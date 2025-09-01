新一批銀債保底息3.85厘 本財年不再發行其他零售債券
43歲孫藝真「孫仙」威尼斯仙氣穿搭馬上收藏！同款testoni手袋、高跟鞋，百搭程度讓人忍不住入手
韓國女神孫藝真近日在 Instagram 分享海量威尼斯美照，一身仙氣造型瞬間吸引全球粉絲目光！韓國女神完美示範如何將意大利精品 Testoni 單品融入日常穿搭，舉手投足間盡顯優雅氣質，同款單品更即時成搶購目標！
孫藝真同款 Wizard 23 手袋 HK$11,500
這款 Wizard 23 粒面小牛皮手袋，靈感源自《綠野仙踪》的魔法世界，原來當年 Testoni 曾為這部電影的慶功宴製作鞋款，與電影結下特殊連結！
手袋採用柔軟皮革，搭配獨特的螺旋拉鏈頭，既能斜挎使用，也能轉換成輕盈的手拿包，實用性與時尚感兼具。
孫藝真同款 T Heel 50 高跟鞋 HK$7,250
她腳上穿的 T Heel 50 小牛皮穆勒鞋，以品牌首字母「T」為靈感，打造出獨特的「T型」鞋跟。手工製作的細節，令穿著時更舒適、穩定又優雅，完美襯托孫藝真的女神氣質！
更多孫藝真同款：
Spiral Heel 100 高跟 HK$13,500
Spiral Heel 100 開趾穆勒鞋的設計靈感，源自 Testoni 悠久的傳統製鞋工藝。鞋款搭配精緻的同色漆皮螺旋形鞋跟，完美融合經典技術與現代優雅風格，相當值得收藏。
Amedeo 11 肩背包 HK$16,900
Amedeo 11 肩背包以品牌創始人 Amedeo Testoni 命名。包款上的同色漆皮螺旋五金，重新演繹了 Testoni 的製鞋工藝，灰燼色款百搭不挑造型，百搭又實用。
Marisa 31 手袋 HK$21,500
Marisa 31 手提包名字源自品牌前創意總監 Marisa Testoni（創始人之女），輪廓簡約、結構分明，酒紅色不但襯托膚色，更顯典雅氣質。
相關文章：60歲張曼玉將UNIQLO著到變「高訂」，秘密細節在名牌手袋：Hermès 24/24，還有巴黎世家強勢回歸的Le City
