學界安排直播閱兵 港府大會堂辦儀式致敬

特區政府昨早在中環大會堂紀念花園舉行抗戰勝利80周年紀念儀式，署理行政長官陳國基與署理財政司長黃偉綸、署理律政司長張國鈞、多名司法人員、行會成員、立法會議員等默哀，陳國基隨後整理花圈和帶領各界向英烈鞠躬致敬。現年99歲的抗戰老兵鄧景智昨憶述，7歲時被游擊隊招募做小鬼隊，學習如何偷襲日軍，形容當時很辛苦，但認為抗戰勝利能讓世界了解到中國人不會再被人欺負。

施俊輝：閱兵儀式是最好愛國主義教育

教育界方面，除多間中小學安排學生收看直播北京閱兵，教聯會與逾30個教育團體在沙田愛國教育支援中心舉辦升旗儀式和看直播。香港升旗隊總會青年隊郭栩亨稱，前一晚已非常期待閱兵儀式而睡不著，又指國家戰勝抗日戰爭使他感到非常開心和自豪。署理教育局長施俊輝在活動致辭稱，閱兵儀式是最好的國安教育和愛國主義教育。

多個商場亦透過大屏幕直播閱兵儀式，吸引市民駐足觀看，特別時畫面播放各種軍事裝備時，有市民舉起手提電話拍攝及錄影。

