焦點

張宇人、陳健波不競逐連任立法會　過去爭議一覽

香港動物報

學生創作貓咪繪本《萌貓三劍俠》 助青年找回自我價值

Hong Kong Animal Post

【動物專訊】近年社會日益關注學生的精神健康，有學校嘗試透過動物輔助介入方式，實踐生命教育、人寵共融，療癒學生心靈。位於荔景的陳南昌紀念中學自2023年成立「南昌貓舍」，收養了3隻校園貓咪柚子（Chester）、三花（Natalie）和大眼妹（Chloe）。這些貓咪不僅成為校園中的人氣寵兒，更啟發了10名愛貓學生共同創作了一本療癒心靈的繪本——《萌貓三劍俠》，繪本傳遞了正面訊息，教導青少年怎樣在成長與困境中，重新找回自我價值，學會愛自己。

廣告

「南昌貓舍」療癒人心
「南昌貓舍」成立後，3隻貓咪迅速俘虜了全校師生。學校運用動物輔助介入（Animal-Assisted Intervention, AAI）的方式，透過與動物互動，協助學生改善情緒、減輕壓力、促進社交與心理健康。學生在照顧貓咪的過程中，也能學習責任感與同理心等重要價值觀。參與繪本創作的劉同學坦言，自己剛剛轉校時，陌生環境讓她感到極度焦慮，擔心自己不能適應新的校園生活。但當她看到貓兒無憂無慮地生活，心情變得輕鬆，貓兒從容的態度亦啟發了她，讓她明白，面對改變不一定要抗拒或恐懼，也可以選擇輕鬆地去感受和適應。這份體會，成為她創作這本療癒繪本的靈感來源。

萌貓三劍俠 成長路上的心靈導師
十位熱愛貓咪的學生受到柚子、大眼妹和三花的啟發，將他們的故事化為文字與圖畫，共同創作《萌貓三劍俠》。

繪本以三隻貓咪為主角，描繪了一個充滿挑戰與自我探索的成長故事。該校希望無論是學生經歷青春期的迷惘，或是成年後的情感創傷，這本繪本都能讓人產生共鳴，能讓讀者明白每個人都是獨一無二，即使面對挫折與自我懷疑，也不應輕易否定自己。

創作團隊的劉鈺梅老師認為，這本繪本同樣適合成年人閱讀。「許多成年人也未曾真正學會愛自己這份人生功課。」劉老師希望讀者看畢繪本後，能學會好好愛自己，她說：「我們想傳達一個訊息：無論你長得如何、成績好不好，你都有自己的價值。就像故事中的三隻貓咪，他們並不完美，各有缺點，但他們懂得欣賞自己、接納自己，並勇敢地活出自我。這份自我認同，正是我們希望年輕人能重新找回的。」

《萌貓三劍俠》繪本將於公共圖書館開放給公眾借閱，讓更多人感受貓咪所帶來的療癒力量，從中獲得心靈上的啟發。讀者也可透過下列連結閱讀電子繪本。

電子繪本連結：https://simplebooklet.com/cnc_cats

三花。
三花。
大眼妹。
大眼妹。
柚子。
柚子。
在學校快樂生活的3隻貓貓。
在學校快樂生活的3隻貓貓。
三隻校園貓的足跡滿佈校園。
三隻校園貓的足跡滿佈校園。
老師及學生參與繪本創作。
老師及學生參與繪本創作。
學生參與繪本創作。
學生參與繪本創作。
參與繪本創作的學生。
參與繪本創作的學生。
萌貓三劍俠繪本成品
萌貓三劍俠繪本成品
萌貓三劍俠繪本成品內頁
萌貓三劍俠繪本成品內頁

The post 學生創作貓咪繪本《萌貓三劍俠》 助青年找回自我價值 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.

AMa

其他人也在看

93歲胡楓受訪罕黑面要記者即時「講聲對唔住」 羅蘭姐自揭受傷過程

93歲胡楓受訪罕黑面要記者即時「講聲對唔住」 羅蘭姐自揭受傷過程

93歲藝人胡楓（修哥）永不言休，而且對任何人都表現和善，難怪在圈中有眾多契仔契女，人緣極佳。不過，向來好脾氣的修哥，前日（10月11日）與90歲好友羅蘭齊齊到郵輪碼頭出席剪綵儀式，卻罕有地因記者一個問題而當場黑面，更即時叫該名記者「講聲對唔住」，獲道歉後才再露笑容，原諒對方的失言。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
謝霆鋒重慶開唱被激光射中頭部　頭髮慘被燒焦

謝霆鋒重慶開唱被激光射中頭部　頭髮慘被燒焦

【on.cc東網專訊】型男謝霆鋒近日在重慶舉行巡迴演唱會，期間發生驚險事件，有網民發現當他邊彈邊唱《潛龍勿用》時，被舞台激光射中頭部，霆鋒明顯嚇了一跳，即時側頭躲避並一度皺眉，又頻頻回望表現警惕，唱畢後霆鋒用手摸被射到的頭髮，有觀眾聲稱霆鋒的頭髮被燒焦及聞到有焦

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
有線耳機復古潮捲土重來，年輕人愛上它！「一原因」比無線耳機更受Z世代寵幸

有線耳機復古潮捲土重來，年輕人愛上它！「一原因」比無線耳機更受Z世代寵幸

近年來，隨著科技的進步，無線耳機一度成為市場主流，但令人意外的是，傳統的有線耳機卻悄悄在日本年輕人間重新流行起來。究竟是什麼原因讓有線耳機重新獲得年輕人青睞呢？

Yahoo Style HK ・ 1 天前
供應鏈警報響！稀土短缺將如何重創半導體先進製程產能？專家：供應安全比晶片設計更重要

供應鏈警報響！稀土短缺將如何重創半導體先進製程產能？專家：供應安全比晶片設計更重要

在全球半導體業競逐更先進製程、更高效能的浪潮中，一種被稱為「工業維生素」的關鍵材料正悄悄支撐著技術突破的每一步，就是稀土。從奈米級精度的光刻機運轉，到晶片製造中材料拋光的細膩操作，再到前沿過程的介質優化，稀土以其獨特的物理化學特性，深度嵌入半導體產業鏈的每一個環節，成為驅動產業升級的隱形引擎。

鉅亨網 ・ 21 小時前
美國民調公司：中國是世界上最安全國家之一、超越美國

美國民調公司：中國是世界上最安全國家之一、超越美國

蓋洛普最新《2025 年全球安全報告》顯示，中國是全球最安全國家之一，居民安全感位列第三，法律與秩序指數名列第四；美國居民安全感落後，性別差距明顯。

鉅亨網 ・ 1 天前
日本世博爆紅「未來洗澡機」宣布量產 能否打破林超英慳水哲學引起熱潮？

日本世博爆紅「未來洗澡機」宣布量產 能否打破林超英慳水哲學引起熱潮？

日本大阪世博將於明天閉幕，官方宣布營運利潤料達230億至280億日元（最多14.3億港元），成功由虧轉盈，門票收入以外的週邊商品銷售金額突破800億日圓（約41億港元）。除了官方吉祥物「脈脈」高人氣，原來還有一樣試驗產品爆紅，就是世博展出的「未來人類洗澡機」，日前研發商已宣布量產，會否為浴室設備領域帶來類似OSIM天王椅那般的市場潮流

Yahoo財經 ・ 1 天前
特朗普對中祭出100%新關稅 阿里巴巴等中概股血流成河

特朗普對中祭出100%新關稅 阿里巴巴等中概股血流成河

美國前總統特朗普週五 (10 日) 再度對中國發出強硬言論，表示若重返白宮，將大幅提高對中國進口商品的關稅，並指控中國「變得非常敵對」，引發美股中概股全面下挫，血流成河。

鉅亨網 ・ 2 天前
港股25000勢危 大行籲分段撈貨

港股25000勢危 大行籲分段撈貨

美國總統特朗普聲言11月起加徵中國100%關稅，中方揚言採取相應措施，資本市場勢迎來新一輪震盪。港股ADR和夜期上周急跌過千點，恒指今天勢裂口低開。綜合分析指出，今次港股回調不會阻礙整體升市格局，開市或先考驗兩萬五，以黃金比例計，年內低位累積升幅逾7000點，回調三分一即下試約兩萬四亦屬健康調整，投資者甚至可趁低分段吸納。

信報財經新聞 ・ 5 小時前
爆一爆｜滙豐私有化恒生 地產佬脚軟（Louise）

爆一爆｜滙豐私有化恒生 地產佬脚軟（Louise）

滙豐（0005.HK）私有化恒生（0011.HK）的消息一日，嚇到一班地產佬腳軟，謂滙豐今鑊不單止「閂埋門打仔」，對於地產債仔來說，直頭係「落閘放狗」。

Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
【新聞點評】中美互掐脖子 攬炒世界經濟

【新聞點評】中美互掐脖子 攬炒世界經濟

中美經貿關係再度惡化，那邊廂美國在船舶、半導體出口領域加強打擊中國，這邊廂中國祭出「稀土轉口管制」作反擊，美國總統特朗普隨即宣布對中國加徵100%關稅，似乎象徵着關稅戰重燃戰火。但實際上，中美經貿戰打到現今回合，最大關鍵已不在於關稅率高低，卻更關乎雙方「互掐脖子」，例如各自在晶片和稀土範疇掐緊供應，看哪一方會先「斷氣」求饒；在這過程中，環球經濟體系恐怕難免被「攬炒」遭殃。

信報財經新聞 ・ 4 小時前
MIRROR親證將不參與叱咤頒獎禮：有工作安排

MIRROR親證將不參與叱咤頒獎禮：有工作安排

叱咤樂壇流行榜頒獎典禮是每年樂壇盛事，而男團MIRROR由出道起都有參與，更年年橫掃各大獎項。然而早前有傳MIRROR今屆將不會參加叱咤，成為熱話。

Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
當「交易藝術」遭遇現實 中國防守反擊恐令特朗普外交魔法失靈

當「交易藝術」遭遇現實 中國防守反擊恐令特朗普外交魔法失靈

【彭博】— 美國總統特朗普偏愛與盟友及對手進行一對一交易的做法，一直是他自詡的「交易藝術」的標志性體現。但隨著中美貿易休戰協議看似搖搖欲墜，這種策略的脆弱性已暴露無遺。

Bloomberg ・ 1 天前
黃夏蕙擺大壽迎95歲自爆將取回大筆遺產 否認住過渡房屋靠生果金渡日

黃夏蕙擺大壽迎95歲自爆將取回大筆遺產 否認住過渡房屋靠生果金渡日

「夏蕙姨」黃夏蕙將於今年11月11日踏入95歲，她昨天（11日）大排筵席擺大壽，邀得近500位親友到場岀席，場面熱鬧！

Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
40歲男士靠「青瓜減重法」60天成功逆轉脂肪肝＋瘦身22磅！必知3大「脂肪肝救星」食物

40歲男士靠「青瓜減重法」60天成功逆轉脂肪肝＋瘦身22磅！必知3大「脂肪肝救星」食物

一名40歲的電子工程師因超重導致脂肪肝，卻靠著簡單的飲食調整，成功在短短兩個月內減重10kg，並大幅改善肝功能指數。馬上參考一下他的「青瓜減重法」，輕鬆逆轉脂肪肝！

Yahoo Style HK ・ 20 小時前
「長腳蟹」呂慧儀日前入院做檢查有感孤獨 單親媽媽忙拍劇獨力養大蟹籽

「長腳蟹」呂慧儀日前入院做檢查有感孤獨 單親媽媽忙拍劇獨力養大蟹籽

「長腳蟹」呂慧儀自從與黃文迪離婚後，一直以單親媽媽身份獨力照顧蟹籽Anton。她近日於IG分享入院的照片，一度令粉絲十分擔心。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
CHANEL手袋下期爆款多到數不清！Matthieu Blazy時代下的手袋預覽：革新2.55、實用翻蓋包、復古郵差包

CHANEL手袋下期爆款多到數不清！Matthieu Blazy時代下的手袋預覽：革新2.55、實用翻蓋包、復古郵差包

CHANEL 2026 春夏手袋大集合！新任創意總監 Matthieu Blazy 帶來首個精彩的春夏系列，除了時裝造型優雅時尚，手袋亦成為大家集中火力的追捧目標。當中包括革新 2.55 手袋、麂皮保齡球包、復古郵差包等，將「復古奶奶」Grandma Chic 時尚推至極致，大家亦超級期待上架！

Yahoo Style HK ・ 3 小時前
月光族媽媽靠「菜市場理財法」存下第一桶金！3年減少45%家庭支出，4步驟讓記帳變簡單

月光族媽媽靠「菜市場理財法」存下第一桶金！3年減少45%家庭支出，4步驟讓記帳變簡單

許多人以為致富一定需要高薪或有投資眼光，但其實真正的財務自由，往往來自於最基本的金錢管理方式。台灣有一位媽媽本來也是典型的月光族，甚至還經歷過一場家庭危機。但她並沒有被困境擊垮，反而以「菜市場理財法」在 3 年內成功將家庭支出減少 45%！

Yahoo Style HK ・ 19 小時前
美國電商下架數百萬件被禁中國電子產品 涉及華為、中興等

美國電商下架數百萬件被禁中國電子產品 涉及華為、中興等

外電報道,美國聯邦通訊委員會(FCC)主席卡爾(Brendan Carr)周五接受採訪時表示,美國主要在線零售平台已下架數百萬件被禁售的中國電子產品,這些產品屬美國被禁設備清單或未經 FCC 授權,涉及來自華為、海康威視、中興通訊(0763.HK)和大華股份等公司的家用安全攝像頭和智能手錶等產品。

infocast ・ 1 天前
佐敦恆豐酒店自助餐限時51折起！人均$268起豪食時令生蠔/鐵板即燒M7和牛西冷/榴槤海綿蛋糕

佐敦恆豐酒店自助餐限時51折起！人均$268起豪食時令生蠔/鐵板即燒M7和牛西冷/榴槤海綿蛋糕

恆豐酒店的紅煙窗餐廳突發推出快閃優惠，海鮮狂熱盛宴自助午餐、夏日榴槤祭「和牛．生蠔．龍蝦」海陸滋味自助晚餐，最平只是44折，人均才$268起，絕對不能錯過！美食主打泰式和牛木爪沙律、阿拉斯加蟹肉拌番石榴沙律、鐵板即燒M7和牛西冷、板燒日式鰻魚；自助晚餐更有各種榴槤美食，每人送蒜蓉粉絲蒸龍蝦尾！不少網友大讚紅煙窗餐廳自助餐高質素，你也心動想嚐嚐嗎？立即上KKday入手優惠！

Yahoo Food ・ 1 天前
太陽參加婚禮夫妻難得同框　閔孝琳「幸福肥」師奶味濃

太陽參加婚禮夫妻難得同框　閔孝琳「幸福肥」師奶味濃

【on.cc東網專訊】韓片《陽光姊妹淘》的39歲女星閔孝琳，於2014年參演韓團Big Bang成員太陽的單曲《凌晨1點》MV結緣，太陽還為她寫了首超Hit的情歌《眼、鼻、口》。兩人於2015年6月拍拖斷正後大方認愛，2018年2月拉埋天窗，並於2021年12月

東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前