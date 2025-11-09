學生出租屋內亡 業主向家屬償索失敗

【on.cc東網專訊】黑龍江省一名中學生去年底在校外出租屋內自殺死亡，業主夫婦事後以物業變成「凶宅」貶值為由，要求死者家長賠償12萬元（人民幣，下同，約13.1萬港元），最終遭到黑龍江尚志市人民法院一審駁回。

判決書顯示，業主張某夫婦在尚志市自有房屋內招住宿生，住宿費用每學期由5,000至6,000元（約5,450至6,540港元）不等。中學生劉某（化姓）2024年12月在屋內死亡，兩人認為死者自殺時仍未成年，有關行為所造成損失應由監護人承擔。

劉某家長辯稱，劉某脫離其父母監護，前往張某夫婦處居住，原告一方卻未盡監護職責，存有一定過錯。此外，張某夫婦招收學生，未在國家工商機關辦理營業登記，有關行為也是違法。

一審法院認為，張某夫婦仍居住在涉案房屋之內，尚未轉讓物業，貶值損失只是主觀上預設，並非實際損失。另外，原告訴請缺乏事實及法律依據，不符合法律規定，故不予支持全部訴訟請求。

