學生創作貓咪繪本《萌貓三劍俠》 助青年找回自我價值
【動物專訊】近年社會日益關注學生的精神健康，有學校嘗試透過動物輔助介入方式，實踐生命教育、人寵共融，療癒學生心靈。位於荔景的陳南昌紀念中學自2023年成立「南昌貓舍」，收養了3隻校園貓咪柚子（Chester）、三花（Natalie）和大眼妹（Chloe）。這些貓咪不僅成為校園中的人氣寵兒，更啟發了10名愛貓學生共同創作了一本療癒心靈的繪本——《萌貓三劍俠》，繪本傳遞了正面訊息，教導青少年怎樣在成長與困境中，重新找回自我價值，學會愛自己。
「南昌貓舍」療癒人心
「南昌貓舍」成立後，3隻貓咪迅速俘虜了全校師生。學校運用動物輔助介入（Animal-Assisted Intervention, AAI）的方式，透過與動物互動，協助學生改善情緒、減輕壓力、促進社交與心理健康。學生在照顧貓咪的過程中，也能學習責任感與同理心等重要價值觀。參與繪本創作的劉同學坦言，自己剛剛轉校時，陌生環境讓她感到極度焦慮，擔心自己不能適應新的校園生活。但當她看到貓兒無憂無慮地生活，心情變得輕鬆，貓兒從容的態度亦啟發了她，讓她明白，面對改變不一定要抗拒或恐懼，也可以選擇輕鬆地去感受和適應。這份體會，成為她創作這本療癒繪本的靈感來源。
萌貓三劍俠 成長路上的心靈導師
十位熱愛貓咪的學生受到柚子、大眼妹和三花的啟發，將他們的故事化為文字與圖畫，共同創作《萌貓三劍俠》。
繪本以三隻貓咪為主角，描繪了一個充滿挑戰與自我探索的成長故事。該校希望無論是學生經歷青春期的迷惘，或是成年後的情感創傷，這本繪本都能讓人產生共鳴，能讓讀者明白每個人都是獨一無二，即使面對挫折與自我懷疑，也不應輕易否定自己。
創作團隊的劉鈺梅老師認為，這本繪本同樣適合成年人閱讀。「許多成年人也未曾真正學會愛自己這份人生功課。」劉老師希望讀者看畢繪本後，能學會好好愛自己，她說：「我們想傳達一個訊息：無論你長得如何、成績好不好，你都有自己的價值。就像故事中的三隻貓咪，他們並不完美，各有缺點，但他們懂得欣賞自己、接納自己，並勇敢地活出自我。這份自我認同，正是我們希望年輕人能重新找回的。」
《萌貓三劍俠》繪本將於公共圖書館開放給公眾借閱，讓更多人感受貓咪所帶來的療癒力量，從中獲得心靈上的啟發。讀者也可透過下列連結閱讀電子繪本。
電子繪本連結：https://simplebooklet.com/cnc_cats
