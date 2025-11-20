黃牛肆虐｜Cityline：設「心戰室」攔截搶飛 bot
孫藝真短髮露背太辣！第46屆青龍獎紅毯「最美TOP6」，潤娥頂級美貌搭紅色禮服根本是「人間玫瑰」
韓國影壇年度盛事「第46屆青龍電影獎」盛大登場！除了備受矚目的獎項歸屬，星光熠熠的紅毯更是女星們的時尚戰場。女星們無懼寒風紛紛換上最具誠意的戰袍爭艷。從影后孫藝真的俐落短髮露背裝，到新生代女神金玟周的仙氣白紗，再到潤娥那一襲驚艷全場的紅色禮服，每一位都美得各有千秋。究竟誰才是今晚的紅毯最美？快來看看這場視覺饗宴的精彩盤點！
孫藝真：俐落短髮 x 珍珠露背，優雅與性感的完美平衡
今晚的紅毯女王非孫藝真莫屬！她捨棄了以往溫柔的長捲髮，以一頭俐落的耳下短髮驚喜亮相，髮尾微濕的線條感增添了幾分率性與現代感。禮服選擇上，她身穿一襲銀白色珠光長裙，細密的珍珠與亮片交織出如魚鱗般的光澤，在燈光下閃閃發光。最令人驚豔的是轉身後的大露背設計，幾條極細的肩帶勾勒出她完美的背部線條，性感卻不失高級感。妝容部分則強調清透的水光肌與自然的粉嫩唇色，展現出從容自信的影后氣場。
潤娥：展現頂級美貌宛如明豔動人的人間玫瑰
在一片黑白禮服中，少女時代的門面、轉型演員大成功的潤娥，以一襲正紅色禮服殺出重圍，成為紅毯上最搶眼的存在。胸前的立體花朵裝飾增添了浪漫氣息，飄逸的雪紡裙襬則隨著她優雅的步伐搖曳生姿。為了配合這身明豔的戰袍，潤娥的妝容也展現了不同以往的成熟女人味，搭配一頭柔順的長直髮，整個人宛如一朵盛開的紅玫瑰。她那標誌性的甜美笑容配上熱情的紅色，自信且充滿魅力，各種可愛的比心動作更是融化了現場媒體與粉絲的心，再次證明了「紅毯女神」的地位不可撼動。
朴智賢：優雅盤髮 x 氧氣瀏海，極簡奢華的黑天鵝
朴智賢憑藉電影《窺鏡》勇奪第46屆青龍獎最佳女配角。紅毯上，她身穿一襲黑色修身禮服，胸前的銀色鑽飾與優雅盤髮相互輝映，完美展現其著名的「天鵝頸」與直角肩。整體造型宛如高貴黑天鵝，在極簡中流露奢華氣質，成為當晚演技與美貌雙贏的焦點。妝容部分她維持韓系清透水光肌，強調肌膚原本的質感。眼妝乾淨深邃，睫毛根根分明，搭配顯氣色的珊瑚粉色唇彩，讓整體氣色看起來紅潤有精神。配飾方面，她選擇了小巧精緻的鑽石耳環與手鍊，與禮服胸口的鑽飾相呼應，沒有過多繁複的珠寶堆疊，完美詮釋了「Less is More」的高級時尚感。
韓志旼：黑色絲絨 x 挖空設計，低調中的奢華性感
氣質女神韓志旼與男神李帝勳一同踏上紅毯。她身穿一襲黑色絲絨禮服，材質本身就帶有秋冬的高級質感。看似保守的黑色，卻在腰間做了大膽的挖空設計，隱約露出纖細的小蠻腰，展現了高級的性感小心機。髮型上，她選擇了溫柔的波浪長捲髮，搭配優雅的垂墜式耳環，妝容則以大地色眼影與豆沙色唇彩為主，整體造型低調奢華，完美襯托出她知性優雅的氣質。
金玟周：浪漫大捲 x 純白平口，人間仙女降臨
新生代女神金玟周選擇了最經典也最不出錯的純白平口禮服。簡約的剪裁凸顯了她優越的直角肩與鎖骨線條，腰間的立體抓皺設計則勾勒出纖細腰身。髮型上她以一頭烏黑濃密的浪漫大捲髮披肩，髮絲的光澤感極佳，搭配精緻的鑽石項鍊與耳環，整個人散發出一種純淨、高貴的千金氣質。妝容重點放在根根分明的太陽花睫毛與粉嫩的腮紅，營造出楚楚動人的仙女氛圍。
盧允瑞：銀色亮片 x 公主頭，閃耀的精靈
以《浪漫速成班》走紅的盧允瑞，因為《聽說》入圍新人女演員獎，當晚化身閃耀的精靈。她身穿一件佈滿銀色亮片與水鑽的平口禮服，在閃光燈下折射出璀璨光芒。髮型部分她梳起了帶有空氣瀏海的公主頭，露出了修長的頸部線條，顯得格外青春俏皮。妝容清透，重點在於臥蠶的提亮與粉嫩的唇色，整體造型既隆重又不失少女的靈動感。
