孫藝真「孫仙」威尼斯影展穿搭：腳上Loewe瑪莉珍鞋一夜成熱搜，同款與5款品牌推薦
43 歲的孫藝真，產後復出就以電影《徵人啟弒》（No Other Choice）女主角身分入圍第 82 屆威尼斯影展主競賽，氣勢十足。除了紅毯造型搶眼之餘，她私下在當地穿上一對 Loewe 的 Mary Jane，搭配淡紫色連身裙，瞬間在網上掀起熱議，瞬間成為大家的購物清單。究竟 Mary Jane 鞋有何魅力，能夠再次成為 2025 年的必買單品？
威尼斯街拍 Loewe 鞋款即成焦點
孫藝真這次威尼斯之行可謂收穫滿滿。除了電影《徵人啟弒》成功入圍主競賽單元，她在紅地毯以外的私下造型同樣引起關注。特別是她在 Instagram 分享的幾張街頭 snap shot 的照片，展現了與紅毯造型截然不同的休閒一面。孫藝真身穿一套簡約的淡紫色連身裙，整體造型清新自然。最搶眼的是她腳上那對 Loewe Pebble Soft 系列的黑色 Mary Jane 鞋。
孫藝真腳下的Loewe Pebble Soft mule in nappa lambskin，設計並非傳統的Mary Jane款式。品牌將經典的瑪麗珍鞋型重新演繹，採用柔軟的nappa小羊皮製作，鞋面的金屬扣飾刻有品牌標誌性的Anagram圖案。最特別之處在於鞋頭採用了花瓣形設計，打破了傳統 Mary Jane的 圓頭或方頭造型。鞋跟高度適中，約 3至 4 厘米，既保持優雅線條又確保舒適度。這種設計令整雙鞋看起來更加具時尚感，難怪孫藝真會選擇它來配搭休閒造型。據時裝網站統計，自從孫藝真的照片曝光後，Loewe這個系列的搜尋量在一週內上升了超過200%。
Mary Jane 2025 強勢回歸 五大品牌齊推新款
Mary Jane 鞋最初在 1920 年代流行，特點是鞋面有一條或多條橫帶，通常配有釦環設計。這種鞋款之所以在 2025 年再度成為潮流焦點，與時裝界近年追求舒適與優雅並重的趨勢息息相關。相比起尖頭高跟鞋，Mary Jane 鞋提供更好的穩定性；相比起運動鞋，它又多了一份精緻感。
今季除了 Loewe，多個奢望品牌都推出了各具特色的 Mary Jane 鞋款。如 Chanel 在 2025 春夏系列推出的黑色小羊皮Mary Jane，鞋跟僅 10 毫米高，極致低調卻不失優雅，完美詮釋了品牌一貫的法式美學、Bottega Veneta 的 Amy 系列採用橡膠材質，鞋面佈滿品牌經典的 Intreccio 編織圖案、 Miu Miu 則推出了漆皮材質的露跟款式，深紅色設計充滿復古味道、Dior 的新款 Jolie 採用了單帶設計，再配上「CD」logo 的珍珠釦，增添一份優雅感覺。
至於配搭方面，Mary Jane 鞋的百搭程度超乎想像。配搭連身裙能營造少女感；搭配西裝褲則展現知性美；即使配牛仔褲都毫無違和感。關鍵在於選擇合適的鞋跟高度和顏色。黑色款式最百搭，米白色和裸色則能拉長腿部線條，而今季流行的酒紅色和深綠色則為造型增添亮點。
Loewe Pebble Soft mule in nappa lambskin
價錢：$9,250
Loewe Pebble Soft ballerina in nappa lambskin
價錢：$8,300
Bottega Veneta Amy Mary-Jane Ballerina
價錢：$6,500
Bottega Veneta Helium Loafer
價錢：$10,990
Miu Miu 漆皮帶扣露跟高跟鞋
價錢：$9,950
Jolie Dior 高跟鞋 裸色漆面小牛皮
價錢：$8,600
Chanel Mary Janes Lambskin Black
價錢：$9,700
