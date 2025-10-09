學界泳賽現「同線」作賽 泳手險迎頭相撞 學體會稱屬誤會 已安排重賽｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】港九區D2中學校際游泳賽今（9 日）在維園泳池舉行，網上瘋傳影片，期間女子100米蛙泳一度與男子50米蝶泳同時、同池作賽 ，部分泳線有兩名泳手同時從兩邊迎面出發，幸未有發生碰撞。學體會指事件涉誤會，其中一組賽事運動員誤聽對岸號令聲，其後已安排重賽。

有網民於Threads上載片段，可見同一泳池同時有兩組選手作賽，期間有部分泳手在泳線中間擦身而過。

香港學界體育聯會（學體會）指，事件涉誤會，涉事為女子甲組100米蛙泳及男子丙組50米蝶泳，期間疑另一端男子組選手聽到女子組賽事的發令聲後，誤以為屬其組別的號令，遂站上跳台提前出發，導致兩組選手同時入水。

學體會表示，工作人員隨即暫停比賽，及在其後時間安排重賽。學體會指，將加強場地人員溝通與指導，避免同類事情發生。