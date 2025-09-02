《學校行政手冊》要求學校審視校外組織活動 不涉危害國安

【Now新聞台】教育局於新學年更新《學校行政手冊》，要求學校全面審視由校外組織舉辦的活動不涉及危害國家安全。

新版本的《學校行政手冊》第四章「家庭、學校與社區的伙伴關係」中，「非政府機構」欄目新增「外間組織和人士」加入的條文提到，涉及外間組織的活動，無論是否商業性質，都必須全面審視，確保活動能配合學習宗旨和不會涉及危害國家安全、政治宣傳及任何敏感富爭議的內容。

而在「校內發展推動者」欄目，要求圖書館主任檢視所有以學校名義舉辦與閱讀相關的活動，不會涉及危害國家安全。

