學生即送一年免費 Perplexity Pro，即睇獲取方法 + 免費延長

由 AI 驅動的搜索與問答引擎 Perplexity，針對學生社群發放震撼級福利，向全球大專院校學生提供 12 個月的 Perplexity Pro 服務免費使用權限，以及讓更多人都可以享用 AI 驅動網頁瀏覽器 Comet，優惠價值高達每年 $240 USD！

學生如何使用 Perplexity Pro 協助學業？

Perplexity Pro 具備多項專為深度研究設計的高階功能：

頂級模型完全解鎖： 免費使用 OpenAI 的 GPT-4 及 Anthropic 的 Claude 3 Opus 等大型語言模型。這讓 Perplexity 在處理複雜查詢、進行數據分析或生成長篇摘要時，都能提供高質量輸出。 直接分析文件： 學生可上傳論文、課本、或研究資料（支援 PDF 等多種格式），讓 AI 直接進行摘要、分析、提煉關鍵論點或進行問答。 專屬學習模式： 開啟學習模式，AI 會提供逐步指導（Step-by-step instruction），幫助您對快速答案以外的內容進行深入理解。這對於掌握複雜概念尤其有幫助。 個性化測驗與閃卡： 上傳您的學習材料或在 COMET 選項卡中提及筆記內容，Perplexity 將能自動生成互動式的閃卡和測驗，將學習資料轉化為高效的複習工具。 無限次數的高階查詢： 在 Pro 模式下，學生能夠享受無限次數的進階查詢，無須擔心用量限制。

學生獲取一年免費 Pro 權限註冊步驟

獲取這份價值高昂的 Perplexity Pro 權限非常簡單，關鍵在於擁有一個有效的學校電子郵件地址。

前往官方頁面 點擊「兌換優惠」 使用學校電郵註冊／登入

使用您的學校電子郵件地址（例如：結尾為 .edu、.ac.uk 或其他大學網域信箱）註冊 Perplexity 並完成學生驗證，通過後將收到教育折扣和確認電子郵件。

推薦賺取額外月數

Perplexity 用習慣了，往後功課沒有 AI 怎麼辦？12 個月之後，免費試用的 Perplexity Pro 帳戶將會自動降級至免費版本，或以學生優惠 75% 折扣來升級至 Pro 計劃。

廣告 廣告

Perplexity 還有推薦計劃，透過使用專屬的推薦鏈接推薦其他學生。每推薦一位學生，將獲得 1 個額外月的 Perplexity Pro，最多可達 24 個月。

更多內容：

每位學生在Hong Kong可免費享用12個月的 Perplexity Pro

Perplexity AI 全攻略｜三大模式使用懶人包、香港白領與學生實用指南

Perplexity 聯手 PayPal 推出「AI 代理網購」：聊天室內實現一鍵即買體驗

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk