施政報告懶人包｜租者置其屋冇影 居屋綠表比例增至 5 成
43歲孫藝真根本是「逆齡生」靚媽！被翻出10年前釜山影展紅地毯照片對比，現在體態與氣質也保養太好了
孫藝真早前才於威尼斯影展亮相，海量的美照在IG洗版，一個轉眼她就出現在釜山影展，今次穿起粉紅晚裝，以溫柔姐姐姿態亮相。依然優雅動人的孫藝真，穿起Alexander McQueen的晚裝，盡顯直角肩纖瘦身段。「孫仙」果然是保養力驚人，想像不到她已經是一位43歲的靚媽，美得令男女都羨慕！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
孫藝真在18日晚出席釜山國際影展，她夥拍影帝李炳憲主演的《徵人啟弒》是影展的開幕電影。此電影是孫藝真產後復出的作品，更是國際名導朴贊郁醞釀超過17年的生涯代表作。
早前孫藝真在威尼斯影展的造型都已經美到成為洗版對象，這次將電影作品帶到釜山影展播出，就來一身粉紅溫柔少女的Alexander McQueen晚裝走上紅地毯。吊帶絲緞禮服，配上心口蝴蝶結設計，加上綁起來的髮型、簡單耳飾，盡顯「孫仙」美麗的直角肩，簡約優雅又大方。
更有網民找回「孫仙」10年前、2015年在釜山影展的紅地毯照片，未婚跟現在已婚的她，狀態也是很好。有網民指，對比之下，現在的孫藝真，體態與氣質比10年前更美，也許她的老公玄彬跟兒子是她的保養秘密。
「孫仙」也為粉絲們派福利，在IG上分享了釜山影展的幕後花絮照。她拿著可愛的Hello Kitty鏡子拍照，裙子跟鏡子是同樣的粉紅色，很俏麗又可愛，網民們都大讚她很美「gorgeous baby」！
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
明星魅力：
43歲孫藝真「孫仙」威尼斯仙氣穿搭馬上收藏！同款testoni手袋、高跟鞋，百搭程度讓人忍不住入手
72歲張艾嘉釜山電影節太優雅仙氣了！獲頒山茶花獎感性發言：我仍在影圈努力打拚
其他人也在看
72歲張艾嘉釜山電影節太優雅仙氣了！獲頒山茶花獎感性發言：我仍在影圈努力打拚
釜山國際電影節在9月17日-9月26日舉行。踏入第30年的釜山國際電影節，電影節與CHANEL共同設立的年度「山茶花獎」，宣布得獎者為張艾嘉。身為導演、編劇及演員的她，穿起仙氣滿滿的白色晚裝，相當優雅得體。得獎感言指，自己還記得第一天踏進攝影棚的感覺，當時是1972年。而到了現在，她還在這個影圈，還是很努力地去為這個影圈打拚，相當感恩，也贏來大家對她的掌聲與祝福。Yahoo Style HK ・ 2 小時前
何超雲與消防未婚夫傳復合 IG互動揭示關係仍緊密
已故賭王何鴻燊三房千金何超雲（Florinda）與高級消防隊長男友Douglas於2022年被揭拍拖，不時結伴外遊，隨後宣布訂婚，感情生活一度高調甜蜜，頻繁喺社交平台曬恩愛，但婚期至今未定。然而，近年有傳二人感情起變化，今年8月何超雲突然清空個人社交平台上所有與Douglas嘅合照，暗示二人可能已分手，Douglas亦鮮少出席何家活動，令外界傳出分手傳聞。不過，最近二人似乎又有復合跡象。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
中國微短劇市場亂象爆發 青少年陷入「豪門認親」幻想
中國微短劇是近年的新興產業，據悉觀眾人數已達6.62億人，預計2027年市場規模將超過1000億元人民幣。然而在商機背後，卻充斥行業「亂象」，除了互相侵權、肆無忌憚抄襲別人故事外，套路化低俗劇情屢次惹來官方關注，廣電總局亦終於出手整治，大批短劇在壓力下遭永久下架。據了解部分短劇內容渲染「金錢至上」、「豪門認親」，已造成青少年沉迷幻想會有司機駕豪車來接他「繼承家產」，料進一步監管力度山雨欲來Yahoo財經 ・ 17 小時前
宋熙年為妹妹舉辦告別單身之旅 網民激讚兩姊妹笑容甜美猶如餅印
宋熙年（Sarah）於2007年參加國際中華小姐勇奪冠軍，從而簽約TVB成為藝人，主力主持《東張西望》及明珠台節目《Dolce Vita》，入行12年都未獲安排主持台慶、、頒獎禮等TVB大騷，令唔少網民都替其感到可惜。宋熙年2016年與陳智燊（Jason）結婚，為圈中嘅模範夫妻，二人育有兩子；2019年，宋熙年約滿離巢TVB後繼續主持工作及轉型KOL，不時於社交平台及YouTube頻道大曬生活點滴。日前，宋熙年分享為胞妹舉辦告別單身之旅嘅照片，網民大讚妹妹外貌。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
HOKA「厚底瑪莉珍鞋」未開賣先上熱搜！重新定義「甜帥運動風」，這對鞋準備爆紅
HOKA 再度重新定義時尚界，將經典瑪莉珍鞋與機能厚底完美結合，推出全新鞋款「Bondi Mary Jane」！Yahoo Style HK ・ 23 小時前
臥底旅行團5.0｜浦項釜山7日團行程合集！阿正背囊大公開、妹姐天空步道發軟蹄 海雲台電影大道無全智賢手印因為唔夠錢？
HOY TV皇牌旅遊節目《臥底旅行團5.0》由李尚正（阿正）和盧頌恩（妹頭）做主持，2人喬裝旅客參加平價或聲稱抵玩的旅行團。上星期日9月14日播出第8集，二人參加了永安旅遊7日6夜韓國浦項與釜山周遊之旅，此團賣點為凌晨機往返，玩足6日，團費每位$2,899，另加機場稅$960連6天小費$840，共計每人只需$4,699，除了三餐需自費，無其他附加項目，性價比高，非常吸引！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
甄采浠突發住院5日令人擔心 早前與張佳添傳緋聞：身體健康先可以照顧到身邊人
已離巢TVB的甄采浠（Carisa）憑處境劇《愛·回家之開心速遞》的高小姐一角成功入屋，她日前突發入院，她透露住院5日，令身邊人十分憂心。剛剛岀院的她回覆《Yahoo娛樂圈》最新情況，並叫大家不用太擔心。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
林曉峰携22歲長子林寶現身時裝騷 變身型男顏值大升級 網民撐「原地出道」
藝人林曉峰與康子妮於2020年結束18年婚姻，兩人育有兩名兒子，長子林寶與次子林熙先後到外地留學。其中22歲的林寶日前與爸爸林曉峰一同出席內地品牌的時裝騷Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
YouTube Premium 續訂騙案猖獗，港警一周接 8 宗報案損失超 87 萬港元
近日一種謊稱 YouTube Premium 續費的詐騙手法在香港迅速蔓延，過去一周港警接報 8 宗相關釣魚騙案，總損失超過 87 萬港元。Yahoo Tech HK ・ 17 小時前
63歲梁朝偉的「好玩」時尚哲學，與陳冠希交流著衫心得：我襯正經衫鍾意加啲幽默感
大家對梁朝偉的時尚印象，就是官仔骨骨再加一點小幽默、小巧思。朝偉在公開場合的著裝，大多與香港資深電影美術指導及服裝設計師張叔平合作，而日常穿著上，梁朝偉又有那些時尚哲學？Yahoo Style HK ・ 2 小時前
關嘉敏認與黃家俊了解中 替細John講好說話
藝人關嘉敏有份參與的戀綜節目《女神配對計劃》終於落幕，不過節目後「求愛勇者」姜卓文（細John）遭網民鬧爆，批評他未準備好就參加真人騷是搏宣傳，關嘉敏今晚出席首映時，以6字真言「對的人錯時間」作回應，「細John工作好忙，壓力大，佢係未Ready嘅，（佢同網紅Coco傳拍拖又來參加戀綜？）我唔知事實，但相信佢，佢係幾真誠嘅人，節目組都唔會咁大整蠱。（網民批評佢未Ready就唔應該參加？）係嘅！可能佢以為Ready，同埋佢好忙，佢係最難夾時間一個，好多時都出席唔到，少咗互動係好可惜，佢咁大壓力，唔好畀壓力佢啦！」另一方面她就承認同另一位求愛勇者黃家俊（Matthew)了解中，想知道真實的他是個怎麼樣的人，早前便一起遛狗，關嘉敏爆Matthew為她慶生時送上寫上「黃關嘉敏」字樣生日蛋糕示愛，笑言對對方加分。東方日報 OrientalDaily ・ 11 小時前
東京女孩如何變三棲女王？柴咲コウ的瘋狂人生大揭秘！
你有沒有想過，一個藝名能有多酷？柴咲コウ，這位1981年8月5日生的東京妹，本名叫山村幸惠Japhub日本集合 ・ 17 小時前
內地千億「寺廟經濟」恐損「清淨莊嚴」 習近平要求回歸非牟利 禁高價香火︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】中國佛教界近年「寺廟經濟」盛行，部分寺院以旅遊、商品銷售及功夫表演賺取巨額收益，但同時引來爭議。外界質疑，一些僧人藉宗教名義籌款或營利，最終用於個人奢侈消費，令佛教「清淨莊嚴」的形象大打折扣。隨着輿論不斷發酵，國家主席習近平近年明確要求削弱宗教商業化傾向，強調宗教活動必須以非牟利為前提，並禁止高價香火及抽籤算命等過度收費行為。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
超過半數人都不敢吃的壽司？受人喜歡＆討厭的壽司食材大調查
隨便問一位外國人「說到日本的美食會想到什麼」，應該有超過一半的人都會回答「壽司」，因為壽司可說是最常出現在海外媒體上的日本經典美食，所以壽司也是外國觀光客來到日本時必吃的食物之一。而經常可以聽見外國人侃侃而談自己喜歡的壽司，不過討厭的壽司種類似乎是比較少耳聞，所以這次我們訪問了17位居住在日本的外國人壽司喜好，一起來看看有哪些壽司是外國人也讚不絕口、哪些是討厭到讓人難以啟齒吧！ ※本文純屬受訪者個人意見LIVE JAPAN ・ 1 小時前
朴信惠本人美翻天，肌膚狀態就像20歲！分享「水中運動」高效率減肥超有感，每天喝2000cc溫水、晚上六點後不吃東西
出道多年的朴信惠，以精湛演技塑造多部韓劇經典角色，自《原來是美男》、《繼承者們》、《皮諾丘》、《來自地獄的法官》到即將上映的新作《Miss 臥底老闆》，始終以純淨自然的形象與精湛演技圈粉無數。今年才來台開亞洲巡迴粉絲見面會的朴信惠還熱舞JENNIE的〈like JENNIE〉...styletc ・ 17 小時前
阿Mo醫療費用傳隱憂 女友So Ching自爆半年無嚟M「身體不斷響警號」
MIRROR 2022年紅館演唱會發生大屏幕墮下意外，舞者李啟言（阿Mo）被大電視擊中受重傷，至今仍需接受治療。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
打風．米娜｜天文台早上 9 時 20 分改發三號強風信號 幼稚園今停課｜不斷更新｜Yahoo
天文台會在周五（19 日）9 時至 11 時之間改發三號強風信號。天文台又說，會視乎米娜的強度變化、其烈風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
內地逾半日本人學校今改上網課 深圳校園停課
【on.cc東網專訊】去年9月18日「九一八事變」93周年當天，一名內地男子在廣東深圳街頭，斬死一名日本男童。事隔一年，死者生前就讀的深圳日本人學校周四（18日）停課以確保安全，內地11間日本人學校中逾半亦決定網上授課，包括上海的日本人學校，相關學校也加強警備。on.cc 東網 ・ 20 小時前
全球網友認證！2025年秋季超好用遮瑕、妝前、粉底、蜜粉完整清單公布！
1. 零死角遮瑕神器：KAIBEAUTY 裸妝肌密遮瑕膏KAIBEAUTY「裸妝肌密遮瑕膏」 在 9/10 全新升級上市！這次由小凱老師親自監製，最大亮點是 新增3款專為亞洲膚色量身打造的新色號：CN0 杏仁膚：帶粉感的冷色基調，提亮氣色不顯灰。N1 ...styletc ・ 18 小時前
蜜粉推介2025｜上臉實測5款定妝蜜粉 開價VS專櫃！李時安爆款令人失望？「這款」出汗後妝感如奶油肌、Jisoo同款持妝力高｜美編實測
即使已經踏入9月，香港仍然持續高溫，潮濕翳焗的天氣令精心打扮的各位相當頭痛。想擁有貼服持久的底妝，最後定妝這一步相當重要，這次美編實測精選了5款人氣蜜粉，包括Keep in Touch、THREE、LAURA MERCIER、Dior以及YSL Beauté，品牌涵蓋低中高價位及不同功能。部份效果令編輯相當驚訝，亦有產品保持一貫實力，想知結果即睇下文！Yahoo Style HK ・ 42 分鐘前