孫藝珍超輕量羽絨外套出自「加拿大小眾牌」！全客製、全手工，購買方式更是內行人才懂

孫藝珍羽絨外套是加拿大小眾品牌

孫藝珍近日在工作花絮中以俐落短髮搭配一件亮眼紅色「羽絨外套」現身，再次證明真正的好氣色與氣場，能把高難度的大紅色穿得毫不費力。畫面一曝光立刻引發熱議，不少網友直呼「這種顏色真的只有孫藝珍撐得起來」。而這件看似可愛、實則專業度滿點的羽絨外套，也被眼尖粉絲神出同款，不只外型討喜，輕量與保暖表現更是內行人才懂的羽絨外套。

孫藝珍同款羽絨外套

圖片來源： Kluane Mountaineering 、X@제이

孫藝珍身上這件紅色麵包羽絨外套，出自加拿大戶外品牌 Kluane Mountaineering 的經典款式「INNER PARKA」。它屬於內層羽絨外套定位，卻擁有足以應付多數冬季日常的保暖實力。採用 850 蓬鬆度加拿大白鵝絨，平均填充量約 225 克，整件重量僅約 428 克，輕到幾乎沒有負擔，卻能牢牢鎖住熱度。

官網上無從得知真實售價，不過從韓國的選品店來看，價格約在四萬左右。KLUANE MOUNTAINEERING CROPPED INNER PARKA，KR.1,980,000，約NT.42,725。/圖片來源：ecru

細節設計同樣到位，下領、彈性袖口、暖手口袋與內袋一應俱全，搭配雙向 YKK 拉鍊，無論是城市通勤、旅行移動，或作為登山、滑雪時的中層保暖，都非常實穿，也難怪能成為女神私下工作的愛用款。

全部客製化！打造自己的專屬羽絨外套

圖片來源：Kluane Mountaineering

Kluane Mountaineering 最迷人的地方，在於它並不是一件「現成貨」的品牌，而是從裡到外都能客製的羽絨外套工坊。從外層布料、內襯顏色，到固定方式選擇魔鬼氈、按扣或鉤扣，甚至帽子、袖口與翻蓋樣式，都能依個人需求自由搭配。想低調極簡，或打造一件高彩度、充滿個性的戶外單品，都能被完整實現。也因此，Kluane 並未採用傳統電商下單模式，而是建議親自到店、聯繫或透過 Email 討論，讓專業團隊一步步協助完成，確保每件成品都是真正符合穿著者生活方式的專屬羽絨外套。

地址： 10324 82 Ave NW Basement (B01, Edmonton, AB T6E 1Z8加拿大

Kluane Mountaineering出自加拿大！從睡袋誕生

圖片來源：Kluane Mountaineering

Kluane Mountaineering 的故事，始於兩位買不起好睡袋的法學院學生。1970 年，John Faulkner 與 Jim Brown 因為買不起優質睡袋，便決定自己打造，開始親手縫製睡袋，並在一次次改良中累積口碑。後來，他們找來曾任 Levi’s 牛仔褲工廠生產經理的 Lucy 擔任製作核心，正式成立品牌。隨著產品品質逐步被戶外圈認可，Lucy 也成為合夥人之一。時至今日，Kluane 的羽絨睡袋與服裝仍被視為世界頂級之列，而這份從實用出發的初心，也完整延續在每一件羽絨外套之中。

選用鵝絨與鴨絨，確保最高保暖性

圖片來源：Kluane Mountaineering

Kluane Mountaineering 對材質的堅持，幾乎到了偏執的程度。品牌始終只選用最優質的加拿大鵝絨與鴨絨，追求極致保暖與輕量之間的最佳平衡。高達 850 蓬鬆度的白鴨絨，一盎司即可填滿 850 立方英吋空間，蓬鬆度高、保溫效率極佳。每件產品皆經過單獨熱剪密封尼龍與全手工製作，拒絕大量生產，只為確保每一件都達到理想的保暖重量比。也正因如此，Kluane 的羽絨外套不只是好看，更能在嚴酷環境中，提供長時間、穩定而安心的溫暖體驗。

封面圖片來源：Kluane Mountaineering、X@제이

