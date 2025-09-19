手足口病活躍程度急升 四日錄 14 宗爆發
孫藝珍腹肌太狠吸引萬人朝聖！最新廣告辣秀纖腰背影 粉絲全跪：這身材太不科學
韓國逆身長女神孫藝珍又一次震撼了全網！這回她為了韓國當地的運動品牌 gamtan 拍攝全新廣告，身穿簡約運動內衣搭配率性藍色運動套裝，俐落的造型立刻讓她的身材曲線全然展露。
畫面中，孫藝珍自信露出結實小蠻腰與清晰馬甲線，43歲卻練出零贅肉的腹肌線條，讓粉絲看傻直呼：「這不合理，比男生還棒的線條！」。另一組背影照更是火力全開，肩背線條緊實流暢，完全看不出她已是產後復出的狀態。
腹肌＋背影雙重殺！
這組廣告不僅展現孫藝珍「腹肌太狠」的一面，連背影也美得驚人。線條優雅卻帶有力量感，散發滿滿運動女神氣場，粉絲狂刷留言：「姐姐這個腹肌太炸裂」、「背影根本零死角」、「怎麼可能43歲還能練這樣」。
身材管理全網跪服
孫藝珍向來以保養得宜著稱，但這次廣告一出，大家更驚訝於她的體態維持。無論是腰腹緊實度，還是手臂、背部的肌肉線條，全都練得剛剛好，沒有過於健壯卻充滿力量美。她的狀態再度證明，女神兩個字絕非浪得虛名。
