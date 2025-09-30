學生獲安排率先參觀戚繼光艦沂蒙山艦 蔡若蓮：盡用名額讓更多學生參觀(陳樂陶報道)

【Now新聞台】解放軍戚繼光艦以及沂蒙山艦到香港組織艦艇開放活動，有學生獲安排率先參觀，除了可以看到武器裝備外，亦可以學習打艦艇用的繩結。教育局局長蔡若蓮亦有到場，稱參觀的報名踴躍，局方盡量用盡名額，讓更多學生參觀。

難得來到昂船州軍營，還可以登上戚繼光艦，學生們都十分興奮。在最佳位置拍照之餘，當然不能少的是跟著船上的人員參觀，從他們的講解中了解到艦上的設備及歷史。

這支重機關槍可以射擊1600米低空範圍的海空中目標，應對突發情況。

JASON：「我真的未親身接觸過這些武器、機槍，剛才說的甚麼不知道多少口徑的機槍，我沒有了解過，我第一次可以親身接觸，非常興奮、非常開心。」

這一艘救生艇可以防止機油進入，進行救災任務時會用到。

CECI：「防火船、橙色那個，剛聽介紹員說，可以裝到80人在內，我覺得那麼小的船可以放80人真的很厲害。」

了解完亦可以親手實踐，有人員在船上教學生打艦艇靠岸或是需要固定時用到的繩結。

亦都有同學表示這次的經歷令他們更認識國家。

Daniel：「這些設備及新設備是中國軍事的新突破，又可以令我們知道祖國的偉大，所以我們今日非常期待。」

每位登上戚繼光艦的參觀者都會獲得一本小冊子，裡面可以蓋這艘艦的印章，小冊子亦會介紹戚繼光艦。

教育局局長蔡若蓮等政府官員亦有到場。

教育局局長蔡若蓮：「是一個很難得的機會，讓我們的同學可以了解我們國家最新的發展，有機會面對面接觸，我覺得這對同學是一個很難得的學習體驗，我相信我們的同學很期待，希望有更多時間在艦上參觀。」

她指今次參觀報名踴躍，會盡量用盡名額讓更多學生參觀。

#要聞