學生會指迎新營因「不可抗力」取消 校方澄清未授權於嶺大活動

【on.cc東網專訊】嶺南大學學生會昨日(26日)表示，由於數次已遭不同場地以緊急維修、營地水浸等為由，臨時取消學生會的預約，原定於本年度舉行的迎新營因不可抗力因素取消。迎新營接受報名時，學生會稱將在「校外營地」舉行。嶺大校方今日(27日)作出澄清，強調嶺大學生會為外部組織，從未獲授權於嶺大進行任何活動。

嶺南大學發言人表示，大學早於7月15日已發表聲明，指嶺南大學學生會乃根據《社團條例》（第151章）向執法部門社團事務辦公室註冊之外部組織，從未獲授權於大學進行任何活動，強調學生會之任何行為或言論均不獲大學認可，亦不代表大學之觀點與立場。

