孫藝真IG曬健身實況！43歲背肌雕成女戰士等級 蜜桃臀曲線完美到不科學

南韓女神孫藝真向來以優雅氣質著稱，但近期的健身照讓大家看見了她「女戰士模式」的一面。照片中，她在健身房專注進行高位下拉、TRX與背部訓練，肩背線條緊實分明，就連斜方肌與背闊肌細節都清楚見底，完全沒有一絲多餘贅肉。
而除了背部，大批粉絲也被她完美的「蜜桃臀」驚呆。從照片中可以看到她長期訓練累積的臀腿曲線結實飽滿，完全展現產後媽媽最夢寐以求的肌肉狀態。網友忍不住大讚：「背肌狠、臀部更狠」、「玄彬真的娶到寶」。
孫藝真曾在節目上透露，她維持體態的祕訣就是──持之以恆的皮拉提斯與重量訓練。她練皮拉提斯超過10年，甚至取得講師資格；再搭配 TRX、自由重量、有氧循環，不靠激烈節食，就能維持年輕緊實的體態。
她也曾分享，自己每週至少運動三天，即使拍戲繁忙，或是育兒期間，也會透過伸展、啞鈴訓練維持肌肉量。「與玄彬一起打高爾夫」更成為夫妻的小確幸運動日常。
這次健身照曝光後，社群瞬間沸騰，網友紛紛留言：「43歲的線條贏過23歲！」「連孫仙都努力，還不動起來嗎？」「看完有動力了，今晚立刻運動。」
從青龍獎紅毯就能看見她努力的成果——纖細手臂、緊實曲線、背部架勢十足，完全寫下「保養不是口號，是日常」的最佳示範。
