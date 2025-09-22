孫藝真何時看上玄彬？《愛的迫降》期間暈船

▲孫藝真（如圖）上節目時分享自己在《愛的迫降》拍攝期間，就已經對玄彬有好感。（圖／요정재형 YouTube）

[NOWnews今日新聞] 女星孫藝真近日登上鄭在炯的YouTube頻道《妖精在炯》宣傳全新電影《徵人啟弒》，在節目中她提到和老公玄彬在拍攝定情劇《愛的迫降》的點滴，坦言她跟老公因為生長背景相似，因此三觀非常接近，說什麼總是會被對方給理解，因此拍到第三集時，開始對玄彬有了男女之情的想法。

孫藝真生長背景相似 與玄彬相處很自在

孫藝真在節目中提及《愛的迫降》對她來說，是人生中非常重要的作品，不僅節目中找到了另一半，也獲得了許多來自不同國家粉絲的愛。此時節目主持人問孫藝真，「是什麼時候愛上對方的呢？是劇中降落傘嗎？」孫藝真則回應：「其實我是很公私分明的，劇中角色的帥氣不會影響我對他本人的想法。」

接著孫藝真補充道，因為自己跟玄彬剛好同歲，「出道時間也差不多，兩人在家中都是最小的孩子，爸媽年紀也一樣，出道後就一直演主角，我們的成長過程中有許多可以共感的事，因此就算不說話也能自在相處。」

▲孫藝真（如圖）分享自己和玄彬生長背景相似，因此兩人總是可以輕鬆共感。（圖／요정재형 YouTube）

孫藝真本來只當玄彬是好人 《愛的迫降》越拍越有感

玄彬、孫藝真在2018年就合作過電影《極智對決》，孫藝真表示電影在拍攝期時，兩人因為分開來拍攝所以很少見面，當時只覺得對方是好人。不過《愛的迫降》拍到第三集後，開始累積了許多好感，孫藝真開始將玄彬當成是異性在看待，兩人也順利在電視劇結束後修成正果，不僅是《愛的迫降》有大團圓好結局，兩人也迎來人生中的大團圓，順利結為連理並擁有一位寶貝兒子。

