學生獲安排率先參觀戚繼光艦沂蒙山艦 蔡若蓮：盡用名額讓更多學生參觀(陳樂陶報道)

【Now新聞台】解放軍戚繼光艦以及沂蒙山艦到香港組織艦艇開放活動，有學生獲安排率先參觀，除了可以看到武器裝備外，亦可以學習打艦艇用的繩結。教育局局長蔡若蓮亦有到場，稱參觀的報名踴躍，局方盡量用盡名額，讓更多學生參觀。

難得來到昂船洲軍營，還可以登上戚繼光艦，學生們都十分興奮。在最佳位置拍照之餘，當然不能少的是跟著船上的人員參觀，從他們的講解中了解到艦上的設備及歷史。

這支重機關槍可以射擊1600米低空範圍的海空中目標，應對突發情況。

JASON：「我真的未親身接觸過這些武器、機槍，剛才說的甚麼不知道多少口徑的機槍，我沒有了解過，我第一次可以親身接觸，非常興奮、非常開心。」

這一艘救生艇可以防止機油進入，進行救災任務時會用到。

CECI：「剛聽介紹員說，可以裝到80人在內，我覺得那麼小的船可以放80人，真的很厲害。」

Daniel：「這些設備及新設備是中國軍事的新突破，又可以令我們知道祖國的偉大，所以我們今日非常期待。」

了解完亦可以親手實踐，有人員在船上教學生打艦艇靠岸或是需要固定時用到的繩結。

每位登上戚繼光艦的參觀者都會獲得一本小冊子，裡面可以蓋這艘艦的印章，小冊子亦會介紹戚繼光艦。

學生亦有登上新型兩棲船塢登陸艦沂蒙山艦參觀，艦上具備大型直升機起降甲板及操作設施。

教育局局長蔡若蓮以及房屋局局長何永賢都有到場。

房屋局局長何永賢：「我想對於我們市民、下一代，對於國家的認識，以及令到整個國家的裝備，無論是保衛國土或令我們的國力日益強大，都是有很大的意義。」

教育局局長蔡若蓮：「是一個很難得的學習機會，剛才我都聽到，他們是很雀躍，我們都很期待，希望多爭取時間參觀。」

蔡若蓮又指，今次參觀報名踴躍，會盡量用盡名額讓更多學生參觀。

