中國閱兵・多圖｜習近平普京金正恩同步亮相
孫藝珍威尼斯紅毯髮型驚豔全場！女神同款「韓系水波捲」掀熱搜
第81屆威尼斯影展如火如荼進行中，紅毯群星雲集，最受矚目的焦點之一無疑就是「孫仙」孫藝珍！這次她攜手李炳憲與名導朴贊郁，為新片《選擇有罪》亮相。從抵達機場的清新造型，到活動場合的少女洋裝，再到紅毯晚宴的高級盤髮，每一套都美到發光，體態與膚質狀態更是驚人，完全展現「女神等級」。
Look 1：機場白背心×韓系水波捲
孫藝珍抵達威尼斯前，以一身 白色背心＋白色牛仔褲 現身機場，腰間搭配黑色腰帶，肩背 Testoni Jole36 大象灰手袋，再戴上黑色墨鏡，簡約卻星味滿滿。而髮型的部份，有沒有發現孫藝珍的頭髮變得更黑更亮了？搭配自韓系水波捲，柔和的波浪帶出慵懶氣息，散發隨性時髦感，展現國際巨星的機場風範。
Look 2：白色羽毛洋裝×半馬尾微捲髮
現身活動場合，孫仙換上一套 白色背心短洋裝，裙身點綴羽毛細節，再搭配一雙 白色尖頭鞋，讓修長美腿成為全場焦點。
髮型的部分，造型師將她的頭髮綁成半馬尾公主頭，保留微捲的浪漫線條，少女感與仙氣兼具，讓她散發出彷彿初戀般的清甜氛圍。
Look 3：Hermione de Paula Deep V露背晚裝×高盤髮
紅毯登場瞬間，孫藝珍以一襲來自設計師品牌Hermione de Paula 的裸色刺繡禮服驚艷全場，清新蕾絲與花卉刺繡融合，搭配大膽 Deep V＋大露背設計，將她白皙美背展現無遺，性感卻不失高雅。
髮型方面，她選擇收緊的高盤髮，乾淨俐落地勾勒出頸肩線條和無贅肉的美背和手臂線條，氣場全開，完全演繹紅毯女神的高級氛圍。
小編推薦：打造孫仙級髮型必收神器
1.Panasonic 女王機 EH-NC80／EH-NC50 吹風機
想要重現孫仙紅毯高盤髮的亮澤與服貼，吹風機的選擇是關鍵。Panasonic全新推出的「女王機」系列EH-NC80與EH-NC50，承襲品牌在吹風科技領域85年的研發實力，搭載了劃時代的 新世代高滲透奈米水離子技術。相較於過往機種，水分滲透力提升，能深入髮芯進行深層滋養，讓髮絲在吹整的同時也能獲得補水，不因熱風而乾燥分岔。更結合礦物離子與負離子，連頭皮也能溫和呵護，吹乾後仍保有水潤光澤。
除了呵護效果，女王機也考量到造型需求。EH-NC80擁有保濕、直順、蓬鬆、柔滑四種個人化選單，EH-NC50則提供前三種功能，能依照髮質與場合自由切換，無論是要打造直順優雅，還是輕盈蓬鬆的空氣感，都能快速完成。再加上內建BLDC高速馬達，大幅提升風力效率，實現史上最速乾體驗，省下寶貴時間。霧面質感的外型搭配彩色液晶面板，也展現高端時尚感。
2.YOLU 微醺夜調系列 夏季限定洗髮精／沐浴乳
如果說吹風機是髮型的基礎，那麼洗護產品就是養成仙氣秀髮的起點。夜間修護品牌YOLU，今年以夏夜的無酒精雞尾酒為靈感，推出 「微醺夜調系列」夏季限定款。包括橙花酒香氣的寧靜系列：橙花酒香氣、夏日萊姆Mojito香氣的舒緩系列、黑醋栗苦艾酒香氣的深層系列，彷彿一杯專屬於夏夜的調酒，帶來輕盈放鬆的me time時光。
「微醺夜調系列」還添加人氣配方美容液成分，包括寧靜系列添加橙花油萃取物、舒緩系列添加萊姆果汁、深層系列添加黑加侖果實萃取物，能在清爽洗感中替頭皮與髮絲補水滋養。還有聖巴拉草保濕成分，讓一整天在外曬過的稻草髮也能滋養潤澤，讓髮質維持柔順亮澤。
這次同步推出同香調的沐浴乳，延續漸層瓶身設計，讓人邊沐浴邊享受如晚霞般的夢幻氛圍，不只讓頭髮香氣四溢，連身體肌膚都能一同被細緻呵護。這就是YOLU最迷人之處，將日常的洗護步驟，升級為一場夏夜的療癒儀式。
3.AROMASE 艾瑪絲 根本療癒三部曲
想要讓秀髮如孫藝珍般時刻保持最佳狀態，頭皮護理絕不能忽略。AROMASE艾瑪絲，今年提出「永續洗髮儀式」的新理念，推出官網限定的「根本療癒三部曲」，將洗頭從單純清潔，升級為療癒自我與關照地球的日常行動。
三部曲從「淨化」開始，明星商品5α捷利爾頭皮淨化液能深入毛孔，溫和釋放油脂與壓力，讓頭皮像是做了一次深呼吸；接著進入「綻放」步驟，以玫瑰強健豐盈洗髮精補給髮根能量，並以自然花植香氣營造療癒氛圍，讓洗頭也能成為自我重啟的片刻；最後是「共感」階段，草本強健養髮精華液透過植萃複方強化頭皮防禦，讓狀態更加穩定，絕對是媽媽們放風時的最佳療癒三部曲，當你照顧好自己，也才有餘裕去回應他人與環境。
值得一提的是，艾瑪絲全系列皆為敏弱肌友善、不做動物實驗，瓶身採用100%再生塑料，並搭配「永續故事書」，邀請消費者在閱讀品牌與社會、環境的連結故事時，重新體驗洗頭這件事的價值。它不僅是美麗的開始，更是一場對自己與地球的善意對話，更是一個善的循環。
