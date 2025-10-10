孫藝真與玄彬婚後的「模範愛情關係」！彼此尊重是必須，孫藝真大讚玄彬：讓我做回自己

孫藝真在產後復出的首部電影《徵人啟弒 /選擇有罪》慶功宴上亮相，老公玄彬罕見現身支持，這是兩人婚後首次同框，引起網絡熱議。而孫藝真最近亦在YouTube訪談節目《精靈在炯》中，大談婚後生活與育兒日常。她坦言，為人太太和母親後，讓她感到前所未有的幸福。

《愛的迫降》對孫藝真意義重大

孫藝真分享，《愛的迫降》不僅讓她的演藝事業攀上高峰，更讓她遇見了未來的伴侶玄彬，成為人生中最重要的一部作品。回想拍攝電影《極智對決》時，她對玄彬的印象是非常自然親切，完全不會刻意包裝自己，這份真誠讓她留下深刻印象，也悄悄埋下了愛情的種子。

婚後的互相尊重與支持

孫藝真過去曾提及過自己欣賞懂得包容別人的男生。婚後，孫藝真感受到玄彬對自己的尊重和理解，從不要求她一定要做什麼或不能做什麼。平日即使偶爾有摩擦，玄彬也會選擇忍讓，不會將情緒帶入家庭。這種理解和包容讓孫藝珍安心做回自己，也可以放心追求自己的事業。

育兒日常：小幸福的大滿足

談到孩子，孫藝真坦言，自己原本並非天生喜歡小孩，但成為母親後，她體會到無條件的愛與陪伴的價值。雖然兼顧工作與育兒偶有壓力，但是與孩子在遊樂場玩耍或煮飯給孩子吃的每一個瞬間，都讓她感到真正的滿足。

生活哲學：知足與珍惜

孫藝真回顧過往，曾過於追求事業的完美和成就感，即使作品最終成功也不一定快樂。如今，她學會在日常生活中感受小確幸，例如與家人共度的平凡時光。

孫藝真和玄彬的愛情故事告訴我們，婚姻與家庭可以不是束縛，只要夫妻二人互相包容與理解，反而能成為支持大家的一股堅定力量。從舞台到家庭，孫藝珍找回自我，也感受到真正幸福，作為粉絲一定也為她感到高興！

