麻妹妹及阿Boo妹妹，湊巧Elvis也曾在Ig限時動態有一張抱住Boo的合照，並寫道"I got a cat. Her name is Boo."，令戀情更為確實。 2018年阿嬌與「醫界王陽明」賴弘國在美國結婚，婚禮浪漫，之後又曾夫妻檔上內地綜藝節目《爸媽學前班》，可惜婚姻僅維持14個月便告終。 推薦閱讀:➤ 【封面專訪】蔡卓妍：把人生過好過滿➤ 少女時代Tiffany戀卞耀漢！拍劇生情、以結婚為前提Follow us on:Facebook: elleOnlineHKInstagram: @ellehongkongYouTube: ELLETVHKELLE.com.hk ・ 2 小時前
醒來就被美醒！全球5間神級日出飯店，鬧鐘再早都願意起床！
神級日出飯店推薦1.峇里島．安縵丘瀾安縵丘瀾依偎在阿貢山腳下，佔據龍目海峽一段令人驚嘆的海岸線。三層無邊泳池如瀑布般層疊而下，復刻印尼傳統稻田之美。雖然11月至翌年3月是峇里島雨季，卻也是淡季，熱門景點無需排隊，早晨與中午多半陽光普照，午後偶有短暫陣雨。神級日...styletc ・ 23 分鐘前
Jennie 30歲生日收到藍玫瑰，是媽媽每年的指定祝福！藍玫瑰的意義原來是勇敢追夢相信奇蹟
BLACKPINK成員Jennie，在1月16日迎來30歲生日！日前在東京舉行巡迴演唱會的她，也接受了很多的生日視福。不過說到最貼心與溫暖的祝福，莫過於在她IG上出現的「藍玫瑰祝福」，是Jennie媽媽每年都會送上的指定禮物，象徵獨特愛意與鼓勵。藍玫瑰不僅稀有，還承載「勇敢追夢、相信奇蹟」的深刻寓意，讓人聯想到Jennie在娛樂圈的蛻變之旅。Yahoo Style HK ・ 5 小時前
樂華南邨床底藏屍案 死者非裔男友潛逃內地落網被控謀殺
【Now新聞台】樂華南邨床底藏屍案，警方拘捕死者非洲裔男友，暫控他謀殺罪，下周一於觀塘裁判法院提堂。案發於上月29日晚，警方接獲35歲女死者的母親報案，指有自殺傾向的事主失去聯絡。警方凌晨破門進入事主28歲男友位於樂華南邨喜華樓的寓所，發現沒有電力供應，亦沒有明顯血漬或打鬥痕跡。警方在單位的床架內發現死者屍體，頭部被毛巾包裹，身體被衣物遮蓋，經法醫檢查發現頭部有十多處由硬物造成的裂傷，導致死者頭部凹陷及骨折，大量出血，身體多處瘀傷，相信於失蹤當日的凌晨至早上死亡。調查顯示，死者男友因感情問題行兇，事後刻意清理案發現場，在案發當日的晚上經陸路口岸潛逃內地。警方請求內地執法機關協助，其後疑犯在內地落網，警方周五晚上在深圳灣口岸接收疑犯。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
【7-11】買6罐安記鮑魚 送洗衣珠+洗潔精孖裝+Sanrio常滿密實玻璃盒（19/01-20/01）
7仔精選新春禮品快閃優惠，買6罐安記鮑魚系列即送AXE洗衣珠65粒+AXE洗潔精孖裝+Sanrio characters常滿密實玻璃盒，樂家杏仁糖198克 $69/盒、金莎金鑽禮盒24粒裝 $85/盒！YAHOO著數 ・ 44 分鐘前
點關機就重開？Windows 11 變「不死鳥」微軟急推救命更新
Windows 11 最近點「關機」或「休眠」只會自動重啟？背後問題氣勢源於 2026 年 1 月 Windows 安全更新。Yahoo Tech HK ・ 14 分鐘前
蔡俊彥自爆同前隊友江旻憓冇嘢講 祝福對方 「各行各路、人各有志」
賽馬會喺星期日賽馬日舉行儀式，向早前全運會得獎運動員頒贈超過1100萬元獎金。早前當選成為立法會議員、巴黎奧運重劍女子金牌得主江旻憓都有出席。Yahoo 娛樂圈 ・ 42 分鐘前
土瓜灣77歲老翁過路遭小巴撞倒 送院搶救不治
據悉，涉事小巴沿旭日街北行至貴州街交界時，懷疑撞倒正在過路的老翁。警方經調查後，以涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」拘捕40歲姓譚男司機。am730 ・ 16 小時前
ECB官員直言：別天真了！歐洲早已與俄國「開戰」
歐洲中央銀行（ECB）管理委員會成員馬丁斯 · 哈薩克斯（Martins Kazaks）接受《金融時報》專訪時發出嚴正警告。他表示，決策者不應「天真」地認為歐洲尚未與俄羅斯進入戰爭狀態，並強調各國央行必須為局勢的進一步升級預作準備。鉅亨網 ・ 6 小時前
茶記筷子筒「頭向上vs向下」大激鬥！網民揭筒底暗黑真相 怕污糟教路做多1步最實際
近日有網民於Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」出帖，詢問網友平常在外食飯見到的筷子筒，多數會揀筷子向上還是向下的進食。帖文獲得多名網友回覆解釋，反應熱烈，大多數網友果不其然都是揀「向上」，只因害怕筒底極度骯髒，更有網友一言驚醒夢中人，指正正就是因為筒底骯髒，所以筷子才會倒插筒內；不過有網友就選擇「向下」，只因筷子暴露於空氣之中會有細菌，食客談天時的口沫唾液橫飛都會令「向上」的筷子惹到，所以不論如何，都會自行先抹一抹，或先浸於熱水就最穩陣！讀者們，不知你們如何選擇？Yahoo Food ・ 5 小時前
69歲呂良偉狀態超好，分享身體報告生理年齡僅是39.9歲！保養得宜的秘訣：養髮靠「五黑食物」、健身日常深蹲防腿腳衰退
香港影帝呂良偉擁有濃密黑髮、健碩身材，依然是電力十足的不老男神！很難想像他是將要踏入70歲，把自己保養到好像40歲一樣，當中也下了不少苦工。他曾分享關於養髮到飲食運動的保養秘訣，強調「人老腿先衰」，教大家由內到外keep fit，適合中老年人士參考。Yahoo Style HK ・ 3 小時前
UNIQLO「BB穿搭公式」是什麼？春季新品巡禮：$399大熱巴恩風外套＋$299超好著Baggy/Barrel褲組合
UNIQLO 2026春夏系列都已經上場，今季繼續有好多基本百搭服飾讓大家mix and match，包括色彩繽紛的多巴胺服飾，也有近期大流行的「巴恩風Barn Style」。有趣在於發現品牌在推一個叫做「BB穿搭公式」，不是寶寶BB的意思，而是湊上BarnYahoo Style HK ・ 5 小時前
佐敦天降無人機 私家車天窗玻璃遭擊毀
【on.cc東網專訊】今晨(18日)11時52分，一輛私家車沿佐敦覺士道往柯士甸道方向行駛，在一燈位等候期間，突然有一部無人機從天而降，車頂被擊中，司機見狀報案求助。警員接報到場調查，發現該輛私家車的車頂天窗玻璃窗爆裂，車旁有一部無人機。事件中無人受傷，案件列作on.cc 東網 ・ 23 小時前
神人用AI把《黑白大廚2》變動畫版！節目細節全呈現 網熱議：出了我會看
Netflix 韓國料理實境秀《黑白大廚2》於 12 月 16 日正式播出，節目延續首季「黑湯匙 vs 白湯匙」的對決設定，再度掀起高度話題討論，最終集 1 月 13 日播出後新一代冠軍也正式誕生。而就在節目結束時，竟然馬上就有創作者利用 AI，直接把《黑白大廚2》完整改編成一段動畫風格的片尾 ED，精緻程度讓不少觀眾直呼「真的會想看動畫版」。Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
《中年好聲音2》陳俞霏曬碩士畢業證書 網民質疑淘寶貨 刪帖惹更大爭議
2023年舉行的《中年好聲音2》第五名、女團MISSY成員陳俞霏（霏霏）日前在社交平台曬出「MBA工商管理碩士」畢業證書，興奮留言表示：「啊霏！！！你得咗啦！考咗個MBA充實自己，完成咗自己2025年嘅一個小小目標，學習新知識真係會令人好快樂，2026年繼續努力上進，生活處處都係舞台，精彩Everywhere。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
荔枝角休憩處袋子突起火 消防撲熄無人傷 警方列縱火案
警方接獲途人報案，指荔枝角青山道休憩處的一張長凳上，一個袋子突然起火。消防人員接報到場，迅速將火勢撲滅，事件中並無人員受傷，亦毋須進行疏散。am730 ・ 15 小時前
傳黃碧嬌廣福收集災民意見 市民乾等1句鐘未見現身
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑奪命大火當中，曾擔任屋苑法團顧問的大埔區議員黃碧嬌被質疑有參與維修招標工作。而火災發生至今，鮮少公開露面的她有傳會於今早(19日)8時30分，現身廣福邨一間酒家，收集宏福災民意見。有市民到場打算向黃表達訴求，惟時至9時45分仍未見on.cc 東網 ・ 2 小時前
油麻地無人機高處墜下砸爛私家車天窗及擋風玻璃
【Now新聞台】油麻地有一部無人機墜下，擊毀一輛私家車，無人受傷。 私家車天窗及擋風玻璃碎裂。涉事無人機約20厘米長，遺留在路邊，電池飛脫，便衣探員檢走無人機返警署調查。上午十一時許，一輛電動私家車在覺士道與柯士甸道交界交通燈前停下，突然有一部無人機懷疑失控墜下，警方列作高空墮物案處理。#要聞now.com 新聞 ・ 22 小時前
粉嶺男子墮樓 倒臥行人路當場身亡
【on.cc東網專訊】粉嶺有人墮樓亡。今日(19日)早上11時09分，一名女子報案，指一名男子懷疑由高處墮下，倒臥於馬適路1號一屋苑對開行人路上。救援人員接報到場經檢驗證實事主當場身亡，人員用帳篷遮蓋遺體，並了解男子身份及墮樓原因。on.cc 東網 ・ 1 小時前
長期病患14歲男童染甲流 情況危殆
【Now新聞台】衞生防護中心接獲一宗兒童感染季節性流感嚴重個案。 該14歲男童有長期病患，上周五發燒、氣促和咳嗽帶痰，到東區醫院求醫，再轉到兒童深切治療部，情況危殆，其呼吸道樣本對甲型流感呈陽性反應。初步調查顯示，該男童發病前三天才接種流感疫苗，由於接種後一般需要兩周身體才能產生足夠保護，所以男童未能受到疫苗保護。#要聞now.com 新聞 ・ 18 小時前