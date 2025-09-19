43歲孫藝真根本是「逆齡生」靚媽！被翻出10年前釜山影展紅地毯照片對比，現在體態與氣質也保養太好了

孫藝真早前才於威尼斯影展亮相，海量的美照在IG洗版，一個轉眼她就出現在釜山影展，今次穿起粉紅晚裝，以溫柔姐姐姿態亮相。依然優雅動人的孫藝真，穿起Alexander McQueen的晚裝，盡顯直角肩纖瘦身段。「孫仙」果然是保養力驚人，想像不到她已經是一位43歲的靚媽，美得令男女都羨慕！

（IG@yejinhand）

孫藝真在18日晚出席釜山國際影展，她夥拍影帝李炳憲主演的《徵人啟弒》是影展的開幕電影。此電影是孫藝真產後復出的作品，更是國際名導朴贊郁醞釀超過17年的生涯代表作。

（ Getty Images ）

早前孫藝真在威尼斯影展的造型都已經美到成為洗版對象，這次將電影作品帶到釜山影展播出，就來一身粉紅溫柔少女的Alexander McQueen晚裝走上紅地毯。吊帶絲緞禮服，配上心口蝴蝶結設計，加上綁起來的髮型、簡單耳飾，盡顯「孫仙」美麗的直角肩，簡約優雅又大方。

（IG@yejinhand）

更有網民找回「孫仙」10年前、2015年在釜山影展的紅地毯照片，未婚跟現在已婚的她，狀態也是很好。有網民指，對比之下，現在的孫藝真，體態與氣質比10年前更美，也許她的老公玄彬跟兒子是她的保養秘密。

這是2015年的孫藝真。（Getty Images）

這是2015年的孫藝真。（Getty Images）

這是2015年的孫藝真。（Getty Images）

「孫仙」也為粉絲們派福利，在IG上分享了釜山影展的幕後花絮照。她拿著可愛的Hello Kitty鏡子拍照，裙子跟鏡子是同樣的粉紅色，很俏麗又可愛，網民們都大讚她很美「gorgeous baby」！

（IG@yejinhand）

（IG@yejinhand）

（IG@yejinhand）

