學生購侵華日軍家書 列殺害千人罪證

【on.cc東網專訊】江蘇省連雲港一名初中生近日從二手平台購得5封侵華日軍士兵家書，信中提及「殺害千人」，其中3封周二（23日）獲連雲港市革命紀念館初步鑑定為真，已被建檔收藏入庫，剩下兩封家書則涉及「梅花慘案」，正準備贈予河北石家莊梅花慘案紀念館。

連雲港新海實驗中學初三學生徐凱睿最近得悉有人出售侵華日軍信件，仔細研究發現是由日軍少尉小松宅郎1937年7月從華北戰場寄往日本長野縣，時值盧溝橋事變20多天後，日軍當時正從華北平津地區向腹地推進，寫信士兵隸屬梅津部隊，是日軍華北作戰主力。

信中詳述士兵因炎熱而睡眠變差、濕疹發作、關節疼痛等身體不適，並提及梅津中將、桂大佐、山村大佐等日軍指揮層級，以及第一百零九師團、松田部隊部署，還有平綏線、大王廟等關鍵地域駐防、物資運送、部隊換防等軍事細節，還有殺害千人等罪證紀錄。

連雲港市革命紀念館指，專家初步鑒定上述信件真實，已建檔收藏3封入庫，後期會進一步研究，並在適當時機展出。石家莊梅花慘案紀念館主任則指，該館有侵華日軍衣服、照片、畫報及書籍等實物，不過還沒有信件，已向上級匯報，十分歡迎徐同學捐獻。

