孫藝真罕放閃玄彬 盼三搭合作夫妻喜劇

▲孫藝真（如圖）日前在社群提及，想跟老公玄彬三搭演新戲，同時曝光了自己婚後最幸福的時光，就是看見孩子的笑容。（圖／티브이데일리 YouTube）

[NOWnews今日新聞] 演員孫藝真日前在IG發文，表示粉絲可以在留言區留下問題，而她會親自回覆。其中有粉絲提及她過去跟老公玄彬二搭演出《愛的迫降》、《極智對決》，未來是否還有機會一起合作，而孫藝真則有趣回覆，表示如果演出現實夫妻確實會很有趣，不過不知道老公是什麼想法；同時她也透露婚後最幸福的時光，就是可以看見孩子的笑容，不特別避諱就放閃讓許多粉絲都被閃瞎。

孫藝真過去二搭玄彬拍戲 粉絲敲碗再合作

孫藝真出席釜山國際影展活動時，在現場跟粉絲回答了有關老公玄彬、《愛的迫降》電視劇拍攝幕後等問題，不過現場時間有限，因此她告訴粉絲，若是還有其他問題，可以到她的社群中留言，她有空會親自回覆。

因此有粉絲在留言區問道，孫藝真過去曾和玄彬兩次合作演出《愛的迫降》、《極智對決》，詢問她「是否有考過未來再跟老公一起合作，或是曾收過相關邀請呢？」對此孫藝真則回應：「如果是演出現實夫妻應該會很有趣，但是要拍什麼類型呢？不過對方怎麼想就不知道了。」

▲玄彬（右）、孫藝真（左）定情之作《愛的迫降》。（圖／愛的迫降劇照）

孫藝真談一家三口日常 看到小孩笑就幸福

孫藝真也被問到：「作為普通人孫藝真最幸福的瞬間？」她則真誠回應，「我最近跟老公、小孩一起度過的日常都非常的幸福，只要能看到孩子的笑容，就會覺得沒有比這更好的瞬間了。」同時她分享了跟玄彬拍攝《愛的迫降》時的點滴，表示當時幸福的瞬間實在太多，每天都覺得很幸福，當時的李正赫（玄彬）令我至今無法忘懷。

