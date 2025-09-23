孫藝真「最強保養品」也許是玄彬與兒子！在愛情裡「選對了人」的好處，讓女人自然容光煥發

Yahoo娛樂圈 AGA專訪 時刻自問當歌手初心
嫁對了人就是會容光煥發！孫藝真與玄彬於 2022 年公開婚訊，同年迎來可愛的男寶寶，結婚 3 年來由頭到腳也在發光，滿臉皆是注滿幸福的笑容。坊間常說婚後女性會失去光芒，但孫藝真身體力行地告訴大家「選對了人」比醫美更重要，當光芒變得暗淡，就是投入「有毒關係」的象徵。
孫藝真「選對了人」 全身散發幸福光芒
玄彬為愛「退下一步」 寵妻成皇后娘娘
孫藝真日前於釜山國際電影節活動中，罕有提及與丈夫的婚姻生活，直至「幸福的瞬間實在太多了，每一天都感到無比快樂」。43歲的孫藝真除了保養得宜，更是「選對了人」而被寵成少女的代表。
玄彬訪談時曾直指「戀愛時是平等的，婚後退一步，有了孩子後再退一步」，現時他的角色是「守護者」，將妻子與兒子寵成「皇后娘娘與王子」。守護婚姻之道在於「逐漸放下自己，變得更像一個大人」，難怪大家也笑言玄彬與兒子是的孫藝真最強保養品。
照顧孩子是夫妻雙方平等的責任，不應只推給某一方負責，當孫藝真擔當主要照顧人，玄彬就擔任守護者的支援角色，共同努力才能發展出圓滿的家庭關係。當關係和諧舒適，自然能反映於顏值之上，1+1的力量大於自己孤身一人應對殘酷的生活。
玄彬努力「求生」孫藝真甜蜜回應
愛的互動讓彼此也美得發光
孫藝真曾在社交媒體分享互動趣事，玄彬為她於哥爾夫球場上拍攝照片時使用「直男視角」，照顧變成五五身慘不忍睹。及後指玄彬有努力「求生」，盡力為妻子拍出最美的照片，妻子心情好就是生活好。當然孫藝真也有給予鼓勵，公開讚賞「他的拍攝技術愈來愈好了」，夫妻間有趣的互動，過著甜蜜的小日子自然美得發光。
遇上有毒關係 容貌亦會變得暗淡？
近年「有毒關係」成為熱門話題，泛指持續傷害身心靈健康，讓人感到被貶低、不被支持、孤立無援，又或長期被控制及情感勒索的戀愛關係。投入有毒關係，終日沒有安全感而神經緊張，用盡力去擺脫控制與操縱，自然身心也變得暗淡。
只要「選對了人」，婚姻並不會讓人失去光芒，如果因戀愛關係、生活負擔而令身心也暗淡無光，就是時候檢視有毒關係了！
