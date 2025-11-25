張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
孫藝珍青龍獎封后，「孫仙戰衣」竟來自小眾品牌？準新娘趕緊筆記這個上海品牌晚裝
第46屆青龍獎紅毯上最閃的不止女星身上的珠寶，還有玄彬與孫藝珍這對神仙眷侶！兩人不僅憑著《哈爾濱》與《徵人啟弒》齊封影帝影后，在紅毯上更是甜度破表，恩愛互動像從韓劇裡走出來般浪漫！讓人驚喜的是，孫藝珍這身絕美戰袍居然並非頂奢大牌，而是來自上海的小眾婚紗品牌WINK Atelier！
這個2016年成立的設計師品牌，雖然知名度不算高，但靠著獨特剪裁和細膩設計，在時尚圈默默累積不少鐵粉。
當晚孫藝珍身穿的禮服，就是來自WINK Atelier 2025系列的「Ad Astra Dress」。這件禮服採用露背設計，若隱若現的透膚材質，把她的好身材和優雅氣質完美襯托出來，裙上細緻的珠飾，在紅毯燈光下閃著低調奢華的光芒，簡直仙氣爆表！
WINK Atelier 每件禮服都專注打造契合女性優雅氣質的款式，不追求誇張造型，更看重細節打磨與穿着舒適度，難怪能入孫仙的法眼，準新娘們快收藏參考！
