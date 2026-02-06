學界精英籃球賽下周末於啟德體藝館上演四強及決賽

【Now新聞台】全港學界精英籃球賽四強及決賽將於下周在啟德體藝館舉行，賽前邀請教練及球員分享參賽經驗。

學體會代表兼協恩中學副校長任明敏，帶領協恩達成女子組十連霸，今屆將會於四強遇上港大同學會書院。球員代表葉耀邦和蔡浩東不約而同指，2017年決賽英華書院反勝拔萃男書院，是他們最深刻的精英賽回憶。

今屆男、女子組四強和決賽將於14及15日上演。

